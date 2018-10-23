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استقبل خريف هذا العام بلمسات دافئة

منة اسماعيل منة اسماعيل
NEW FABRICS AUGUST 2016, Loaf Loaf Living roomSofas & armchairs Grey
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بالطبع يمكنك أن تفكرأنه لا يزال الشتاء على بعد بضعة أشهر صحيح، ولكن عندما نقول تصميمات داخلية دافئة ، فإننا لا نعني فقط النصائح والحيل لزيادة درجة حرارة منزلك الداخلية ، ولكن أيضًا الطرق التي تجعل مظهر منزلك مريحًا ودافئًا ومريحًا.

هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن منزل يتباهى بنظرة أتيت واحصل على راحة (إنها واحدة فقط من العديد من الأشياء العديدة التي يدرسها مصممو الديكور الداخلي). لحسن الحظ ، كل ما عليك القيام به لتحقيق نفس النمط المنزلي الخاص بك في الداخل هو اتباع دليل هوميفيتي. لا مزيد من الرعشات أثناء المشي عبر أرضية عارية ؛ لا مزيد من الصدمة أثناء التزحلق على السرير المثلج – هذه هي أفضل النصائح والأكثر أناقة للتصميم الداخلي الدافئ!

السجاد

Pavilion sofa bed Loaf Living roomSofas & armchairs Grey sofa bed,sofa,grey
Loaf

Pavilion sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

نحن نحب الأرضيات المكسوة بالبلاط، ولكنها لا تختلط بشكل جيد مع التصميمات الداخلية الدافئة. بدلاً من ذلك ، استثمر في بعض السجاد الجميل الذي لا يحافظ على دفئ قدميك فحسب ، بل يجلب اللون والطابع.

تذكر فقط اختيار السجاد الذي يكمل النمط الحالي ونظام الألوان في منزلك. السجاد والبطانيات النسيج نافاجو هي مثالية خاصة لمحاربة الأجواء الباردة ، وإضفاء شعور دافئ.

طلاء جدران دافئ

Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

Hells Kitchen Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

سيخبرك أي مصمم ديكور محترف على الفور أن الطلاء هو أحد أفضل الطرق لتحقيق مظهر دافئ ومريح. ومن وجهة النظر الجمالية والوجهة الاقتصادية ، غالباً ما يكون هذا الخيار موضعاً.

على الرغم من أننا نحب اللون الأزرق المائي وغابات الخضرة ، إلا أنها تميل إلى تهدئة أجواء الغرفة. لذلك ، لهذه النظرة الحارة ، انتقل إلى قسم نغمة النار في متجر الدهان – الأحمر ، البرتقال ، الأصفر ، الوردي الحار ، البيج ، إلخ.

المفروشات

Fairtrade Cotton Throw rigby & mac Living roomAccessories & decoration قطن Cotton,Throw,ian snow
rigby &amp; mac

Fairtrade Cotton Throw

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

للحصول على مظهر دافئ، نتخيل أنفسنا على أريكة مريحة، ملفوفة بطبقة أو رمي غني، ونحتذ الكاكاو الساخن، ولتحقيق هذه الرؤية، هنا حيث تحتاج إلى الاستثمار في المنسوجات والقوام المريح.

لأفضل أسلوب دافئ، اذهب مع القماش والديكور الذي يتضمن الصوف ، جلد الغنم ، الفراء أو حتى المخملية. اختيار أرفع من شأنه أن يكون رمي الكشمير جميل ملفوفة بأناقة على أريكة أو سرير. واذهبوا خطوة أخرى إلى الأمام مع رمي الوسائد لتحمل المزيد من الدفء البصري.

دع الدفئ يغمر

Wykeham Court by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Wykeham Court by WN Interiors

homify
homify
homify

عدة طبقات من الفراش بما في ذلك أغطية اللحاف والبياضات هي طريقة واحدة فقط لإضافة الدفء البصري إلى غرف النوم، لعب مع الإضاءة الخاصة بك يضيء دافئة حيوية؛ الاستثمار في بعض ظلال الألوان الدافئة لمصابيح الطاولة ؛ ربما اسقط كرسي اللكنة أو العثمانية في تلك الزاوية الفارغة، كاملة مع وسادة مبعثر أو اثنين باللون البرتقالي  أو العقيق الأحمر.

اتزان لوني

Hampstead Heath Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

Hampstead Heath Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

نظرة واحدة على المناظر الطبيعية الشتوية كافية لإعطاء أي شخص قشعريرة، ومع ذلك ، فإن موازنة اللون الأبيض الثلجي أو الرمادي مع الظلال الغنية والألوان الدافئة سيكون لها تأثير معاكس.

لا تفكر حتى في الذهاب إلى لوحة ألوان بيضاء بالكامل إذا كنت ترغب في الاستمتاع بشعور دافئ ومريح في منزلك. يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى نظرة عقيمة وباردة. ننصحك بلوحة من اللون الأرجواني الغامق أو البرتقالي الفاتح أو الأحمر النابض بالحياة في لوحة الألوان الداخلية.

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