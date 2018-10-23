استقبل خريف هذا العام بلمسات دافئة

بالطبع يمكنك أن تفكرأنه لا يزال الشتاء على بعد بضعة أشهر صحيح، ولكن عندما نقول تصميمات داخلية دافئة ، فإننا لا نعني فقط النصائح والحيل لزيادة درجة حرارة منزلك الداخلية ، ولكن أيضًا الطرق التي تجعل مظهر منزلك مريحًا ودافئًا ومريحًا.
هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن منزل يتباهى بنظرة أتيت واحصل على راحة (إنها واحدة فقط من العديد من الأشياء العديدة التي يدرسها مصممو الديكور الداخلي). لحسن الحظ ، كل ما عليك القيام به لتحقيق نفس النمط المنزلي الخاص بك في الداخل هو اتباع دليل هوميفيتي. لا مزيد من الرعشات أثناء المشي عبر أرضية عارية ؛ لا مزيد من الصدمة أثناء التزحلق على السرير المثلج – هذه هي أفضل النصائح والأكثر أناقة للتصميم الداخلي الدافئ!
نحن نحب الأرضيات المكسوة بالبلاط، ولكنها لا تختلط بشكل جيد مع التصميمات الداخلية الدافئة. بدلاً من ذلك ، استثمر في بعض السجاد الجميل الذي لا يحافظ على دفئ قدميك فحسب ، بل يجلب اللون والطابع.
تذكر فقط اختيار السجاد الذي يكمل النمط الحالي ونظام الألوان في منزلك. السجاد والبطانيات النسيج نافاجو هي مثالية خاصة لمحاربة الأجواء الباردة ، وإضفاء شعور دافئ.
سيخبرك أي مصمم ديكور محترف على الفور أن الطلاء هو أحد أفضل الطرق لتحقيق مظهر دافئ ومريح. ومن وجهة النظر الجمالية والوجهة الاقتصادية ، غالباً ما يكون هذا الخيار موضعاً.
على الرغم من أننا نحب اللون الأزرق المائي وغابات الخضرة ، إلا أنها تميل إلى تهدئة أجواء الغرفة. لذلك ، لهذه النظرة الحارة ، انتقل إلى قسم نغمة النار في متجر الدهان – الأحمر ، البرتقال ، الأصفر ، الوردي الحار ، البيج ، إلخ.
للحصول على مظهر دافئ، نتخيل أنفسنا على أريكة مريحة، ملفوفة بطبقة أو رمي غني، ونحتذ الكاكاو الساخن، ولتحقيق هذه الرؤية، هنا حيث تحتاج إلى الاستثمار في المنسوجات والقوام المريح.
لأفضل أسلوب دافئ، اذهب مع القماش والديكور الذي يتضمن الصوف ، جلد الغنم ، الفراء أو حتى المخملية. اختيار أرفع من شأنه أن يكون رمي الكشمير جميل ملفوفة بأناقة على أريكة أو سرير. واذهبوا خطوة أخرى إلى الأمام مع رمي الوسائد لتحمل المزيد من الدفء البصري.
عدة طبقات من الفراش بما في ذلك أغطية اللحاف والبياضات هي طريقة واحدة فقط لإضافة الدفء البصري إلى غرف النوم، لعب مع الإضاءة الخاصة بك يضيء دافئة حيوية؛ الاستثمار في بعض ظلال الألوان الدافئة لمصابيح الطاولة ؛ ربما اسقط كرسي اللكنة أو العثمانية في تلك الزاوية الفارغة، كاملة مع وسادة مبعثر أو اثنين باللون البرتقالي أو العقيق الأحمر.
نظرة واحدة على المناظر الطبيعية الشتوية كافية لإعطاء أي شخص قشعريرة، ومع ذلك ، فإن موازنة اللون الأبيض الثلجي أو الرمادي مع الظلال الغنية والألوان الدافئة سيكون لها تأثير معاكس.
لا تفكر حتى في الذهاب إلى لوحة ألوان بيضاء بالكامل إذا كنت ترغب في الاستمتاع بشعور دافئ ومريح في منزلك. يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى نظرة عقيمة وباردة. ننصحك بلوحة من اللون الأرجواني الغامق أو البرتقالي الفاتح أو الأحمر النابض بالحياة في لوحة الألوان الداخلية.
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