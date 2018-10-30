الأسود يليق بأناقة منزلك

لا توجد صعوبة لتخمين سبب شهرة الجدران البيضاء لأنها تساعد على فتح المساحات بصريا من جميع الأحجام وجعلها تبدو أكبر وأخف وزنا. بالإضافة إلى ذلك ، يكون من الأسهل دائمًا مطابقة أثاث منزلك وديكوراته مع الجدران البيضاء أو البيضاء مقارنةً باللون البيج أو الرمادي أو بآلاف أخرى من الألوان المحايدة.

ولكن دعونا نقلب حب العالم للجدران البيضاء على رأسه من خلال اختيار اللون المقابل الكامل: الأسود. نعم ، قد لا يكون اللون الأسود خيارك الأول عند التفكير في ألوان الجدران ، ولكن هل يعني هذا أن رش هذا اللون الذي لا ينسى على جدران منزلك أمر غير وارد؟ وماذا عن استخدامها لتصميم الأسطح والمناطق الأخرى ، مثل الميزات البؤرية أو العناصر المعمارية؟ في الواقع ، العمل مع الأسود لا يختلف كثيراً عن العمل مع أي لون آخر. التخطيط السليم والرأس الواضح هو ما نحتاجه ، بالإضافة إلى هذه النصائح الأنيقة منا للمساعدة في إنشاء الجدران السوداء والأسطح السوداء الأخرى في عملك المنزلي