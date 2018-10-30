الأسود يليق بأناقة منزلك

لا توجد صعوبة لتخمين سبب شهرة الجدران البيضاء لأنها تساعد على فتح المساحات بصريا من جميع الأحجام وجعلها تبدو أكبر وأخف وزنا. بالإضافة إلى ذلك ، يكون من الأسهل دائمًا مطابقة أثاث منزلك وديكوراته مع الجدران البيضاء أو البيضاء مقارنةً باللون البيج أو الرمادي أو بآلاف أخرى من الألوان المحايدة.
ولكن دعونا نقلب حب العالم للجدران البيضاء على رأسه من خلال اختيار اللون المقابل الكامل: الأسود. نعم ، قد لا يكون اللون الأسود خيارك الأول عند التفكير في ألوان الجدران ، ولكن هل يعني هذا أن رش هذا اللون الذي لا ينسى على جدران منزلك أمر غير وارد؟ وماذا عن استخدامها لتصميم الأسطح والمناطق الأخرى ، مثل الميزات البؤرية أو العناصر المعمارية؟ في الواقع ، العمل مع الأسود لا يختلف كثيراً عن العمل مع أي لون آخر. التخطيط السليم والرأس الواضح هو ما نحتاجه ، بالإضافة إلى هذه النصائح الأنيقة منا للمساعدة في إنشاء الجدران السوداء والأسطح السوداء الأخرى في عملك المنزلي
تشبه لوحة الألوان باللونين الأبيض والأسود ، مما يجعل الجدران السوداء تعمل من خلال التأكد من أن كل شيء آخر في الغرفة ينبثق ضد هذه الألوان المتقلبة. والمفروشات والأثاثات الخفيفة لا تعني بالضرورة اللون الأبيض!
ماذا عن الكرسي المخملي الأحمر المرسوم على الحائط الأسود؟ رف الموقد يتباهى بلون ذهبي؟ جدار الفن والرياضة قوس قزح كامل من الألوان ضد خلفية سوداء (الحائط الخاص بك؟
يضمن دمج الألوان النابضة بالحياة في غرفة ذات جدران سوداء أن المساحة لا تبدو وتشعروكأنها كهف مظلم.
يوفر المطبخ أسطحًا كبيرة لبعض اللون الأسود. الجدران ، نعم من خلال تفاصيل السقف، الكونترتوب، وخزانات، الجزيرة ، النافذة.
إذا لم تكن مستعدًا لجدار أسود كامل في مساحة الطهي، فقم بإدخاله ببطء إلى المطبخ مع الخزانات السفلية السوداء غير اللامعة التي تحتوي على رفوف علوية مفتوحة. ومن المؤكد أن تضيف بعض التطور والنعمة إلى منطقة الطهي الخاصة بك!
ومع ذلك ، فإن غرفة طفلك هي مساحة واحدة ينصح فيها فنغ شوي بتجنب طلاء الجدران الأربعة باللون الأسود، ولكن إذا كنت تشعر أنه لا يزال بإمكانك القيام بلمسة من الأناقة ، فاختر طلاء جدار واحد أو مجرد جزء منهمع طلاء السبورة. هذا سيسمح لأطفالك بالتعبير عن إبداعهم بحرية مع بعض الطباشير الملوّنة بينما يتم تهدئتها وتركيزها بقوة الأسود .
الصينيون القدماء كانوا يعرفون أن هناك شيئًا ما يتعلق بإحضار الأسود إلى المنزل. في الفينج شوي، يشكل اللون الأسود جزءًا من عنصر الماء. ولكن عليك توخي الحذر عند اختيار إضافة اللون الأسود إلى منزلك.
الأسود يمكن أن يكون اختيارًا ممتازًا للباب الأمامي الذي يواجه الشمال ، حيث يعلمنا فينغ شوي أن هذا سيعزز طاقة منزلك. كما أنه يجمع الأناقة والهدوء في المساحات الداخلية.
يمكن لباب أسود أيضًا أن يعمل إذا كان يواجه الشرق أو الجنوب الشرقي ، ولكن إذا كان بابك يقع باتجاه الجنوب أو الغرب ، فتجنب الأسود!
هل يمكنك فقط أن تتناولي اللون الأحمر الكرز، على سبيل المثال ، في منزلك إلى اليسار واليمين دون خطة مناسبة؟ إحضار الأسود إلى المنزل يحتاج إلى التعامل معه بالطريقة نفسها.
إذا لم تكن لديك الشجاعة الكافية لاختيار الجدران السوداء ، فابدأ بإدخال كميات صغيرة من هذا اللون المزاجي في منزلك لمعرفة ما إذا كان يعمل من أجلك. إذا لم تستطيعي الجلوس على كرسي الحوض الأسود في غرفة المعيشة أو على سجادة سوداء في الردهة ، فستكون هناك بالتأكيد أربعة جدران سوداء لا يمكن التعامل معها.
إذا كانت هذه القطع السوداء متناثرة في جميع أنحاء المنزل / الغرفة ، فأنت تبغض المزيد، ثم ربما تكون جاهزًا لجدار أسود كامل.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 5 تصميمات متنوعة ومبهرة لمنطقة التلفاز