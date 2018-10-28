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5 طرق مثالية لتأثيث مدخل منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Treasure House, Polzeath | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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إن كنت تبحث عن طريقة بسيطة ومثالية لتأثيث مدخل منزلك، لدينا خبر سار لك!، وهو أنك حتمًا ستجدها هنا مع ما نوفره لك من خيارات متنوعة بموضوع اليوم، والجميل في الأمر أنها ليست مكلفة أو معقدة، بل بالعكس هي في متناول الجميع وقابلة للتنفيذ.

كل ما عليك فعله هو الاطلاع عليهم واختيار أقربهم إلى ذوقك الخاص، ثم بحث إمكانية تطبيقها بمدخل منزلك مع مراعاة مساحته وارتفاع سقفه وغيرها من الاعتبارات الهامة التي من الضروري وضعها في الحسبان قبل البدء بالتنفيذ.

1- مقعد مريح مع مصباح جانبي أنيق

Spaces, Levels Studio Levels Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

أول طريقة نعرضها لك اليوم لتأثيث مدخل منزلك تعتمد فقط على مقعد مريح بتصميم أنيق كالمعروض في الصورة المعروضة وهو بدوره يساعد زائريك وخصوصًا من كبار السن على التقاط أنفاسهم وأخذ قسطًا من الراحة بمجرد وصولهم إلى بيتك، كما يسمح للضيوف أيضًا بالجلوس لخلع أحذيتهم -إن كنت ممن يضعون قواعد صارمة في هذا الشأن.

ولتزيد جاذبية ذلك المقعد، ربما سيكون عليك تزيين أحد أطرافه بمصباح جانبي أنيق معاصر أو كلاسيكي حسب التصميم الداخلي لمنزلك.

2- طاولة كونسول مع مرآة قيمة

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

طريقة ثانية لا تقل في روعتها عن الأولى يمكن أن تتبع في تأثيث مدخل أو كوريدور منزلك -إن كان واسعًا-، وهي اقتناء طاولة كونسول أنيقة ومعها مرآة قيمة كالمعروضة هنا والتي تتمتع بتصميم مستدير وإطار مجسم غاية في الروعة.

عند اختيار هذه الطريقة في تأثيث المدخل، ربما تستعين بلمسة واحدة من المذكورتين، أي المرآة وحدها -ويفضل أن تكون بحجم أكبر-، أو طاولة الكونسول وحدها مع مراعاة تزيينها بمصباح إضاءة أو مزهرية ورد.

3- قطعة أثاث متعددة الاستخدامات

Treasure House, Polzeath | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Hallway,wooden,stone,rustic,holiday home,beach house
Perfect Stays

Treasure House, Polzeath | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

لمن يرغبون في الحفاظ على مداخل منازلهم نظيفة وبعيدة تمامًا عن الفوضى، سيكون هذا الخيار مثاليًا وعمليًا، وهو الاستعانة بقطعة أثاث متعددة الاستخدام كالمعروضة بالصورة، بحيث تستخدم كمقعد من ناحية وخزانة لترتيب الأحذية من ناحية أخرى.

عند اختيار هذه الطريقة في تأثيث مدخل منزلك، عليك بالتأكد من أن مساحته تكفي لاستيعاب وحدة تخزينية أو مقعد للاستراحة، كما يفضل تثبيت علاقة ملابس بالجزء العلوي من الجدران لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة.

4- علاقة ملابس

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

أما عن هذه الطريقة، فهي بسيطة لعشاق النظام أيضًا، حيث تعتمد على تزويد المدخل بعلاّقة ملابس تسمح بتثبيت المعاطف والحقائب والقبعات عليها كما هو موضح بالصورة. يمكن لهذا الخيار أن يكون ملحقًا بمقعد أو خزانة للأحذية، كما يمكن أن يُترك هكذا دون أي قطعة أثاث أخرى.

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5- رف بسيط ومجموعة عناصر تزيينية

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا، نصل للطريقة الخامسة معنا اليوم وهي طريقة بعيدة تمامًا عن التكلف حيث تعتمد على تثبيت رف أنيق باختلاف خامته – خشبي أو معدني أو زجاجي- على أحد جدران المدخل وتزيينه بكتب أو إكسسوارات رفيعة أو شموع وربما مجموعة مميزة من الإطارات.

قد يتم الاستعاضة عن هذه الفكرة برمتها بفكرة أخرى شبيهة لها لكنها أكثر تميزًا، وهي تثبيت عدد كبير من الإطارات مختلفة الأحجام على الجدار الرئيسي للمدخل بحيث تحمل تلك الإطارات صورًا تذكارية لأصحاب المنزل أو شهادات تقدير أو أي شيء من هذا القبيل، مع مراعاة تحقيق حالة من التناسق بين الإطارات كأن تكون موحدة بنفس اللون أو التصميم حسب رغبة منفذها.

5 نماذج لسلالم عصرية التصميم

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