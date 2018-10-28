5 طرق مثالية لتأثيث مدخل منزلك

إن كنت تبحث عن طريقة بسيطة ومثالية لتأثيث مدخل منزلك، لدينا خبر سار لك!، وهو أنك حتمًا ستجدها هنا مع ما نوفره لك من خيارات متنوعة بموضوع اليوم، والجميل في الأمر أنها ليست مكلفة أو معقدة، بل بالعكس هي في متناول الجميع وقابلة للتنفيذ.
كل ما عليك فعله هو الاطلاع عليهم واختيار أقربهم إلى ذوقك الخاص، ثم بحث إمكانية تطبيقها بمدخل منزلك مع مراعاة مساحته وارتفاع سقفه وغيرها من الاعتبارات الهامة التي من الضروري وضعها في الحسبان قبل البدء بالتنفيذ.
أول طريقة نعرضها لك اليوم لتأثيث مدخل منزلك تعتمد فقط على مقعد مريح بتصميم أنيق كالمعروض في الصورة المعروضة وهو بدوره يساعد زائريك وخصوصًا من كبار السن على التقاط أنفاسهم وأخذ قسطًا من الراحة بمجرد وصولهم إلى بيتك، كما يسمح للضيوف أيضًا بالجلوس لخلع أحذيتهم -إن كنت ممن يضعون قواعد صارمة في هذا الشأن.
ولتزيد جاذبية ذلك المقعد، ربما سيكون عليك تزيين أحد أطرافه بمصباح جانبي أنيق معاصر أو كلاسيكي حسب التصميم الداخلي لمنزلك.
طريقة ثانية لا تقل في روعتها عن الأولى يمكن أن تتبع في تأثيث مدخل أو كوريدور منزلك -إن كان واسعًا-، وهي اقتناء طاولة كونسول أنيقة ومعها مرآة قيمة كالمعروضة هنا والتي تتمتع بتصميم مستدير وإطار مجسم غاية في الروعة.
عند اختيار هذه الطريقة في تأثيث المدخل، ربما تستعين بلمسة واحدة من المذكورتين، أي المرآة وحدها -ويفضل أن تكون بحجم أكبر-، أو طاولة الكونسول وحدها مع مراعاة تزيينها بمصباح إضاءة أو مزهرية ورد.
لمن يرغبون في الحفاظ على مداخل منازلهم نظيفة وبعيدة تمامًا عن الفوضى، سيكون هذا الخيار مثاليًا وعمليًا، وهو الاستعانة بقطعة أثاث متعددة الاستخدام كالمعروضة بالصورة، بحيث تستخدم كمقعد من ناحية وخزانة لترتيب الأحذية من ناحية أخرى.
عند اختيار هذه الطريقة في تأثيث مدخل منزلك، عليك بالتأكد من أن مساحته تكفي لاستيعاب وحدة تخزينية أو مقعد للاستراحة، كما يفضل تثبيت علاقة ملابس بالجزء العلوي من الجدران لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة.
أما عن هذه الطريقة، فهي بسيطة لعشاق النظام أيضًا، حيث تعتمد على تزويد المدخل بعلاّقة ملابس تسمح بتثبيت المعاطف والحقائب والقبعات عليها كما هو موضح بالصورة. يمكن لهذا الخيار أن يكون ملحقًا بمقعد أو خزانة للأحذية، كما يمكن أن يُترك هكذا دون أي قطعة أثاث أخرى.
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وأخيرًا، نصل للطريقة الخامسة معنا اليوم وهي طريقة بعيدة تمامًا عن التكلف حيث تعتمد على تثبيت رف أنيق باختلاف خامته – خشبي أو معدني أو زجاجي- على أحد جدران المدخل وتزيينه بكتب أو إكسسوارات رفيعة أو شموع وربما مجموعة مميزة من الإطارات.
قد يتم الاستعاضة عن هذه الفكرة برمتها بفكرة أخرى شبيهة لها لكنها أكثر تميزًا، وهي تثبيت عدد كبير من الإطارات مختلفة الأحجام على الجدار الرئيسي للمدخل بحيث تحمل تلك الإطارات صورًا تذكارية لأصحاب المنزل أو شهادات تقدير أو أي شيء من هذا القبيل، مع مراعاة تحقيق حالة من التناسق بين الإطارات كأن تكون موحدة بنفس اللون أو التصميم حسب رغبة منفذها.