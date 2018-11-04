أحدث صيحات تصميم المطابخ لعام 2019

المطبخ هو بطل الرواية وقلب المنزل، حيث يُعد الغرفة الأكثر أهمية في الغالب وخاصة عندما يكون جزءًا من المساحات المفتوحة الكبيرة مع غرفة المعيشة.
في المطبخ، لا نقوم فقط بإعداد وجبات الإفطار والغداء والعشاء، بل نصنع الذكريات مع أفراد العائلة والأصدقاء، فإلى جانب كونه مساحة وظيفية، هو أيضًا مساحة حميمية.
في هذه المقالة من هوميفاي، سوف نخبرك كيف يجب أن يكون مطبخك وفقًا لأحدث اتجاهات السوق، حيث اتجاهات ديكور المطبخ لعام 2019 واتجاهات اللون، والمواد التصميمية.
استجابة لاحتياجات المعيشة الحديثة، تتجه الاساليب التصميمية إلى جعل المطبخ أكثر بهجة وحيوية، حيث أصبح الهدف هو تصميمه للاستمتاع بقضاء الوقت الطويل بداخله.
يعمل المصممون على تقديم أثاث يجعل الحياة أسهل وأكثر عملية في العام الجديد 2019، من خلال استخدام الأبواب المنزلقة، والألواح القابلة للإغلاق، والمقصورات المخفية.
تم تصميم الحلول لتبسيط عمليات التنظيف ولتعزيز النظام، في حين أن التشطيبات والمواد والألوان تتحرك نحو مذاق ذكوري أكثر، ولها جذور في الأسلوب الصناعي، وتسيطر بعض المواد مثل الحجر والخشب مع الألوان الطبيعية والباردة.
لا يمكننا الحديث عن اتجاهات تأثيث المطبخ لعام 2019، دون الحديث عن الألوان الأكثر أناقة التي نحن بصدد الاستمتاع برؤيتها كثيرًا طوال العام.
يمكن لمعظم التقليديين التركيز على الأشكال المحايدة التي لا تخرج أبداً عن الموضة مثل خشب البلوط، والألوان التي تذكرنا بالطبيعة من الذهب، والطين، ولون الزنجبيل، والمريمية الخضراء، ثم الأزرق الذي يلعب في مطابخ الموسم الجديد دورًا من الدرجة الأولى.
اللون الأحمر أيضًا قادرًا على إعطاء البيئة لمسة من الأناقة العتيقة إذا ما استُخدم في الشكل الخارجي، حيث يمنح الأثاث مظهرًا شابًا ومعاصرًا إذا تم الجمع بينه وبين ظلال خفيفة إلى أخرى داكنة.
اثنان من الصفات هي الأساس في تصميم مطابخ الغد: أنيقة وصناعية!
المواد الأكثر شعبية في اتجاهات تأثيث المطبخ 2019 ، قوية ومتطورة مثل الأسمنت والخشب والحجر والزجاج والسيراميك والمعادن، حيث يتم تظيفها جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، لخلق البيئات الأنيقة للغاية، وخاصة في المنازل التي يكون فيها المطبخ هو محور الحياة المنزلية.
بشكل عام، يمكن الجمع بين الخشب الدافئ والمواد المظلمة مثل الرخام الأسود والبلوط، أو الخشب الخفيف والمعدن أو الخرسانة؟
يقوم الصلب، المحبوب من قبل الطهاة الكبار، بدور البطولة في المطابخ الصناعية وذلك لكونه غني بالممتلكات كما أن شكله الجمالي لا يصدق، لا سيما إذا تم إدخاله في هذه السياقات الصناعية.
مزايا المطبخ الفولاذ تتقدمها المقاومة للصدأ، والتحمل القوي، بالإضافة إلى بساطة التنظيف، وكونه صديقًا للبيئة، حيث أنه قابل لإعادة التدوير بنسبة 100٪.
هناك جانب أساسي آخر ، عندما يتعلق الأمر بالطهي ، وهو الأجهزة المنزلية، حيث الأفران التي تسمح لك بتنفيذ طبخين مختلفين في نفس الوقت، ثلاجات تقوم بالحوار مع الأجهزة المنزلية الأخرى وتكون قادرة على تعلم وصفات أو إرسال إشعارات، وأغطية متكاملة مع عناصر تحكم ذكية تسمح لك بمشاهدة درجة حرارة الطبخ.
وهناك أيضًا علامات تجارية تقدم حلولًا مستقبلية أكثر، مثل التطبيقات التي تسمح لك بإنشاء قوائم تسوق مشتركة وإنشاء أطباق تستحق أن تشتهر بها الطاهية المميزة ، أو قيادة المطبخ ببساطة باستخدام الصوت.
لمزيد من الأفكار التصميمية والنماذج الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 تصميمات رائعة للمطابخ الخارجية على الطريقة الإيطالية