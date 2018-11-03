اتجاهات أثاث الحمام لعام 2019 ليست بعيدة جدًا عما رأيناه في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، هناك عودة إلى البلاط مع إعادة تفسير واضحة للألوان والأحجام وميل إلى إعادة النظر في المفروشات العتيقة، والتي دائمًا ما تُضفي تأثيرًا رائعًا على الإطلالة النهائية.
ما بين الرمادي والوردي والمزيد من النغمات المحايدة، سوف نرى إطلالات أنيقة تنعش حمامات منازلنا العام القادم، فيما لم يعد أثاث الحمام يترك للصدفة، بل يجب أن يكون له في الغالب رابط مع بقية المنزل بالإضافة إلى كونه عمليًا.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نطلعكم على أحدث صيحات التصميم والأثاث لحمامات العام الجديد 2019. شاهدهم معنا!
المواد الطبيعية مثل الأخشاب، بالإضافة إلى كونها جميلة في إطلالتها، فهي أيضًا تعطي إحساس واضح بالراحة والدفء، تمامًا مثل المواد المستخدمة في SPA وتعطيك الشعور بأنك في بيئة مريحة.
في الواقع، يعتبر الحمام بالإضافة إلى وظائفه الأساسية بيئة مخصصة للرفاهية، خاصة عندما تعطي لنفسك حماماً لطيفاً للاسترخاء، لذا سوف يتجه المصممون العام القادم نحو استخدام المواد الطبيعية مثل الخشب الأنيق والدافئ، والحجر الذي يُعرف بخصائصه المضادة للبكتيريا، مع استخدام نغمات محايدة ودافئة لاكتمال أجواء الاسترخاء.
الأثاث المصنوع من المواد الطبيعية من الخشب والحجر، هو رهان رابح أيًا كان وقت استخدامه، فهي الصيحة التي لا تنتهي ولا ينفذ منها السوق، فالطلب دائمًا مرتفع جدًا نحو هذا الاتجاه حيث الأجواء الحيادية والطبيعية.
ولهذا السبب، فإن أثاث الحمام الذي يوفر تغطية خشبية للجدران والأرضيات، مع استخدام اللمسات الديكورية الأنيقة من الحجر، سواء في التغطية أو اختيار المرافق من المرحاض والحوض وسطح المنضدة، دائمًا ما يكون عصريًا.
تأتي صيحات العام الجديد 2019، بعودة رائعة لبلاطات الحمام التي كانت سمة أساسية في تصميمات حمامات السبعينات، حيث تصنع عودة مُبهرة في الاتجاهات الحديث وأحدث المقترحات لعام 2019، لنجدها في نسخة
مكتنزة ذات أشكال سداسية، أو المستطيل الكلاسيكي، وتستخدم عموديًا وأفقيًا.
اعتمادًا على الذوق الشخصي، يمكن اختيار اللون الأبيض الأكثر أساسية أو استخدام الألوان الباستيلية والأزرق والأخضر التي تُعد الأكثر شيوعًا اليوم، والأهم أنه يمكنك الخروج عن التقليدية واستخدامه كتغطية للجدران وليست الأرضيات فقط.
من بين اتجاهات عام 2019 ، يسلط البلاط الضوء على المفاصل حسب اختيار التصميم ولكن أيضًا لأسباب عملية ووظيفية. فبالإضافة إلى كونها عصرية، هي أيضًأ سهلة التنظيف، ومقاومة للتسريبات بشكل متعمد في الأدلة، كما أنها لا تُجبرنا على صيانة معينة.
إن تباين اللون بين الفواصل والبلاط مرغوب فيه ولا يخاطر بتفسيره بالضبط على أنه نقص في النظافة، كما يزداد الطلب على البلاط ذات الأحجام والمقاسات المختلفة لخلق بيئة جمالية ديناميكية تساعد على الاسترخاء، لذا وجود التباين يجعل الحمام عصري وأنيق بالتأكيد.
يصنع الوردي دخول جديد مع الألوان التي سادت اتجاهات العام الحالي، حيث الأزرق والأخضر والأبيض. لقد دخل الحجر والخشب، كما رأينا، حماماتنا مؤخرا وسوف يدخل اللون الذي نادراً ما نراه في الحمامات.
لم يعد اللون الوردي لونًا مخصصًا للعالم الأنثوي، فاليوم هو اللون الذي يمكن توظيفه في كل غرفة من غرف المنزل، وقد أدرجت الملحقات الوردية وبدأت في دخول حتى الحمامات العائلية.
الوردي العتيق، والوردي الباستيل، خيارات مرنة وتعطي الغرف مفهوم الأناقة والاسترخاء والعافية، وما يتناسب مع الاتجاه الحديث نحو إطلالة ال SPA في حمامات عام 2019.
تعتمد مواد وألوان المفروشات والأرضيات في بعض الأحيان على الاختيارات المتاحة لبقية المنزل. إذا كنا من محبي الألوان والمواد الطبيعية، فمن المحتمل أن يكون حمامنا مصنوعة من الخشب أو الحجر. إذا كان منزلنا لديه أسلوب بديل، مع ألوان أكثر إشراقة وظلال أكثر تأثيرًا، ربما سوف يلمع حمامنا بالأناقة والذوق إذا اخترنا البلاط الملون.
باختصار، مع الميل لعدم ترك أي شيء للصدفة، حتى اليوم أثاث الحمام يجب أن يكون له ارتباط مع أثاث المنزل بأكمله، حيث يجب أن تكون ملحقات الحمام وظيفية أولًا.
من بين الاتجاهات الجديدة هناك المزيد من الرعاية الصحية المدمجة والأكثر دقة، والحوض في العديد من المقترحات يستريح على الأرض لتوفير مساحة أكبر للملحقات وبطولة لا مفر منها هي المرآة، فلا يوجد حمام بدون مرآة، سواء كانت مستديرة أو مربعة أو مستطيلة، تسود المرآة الحمام.
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