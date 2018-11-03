اتجاهات أثاث الحمام لعام 2019 ليست بعيدة جدًا عما رأيناه في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، هناك عودة إلى البلاط مع إعادة تفسير واضحة للألوان والأحجام وميل إلى إعادة النظر في المفروشات العتيقة، والتي دائمًا ما تُضفي تأثيرًا رائعًا على الإطلالة النهائية.

ما بين الرمادي والوردي والمزيد من النغمات المحايدة، سوف نرى إطلالات أنيقة تنعش حمامات منازلنا العام القادم، فيما لم يعد أثاث الحمام يترك للصدفة، بل يجب أن يكون له في الغالب رابط مع بقية المنزل بالإضافة إلى كونه عمليًا.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نطلعكم على أحدث صيحات التصميم والأثاث لحمامات العام الجديد 2019. شاهدهم معنا!