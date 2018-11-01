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افكار مبتكرة و 5 تصميمات رائعة لغرف الأطفال حديثي الولادة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Playgroup, Artta Concept Studio Artta Concept Studio غرف الرضع
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من المؤكد أن أول ما يشغل بال كل أم وأب في فترة الحمل بعد الصحة الخاصة بالطفل، هي غرفته أو المملكة الخاصة به، أو المكان الذي يستقبله منذ الولادة ويستمر معه في حياته حتى يشهد اللحظات الأولى له وصولا بمرحلة النوم والبكاء واللعب وأولى الكلمات والخطوات، نظرا لكل هذه الأمور، لابد من الاهتمام بالتصميم الخاص به بكل التفاصيل بداية من شكل السرير والمفروشات بداية من السجاد الذي يفترش الأرضيات في فصل الشتاء لكي يساهم تدفئة الغرفة في فصل الشتاء كما أنه من الممكن أن يلعب عليها الطفل أو الطفلة، وصولا بالستائر التي من الأفضل أن تكون درجتان لحجب النور في حالة نوم الطفل، والدرجة الثانية عند مرحلة اللعب، مع ضرورة الاهتمام بالألوان سواء أكانت هادئة ومبهجة حتى تمنح التصميم البهجة والروعة وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات مميزة لغرف الأطفال حديثي الولادة.

1-غرف خيالة ورائعة لطفل حديث الولادة

Playgroup, Artta Concept Studio Artta Concept Studio غرف الرضع
Artta Concept Studio

Artta Concept Studio
Artta Concept Studio
Artta Concept Studio

لا شك أن هذا التصميم يتسم بالروعة والخيال، فهي أشبه بمدينة الأحلام، يتمتع هذا التصميم بأنه قطعة من السماء، فنجد كل من السحاب الأبيض مع تداخله مع اللون السماوي، ونجد باب الدخول أشبه بدخول منطقة المغارة، وتلعب المساحة الدور الأكبر في هذا التصميم، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة، أما الألعاب فهي متنوعة ورائعة، أما أماكن التخزين فهي موظفة بشكل سليم حتى نتمكن من ترتيب الأغراض والكتب وغيرها، أما فيما يخص الأرضيات فهي لامعة.

2-غرفة ملائكية لطفل حديثي الولادة

Quarto do Bebê, AT arquitetos AT arquitetos غرف الرضع
AT arquitetos

AT arquitetos
AT arquitetos
AT arquitetos

لا شك أن هذا التصميم يتسم بالروعة والخيال، فهي أشبه بمدينة الأحلام، يتمتع هذا التصميم بأنه قطعة من السماء، فنجد كل من السحاب الأبيض مع تداخله مع اللون السماوي، ونجد باب الدخول أشبه بدخول منطقة المغارة، وتلعب المساحة الدور الأكبر في هذا التصميم، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة، أما الألعاب فهي متنوعة ورائعة، أما أماكن التخزين فهي موظفة بشكل سليم حتى نتمكن من ترتيب الأغراض والكتب وغيرها، أما فيما يخص الأرضيات فهي لامعة.

3-غرفة ذات تصميم طولي ورائع ومميز

Apartamento BWW, PAULA MARTINS ARQUITETURA, INTERIORES E DETALHAMENTO PAULA MARTINS ARQUITETURA, INTERIORES E DETALHAMENTO غرف الرضع Beige
PAULA MARTINS ARQUITETURA, INTERIORES E DETALHAMENTO

PAULA MARTINS ARQUITETURA, INTERIORES E DETALHAMENTO
PAULA MARTINS ARQUITETURA, INTERIORES E DETALHAMENTO
PAULA MARTINS ARQUITETURA, INTERIORES E DETALHAMENTO

لعل يكمن التميز في هذا التصميم في كونه ذو مساحة صغيرة ولكنها مناسبة وتتضمن كافة الوحدات الخاصة بالغرفة، فهي عبارة عن مقعد مريح حتى يستريح المرافق الخاص بالطفل أو الطفلة بجانب السرير وبجانبها المكان الخاص بوضع احتياجات الطفل، أما اللون السكري فهو اللون الذي يعم أرجاء التصميم سواء في الأرضيات أو قطع الأثاث أو الجدران بالإضافة إلى تداخله مع اللون الأبيض حتى يمنح التصميم الإشراق والاتساع.

4-تصميم لغرفة أولادي حديث الولادة

Grey Cot & Chest homify غرف الرضع Grey
homify

Grey Cot & Chest

homify
homify
homify

يتضح من هذا التصميم ملائمته للذكور، ويتمتع هذا التصميم باختلافه عن سائر التصميمات الأخرى من حيث الألوان والتنسيق ما بين اللون الأبيض واللون الكحلي بالإضافة إلى إدخال اللون الرمادي المحايد في الوحدات والأرضيات، ولا يخلو التصميمات من اللمسات واللمحات والديكورات التي تمنح التصميم جو من الراحة والإبداع، وتتميز المساحة بأنها متوسطة لكي تسمح للمصمم في الابتكار، أما بالنسبة للإضاءة فهي مهمة بشكل كبير لأنها تمنح الجمال المطلوب للتصميم.

5-تصميم مشرق بألوان محايدة

Sypialnia i pokój dziecięcy w stylu nowoczesnym, SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ غرف الرضع
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ

SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ

عند النظر إلى هذا التصميم نجد المصمم محترف في توظيف الألوان المحايدة مما يمنح التصميم لمحة رائعة من الإشراق؛ حيث أنه يستخدم اللون الرمادي مع اللون الأبيض مناصفة بالتساوي، أما الأرضيات فهي ملائمة جدا ومتوافقة مع متطلبات غرف الأطفال.

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ألوان قوية وديكورات غنية في هذا المنزل
افكار مبتكرة و 5 تصميمات رائعة لغرف الأطفال حديثي الولادة

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