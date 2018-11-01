افكار مبتكرة و 5 تصميمات رائعة لغرف الأطفال حديثي الولادة

من المؤكد أن أول ما يشغل بال كل أم وأب في فترة الحمل بعد الصحة الخاصة بالطفل، هي غرفته أو المملكة الخاصة به، أو المكان الذي يستقبله منذ الولادة ويستمر معه في حياته حتى يشهد اللحظات الأولى له وصولا بمرحلة النوم والبكاء واللعب وأولى الكلمات والخطوات، نظرا لكل هذه الأمور، لابد من الاهتمام بالتصميم الخاص به بكل التفاصيل بداية من شكل السرير والمفروشات بداية من السجاد الذي يفترش الأرضيات في فصل الشتاء لكي يساهم تدفئة الغرفة في فصل الشتاء كما أنه من الممكن أن يلعب عليها الطفل أو الطفلة، وصولا بالستائر التي من الأفضل أن تكون درجتان لحجب النور في حالة نوم الطفل، والدرجة الثانية عند مرحلة اللعب، مع ضرورة الاهتمام بالألوان سواء أكانت هادئة ومبهجة حتى تمنح التصميم البهجة والروعة وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات مميزة لغرف الأطفال حديثي الولادة.