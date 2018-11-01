افكار مبتكرة و 5 تصميمات رائعة لغرف الأطفال حديثي الولادة

من المؤكد أن أول ما يشغل بال كل أم وأب في فترة الحمل بعد الصحة الخاصة بالطفل، هي غرفته أو المملكة الخاصة به، أو المكان الذي يستقبله منذ الولادة ويستمر معه في حياته حتى يشهد اللحظات الأولى له وصولا بمرحلة النوم والبكاء واللعب وأولى الكلمات والخطوات، نظرا لكل هذه الأمور، لابد من الاهتمام بالتصميم الخاص به بكل التفاصيل بداية من شكل السرير والمفروشات بداية من السجاد الذي يفترش الأرضيات في فصل الشتاء لكي يساهم تدفئة الغرفة في فصل الشتاء كما أنه من الممكن أن يلعب عليها الطفل أو الطفلة، وصولا بالستائر التي من الأفضل أن تكون درجتان لحجب النور في حالة نوم الطفل، والدرجة الثانية عند مرحلة اللعب، مع ضرورة الاهتمام بالألوان سواء أكانت هادئة ومبهجة حتى تمنح التصميم البهجة والروعة وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات مميزة لغرف الأطفال حديثي الولادة.
لا شك أن هذا التصميم يتسم بالروعة والخيال، فهي أشبه بمدينة الأحلام، يتمتع هذا التصميم بأنه قطعة من السماء، فنجد كل من السحاب الأبيض مع تداخله مع اللون السماوي، ونجد باب الدخول أشبه بدخول منطقة المغارة، وتلعب المساحة الدور الأكبر في هذا التصميم، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة، أما الألعاب فهي متنوعة ورائعة، أما أماكن التخزين فهي موظفة بشكل سليم حتى نتمكن من ترتيب الأغراض والكتب وغيرها، أما فيما يخص الأرضيات فهي لامعة.
لا شك أن هذا التصميم يتسم بالروعة والخيال، فهي أشبه بمدينة الأحلام، يتمتع هذا التصميم بأنه قطعة من السماء، فنجد كل من السحاب الأبيض مع تداخله مع اللون السماوي، ونجد باب الدخول أشبه بدخول منطقة المغارة، وتلعب المساحة الدور الأكبر في هذا التصميم، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة، أما الألعاب فهي متنوعة ورائعة، أما أماكن التخزين فهي موظفة بشكل سليم حتى نتمكن من ترتيب الأغراض والكتب وغيرها، أما فيما يخص الأرضيات فهي لامعة.
لعل يكمن التميز في هذا التصميم في كونه ذو مساحة صغيرة ولكنها مناسبة وتتضمن كافة الوحدات الخاصة بالغرفة، فهي عبارة عن مقعد مريح حتى يستريح المرافق الخاص بالطفل أو الطفلة بجانب السرير وبجانبها المكان الخاص بوضع احتياجات الطفل، أما اللون السكري فهو اللون الذي يعم أرجاء التصميم سواء في الأرضيات أو قطع الأثاث أو الجدران بالإضافة إلى تداخله مع اللون الأبيض حتى يمنح التصميم الإشراق والاتساع.
يتضح من هذا التصميم ملائمته للذكور، ويتمتع هذا التصميم باختلافه عن سائر التصميمات الأخرى من حيث الألوان والتنسيق ما بين اللون الأبيض واللون الكحلي بالإضافة إلى إدخال اللون الرمادي المحايد في الوحدات والأرضيات، ولا يخلو التصميمات من اللمسات واللمحات والديكورات التي تمنح التصميم جو من الراحة والإبداع، وتتميز المساحة بأنها متوسطة لكي تسمح للمصمم في الابتكار، أما بالنسبة للإضاءة فهي مهمة بشكل كبير لأنها تمنح الجمال المطلوب للتصميم.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد المصمم محترف في توظيف الألوان المحايدة مما يمنح التصميم لمحة رائعة من الإشراق؛ حيث أنه يستخدم اللون الرمادي مع اللون الأبيض مناصفة بالتساوي، أما الأرضيات فهي ملائمة جدا ومتوافقة مع متطلبات غرف الأطفال.
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