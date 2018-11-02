5 تصميمات غير تقليدية للمطبخ العصري

من المؤكد أن يعد التصميم الخاص بالمطبخ من أهم التصميمات الموجودة في المنازل بشكل عام سواء إن كانت قصور أو فلل أو شقق وغيرها، وإن كان هذا المطبخ ذو مساحة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، في النهاية يعتني كل مصمم بهذا التصميم لأنه في المرتبة الأولى يهم كل سيدة حيث أنه المملكة الخاصة بها التي تستمر فيه وقت أطول ما بين وحداته والأواني الخاصة بها، لذلك لابد من العناية أيضا بالألوان والأرضيات والجدران والإضاءة التي تلعب الدور الأكبر في إبراز روعة وجمال التصميم، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة مدهشة ومبتكرة وتبرز إبداع المصمم مما يتناسب مع الذوق العام والخاص للشخص الذي يريد تصميم المطبخ العصري المميز.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد الخلط ما بين اللونين المحايدين كل من اللون الأسود المعروف بالروعة والفخامة والأناقة واللون الأبيض الذي يمثل الإشراق، ولا شك أن تداخل اللون الرمادي يعتبر أمر مميز لما فيه من جاذبية مطلوبة في التصميمات الخاصة بالمطابخ، أما فيما يخص الإضاءة فهي تلعب دور كبير في إبراز جمال وروعة التصميم العصري من حيث الأضواء المدفونة والبارزة، ولعل المساحة تمنح التصميم شكل مختلف، أما فيما يخص الديكور فهو موظف بشكل بما يناسب التصميم.
يتمتع التصميم بهيمنة اللون الرمادي المتداخل مع اللون الأبيض من حيث الرخام المسطح ومجموعة من الإكسسوار المميزة والمختلفة التي تميز التصميمات من حيث الشكل، ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بالسفرة العصرية والعملية في آن واحد، أما الإضاءة فهي صناعية في المقام الأول وتتداخل معها الإضاءة الطبيعية، كل هذا يجتمع مع المساحة الصغيرة المميزة.
على الرغم من أن هذا التصميم ذو مساحة صغيرة إلا أنه يستخدم العنصر الخشبي بشكل مختلف ومميز في الأشكال الخاصة بالوحدات من الأعلى والأسفل، ولا يخلو التصميم أيضا من استخدام عنصر الإستانلس ستيل سواء في الحوض أو الإكسسوار والمقابض الخاصة بالوحدات، أما الأسطح فهي لامعة باللون السكري الفاتح ومزينة ببعض الديكورات المطبخية مثل مجموعة التوابل والسكاكين، أما الإضاءة فهي عصرية صناعية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية التي تمر عبر النوافذ بضوء الشمس الضروري في المطابخ.
من الواضح على هذا التصميم أنه مزيج ما بين التصميم الخاص بالمطبخ مع التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام ليجمعهم سويا في نفس التصميم ويحقق المعادلة الصعبة التي يتمناها كل المصممون حيث أن المساحة تمنحه الراحة في تكيف التصميم وفقا للرغبة، وإذا جئنا إلى التصميم نفسه فنجد أن المصمم يستخدم اللونين الأبيض والرمادي ما بين الوحدات والباب، أما بالنسبة للأرضيات فهي باللون الخشبي المميز، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر النباتي عن طريق بروز الزرع والإصص النباتية التي تزين التصميم بشكل كبير، والمصمم لا يغفل عنصر الإضاءة فقد استخدم النوعان الطبيعية من جهة والصناعية من جهة أخرى من خلال الأضواء الجانبية والمتدلية وغيرها.
عند النظر إلى هذا التصميم نشعر وكأننا في العصر القديم من خلال رؤيتنا لذلك الوحدة التي تشبه بشكل كبير الدولاب القديم الذي يجمع الأدوات الخاصة بالمطبخ، أما فيما يخص الألوان فنجد المزج ما بين اللون الرمادي الرائع والأخضر الفاتح، ولمحات بسيطة من اللون الأبيض، ولا يخلو التصميم من اللمسة النباتية الرائعة من خلال المزهرية الخوص الجانبية.
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