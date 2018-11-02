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5 تصميمات غير تقليدية للمطبخ العصري

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify مطبخ
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من المؤكد أن يعد التصميم الخاص بالمطبخ من أهم التصميمات الموجودة في المنازل بشكل عام سواء إن كانت قصور أو فلل أو شقق وغيرها، وإن كان هذا المطبخ ذو مساحة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، في النهاية يعتني كل مصمم بهذا التصميم لأنه في المرتبة الأولى يهم كل سيدة حيث أنه المملكة الخاصة بها التي تستمر فيه وقت أطول ما بين وحداته والأواني الخاصة بها، لذلك لابد من العناية أيضا بالألوان والأرضيات والجدران والإضاءة التي تلعب الدور الأكبر في إبراز روعة وجمال التصميم، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة مدهشة ومبتكرة وتبرز إبداع المصمم مما يتناسب مع الذوق العام والخاص للشخص الذي يريد تصميم المطبخ العصري المميز.

1-المزج ما بين اللون الأسود مع اللون الأبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عند النظر إلى هذا التصميم نجد الخلط ما بين اللونين المحايدين كل من اللون الأسود المعروف بالروعة والفخامة والأناقة واللون الأبيض الذي يمثل الإشراق، ولا شك أن تداخل اللون الرمادي يعتبر أمر مميز لما فيه من جاذبية مطلوبة في التصميمات الخاصة بالمطابخ، أما فيما يخص الإضاءة فهي تلعب دور كبير في إبراز جمال وروعة التصميم العصري من حيث الأضواء المدفونة والبارزة، ولعل المساحة تمنح التصميم شكل مختلف، أما فيما يخص الديكور فهو موظف بشكل بما يناسب التصميم.

2-تصميم لمطبخ عصري على الطراز الأمريكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتمتع التصميم بهيمنة اللون الرمادي المتداخل مع اللون الأبيض من حيث الرخام المسطح ومجموعة من الإكسسوار المميزة والمختلفة التي تميز التصميمات من حيث الشكل، ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بالسفرة العصرية والعملية في آن واحد، أما الإضاءة فهي صناعية في المقام الأول وتتداخل معها الإضاءة الطبيعية، كل هذا يجتمع مع المساحة الصغيرة المميزة.

3-تصميم لمطبخ عصري بمسحة صغيرة

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

على الرغم من أن هذا التصميم ذو مساحة صغيرة إلا أنه يستخدم العنصر الخشبي بشكل مختلف ومميز في الأشكال الخاصة بالوحدات من الأعلى والأسفل، ولا يخلو التصميم أيضا من استخدام عنصر الإستانلس ستيل سواء في الحوض أو الإكسسوار والمقابض الخاصة بالوحدات، أما الأسطح فهي لامعة باللون السكري الفاتح ومزينة ببعض الديكورات المطبخية مثل مجموعة التوابل والسكاكين، أما الإضاءة فهي عصرية صناعية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية التي تمر عبر النوافذ بضوء الشمس الضروري في المطابخ.

4-تصميم لمطبخ عصري بمساحة كبيرة

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب Brown
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

من الواضح على هذا التصميم أنه مزيج ما بين التصميم الخاص بالمطبخ مع التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام ليجمعهم سويا في نفس التصميم ويحقق المعادلة الصعبة التي يتمناها كل المصممون حيث أن المساحة تمنحه الراحة في تكيف التصميم وفقا للرغبة، وإذا جئنا إلى التصميم نفسه فنجد أن المصمم يستخدم اللونين الأبيض والرمادي ما بين الوحدات والباب، أما بالنسبة للأرضيات فهي باللون الخشبي المميز، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر النباتي عن طريق بروز الزرع والإصص النباتية التي تزين التصميم بشكل كبير، والمصمم لا يغفل عنصر الإضاءة فقد استخدم النوعان الطبيعية من جهة والصناعية من جهة أخرى من خلال الأضواء الجانبية والمتدلية وغيرها.

5-تصميم مختلف للمطبخ العصري

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب متين Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

عند النظر إلى هذا التصميم نشعر وكأننا في العصر القديم من خلال رؤيتنا لذلك الوحدة التي تشبه بشكل كبير الدولاب القديم الذي يجمع الأدوات الخاصة بالمطبخ، أما فيما يخص الألوان فنجد المزج ما بين اللون الرمادي الرائع والأخضر الفاتح، ولمحات بسيطة من اللون الأبيض، ولا يخلو التصميم من اللمسة النباتية الرائعة من خلال المزهرية الخوص الجانبية.

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5 تصميمات غير تقليدية للمطبخ العصري

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