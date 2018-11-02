5 تصميمات غير تقليدية للمطبخ العصري

من المؤكد أن يعد التصميم الخاص بالمطبخ من أهم التصميمات الموجودة في المنازل بشكل عام سواء إن كانت قصور أو فلل أو شقق وغيرها، وإن كان هذا المطبخ ذو مساحة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، في النهاية يعتني كل مصمم بهذا التصميم لأنه في المرتبة الأولى يهم كل سيدة حيث أنه المملكة الخاصة بها التي تستمر فيه وقت أطول ما بين وحداته والأواني الخاصة بها، لذلك لابد من العناية أيضا بالألوان والأرضيات والجدران والإضاءة التي تلعب الدور الأكبر في إبراز روعة وجمال التصميم، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة مدهشة ومبتكرة وتبرز إبداع المصمم مما يتناسب مع الذوق العام والخاص للشخص الذي يريد تصميم المطبخ العصري المميز.