الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار وتصميمات مميزة لديكور الجدران

Mai Elkholy Mai Elkholy
PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura جدران الحديد / الصلب Orange
Loading admin actions …

مما لا يدع مجالا للشك أن تصميمات الجدران والحائط والسقف والديكورات الخاصة بها تعد واحدة من أهم اللمسات التي من الضروري واللازم الاهتمام بها على الإطلاق؛ حيث أن هذه الأمور تمنح التصميم الرونق الخاص به وتعطيه اللمحة والصورة الجمالية المطلوبة في التصميمات، وفي كثير من الأوقات تجد المصمم يصب كل اهتمامه على واحد من الجدران بشرط أن يكون هذا الجدار أو الحائط بارز أو واضح أو من الممكن أن يخطف نظر الزائرين عند القدوم إلى المنزل؛ حيث أنه يبرز الجانب الإبداعي الخاص به، وفي حالة كونك تريد تجديد الديكور الخاص بالمنزل وبتكلفة أقل يمكنك تجديد شكل الجدران حتى تتخلص من الرتابة والملل الذي يصيب الشخص من الشكل المتكرر للمنزل، كما أن الميزانية الخاصة بالفرد هي التي تتحكم في ذلك الأمر، وسوف نقدم لكم في هذا المقال مجموعة مميزة ومبتكرة لأحدث التصميمات العصرية الخاصة بالجدران حتى تقوم بإنعاش المنزل بروح جديدة.

1-العنصر الخشبي أساس التصميم

Interiors, M.U Interiors M.U Interiors جدران
M.U Interiors

M.U Interiors
M.U Interiors
M.U Interiors

من الواضح على ذلك التصميم هيمنة العنصر الخشبي الذي يظهر من خلال استخدام المصمم للقطع الخشبية حتى يصنع شكل أشبه بالمكتبة أو بالمغارة حتى تتمكن من وضع الأشياء الخاصة بك من التلفاز وبعض الكتب والمقتنيات الخاصة، كل هذا يجتمع مع الخلفية البيضاء حتى تبين الشكل الخاص بالتصميم، ولا شك أن الإضاءة تلعب دور كبير في بروز التصميم بالشكل المطلوب.

2-تصميم مختلف للجدار الجانبي بالأحجار

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura جدران الحديد / الصلب Orange
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

يتمتع هذا التصميم بالاختلاف عن سائر التصميمات الأخرى للجدران، مع استخدام شكل متوسط مختلف باللون البرتقالي حتى يطعم التصميم بشكل مختلف، ولا شك أن الأحجار لها دور كبير في التصميم ويصلح هذا التصميم لكونه كمطعم أوشرفة مختلفة، وتتداخل الألوان ما بين اللون الأبيض واللون الأخضر الفاتح مع اللون البرتقالي بالإضافة إلى الأرضيات الفاتحة الرخامية باللون البيج، ونظرا لأن التصميم يعد من التصميمات المفتوحة، فإن الإضاءة هنا تلعب الدور الأكبر من حيث كونها الإضاءة الطبيعية المشرقة بضوء الشمس الساطع، بالإضافة إلى الإضاءة العمودية من الأعلى، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية بوجود النباتات التي تعم أرجاء التصميم.

3-جدار حجري بإضاءة عصرية

Cielo raso deco con iluminacion y Revestimiento de pared en Espacato, Caracas, Grupo Madea Grupo Madea جدران حجر Beige
Grupo Madea

Grupo Madea
Grupo Madea
Grupo Madea

عند النظر والتمعن في ذلك التصميم نجد المصمم يستخدم أفضل الخامات وأروع الأدوات حتى يطل علينا باللوحة الفنية الرائعة والجدار الحجري باللون البيج الفاتح الذي يناسب الشكل الخاص بالتصميم، ويتضح من ذلك التصميم أنه خاص بغرفة المعيشة العصرية، وهذا الجدار فاصل ما بين هذا التصميم والتصميم الخاص بغرفة تناول الطعام أو السفرة، أما الإضاءة فهي مسلطة عليه بشكل كبير حتى تبرز معالمه ولعل الإضاءة ذات اللون البنفسجي تعطي شكلا مميزا للتصميم يساهم بشكل كبير في منحه التألق والتميز.

4-الأناقة عنوان هذا الجدار

Parmigiana, Parmigiana Parmigiana جدران
Parmigiana

Parmigiana
Parmigiana
Parmigiana

تلعب الأناقة الدور الأكبر في التصميم؛ حيث أنه جدار حجري ولكنه بشكل مميز ومختلف عن سائر التصميمات، وخلاف ذلك فنجد الجدار ينقسم قسمان، النصف الأول عبارة عن أحجار، والجزء الثاني من خامة الجبس بورد باللون الأسود، ولعل في الأسفل الرف الخشبي لوضع الكتب وبعض اللوحات الجدارية التي تعتبر من أهم عناصر الديكور والإكسسوار، أما الإضاءة فهي لها دور مميز في التصميم حتى تبرز جماله والتفاصيل الخاصة بها.

5-جدار خشبي في منتهى الأناقة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يظهر هذا الجدار بالشكل المبتكر كخلفية مميزة ورائعة للسرير في غرفة النوم الرئيسية، ونجد مناسبة هذا الجدار بشكل كبير مع التصميم ككل فالأرضيات خشبية والأثاث خشبي واللون المهيمن هو اللون البني والإضاءة تظهر روعة وجمال كل هذا من خلال الأضواء الجانبية المدفونة.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصميمات غير تقليدية للمطبخ العصري

5 تصميمات غير تقليدية للمطبخ العصري
5 أفكار وتصميمات مميزة لديكور الجدران

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً