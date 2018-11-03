5 أفكار وتصميمات مميزة لديكور الجدران

مما لا يدع مجالا للشك أن تصميمات الجدران والحائط والسقف والديكورات الخاصة بها تعد واحدة من أهم اللمسات التي من الضروري واللازم الاهتمام بها على الإطلاق؛ حيث أن هذه الأمور تمنح التصميم الرونق الخاص به وتعطيه اللمحة والصورة الجمالية المطلوبة في التصميمات، وفي كثير من الأوقات تجد المصمم يصب كل اهتمامه على واحد من الجدران بشرط أن يكون هذا الجدار أو الحائط بارز أو واضح أو من الممكن أن يخطف نظر الزائرين عند القدوم إلى المنزل؛ حيث أنه يبرز الجانب الإبداعي الخاص به، وفي حالة كونك تريد تجديد الديكور الخاص بالمنزل وبتكلفة أقل يمكنك تجديد شكل الجدران حتى تتخلص من الرتابة والملل الذي يصيب الشخص من الشكل المتكرر للمنزل، كما أن الميزانية الخاصة بالفرد هي التي تتحكم في ذلك الأمر، وسوف نقدم لكم في هذا المقال مجموعة مميزة ومبتكرة لأحدث التصميمات العصرية الخاصة بالجدران حتى تقوم بإنعاش المنزل بروح جديدة.
من الواضح على ذلك التصميم هيمنة العنصر الخشبي الذي يظهر من خلال استخدام المصمم للقطع الخشبية حتى يصنع شكل أشبه بالمكتبة أو بالمغارة حتى تتمكن من وضع الأشياء الخاصة بك من التلفاز وبعض الكتب والمقتنيات الخاصة، كل هذا يجتمع مع الخلفية البيضاء حتى تبين الشكل الخاص بالتصميم، ولا شك أن الإضاءة تلعب دور كبير في بروز التصميم بالشكل المطلوب.
يتمتع هذا التصميم بالاختلاف عن سائر التصميمات الأخرى للجدران، مع استخدام شكل متوسط مختلف باللون البرتقالي حتى يطعم التصميم بشكل مختلف، ولا شك أن الأحجار لها دور كبير في التصميم ويصلح هذا التصميم لكونه كمطعم أوشرفة مختلفة، وتتداخل الألوان ما بين اللون الأبيض واللون الأخضر الفاتح مع اللون البرتقالي بالإضافة إلى الأرضيات الفاتحة الرخامية باللون البيج، ونظرا لأن التصميم يعد من التصميمات المفتوحة، فإن الإضاءة هنا تلعب الدور الأكبر من حيث كونها الإضاءة الطبيعية المشرقة بضوء الشمس الساطع، بالإضافة إلى الإضاءة العمودية من الأعلى، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية بوجود النباتات التي تعم أرجاء التصميم.
عند النظر والتمعن في ذلك التصميم نجد المصمم يستخدم أفضل الخامات وأروع الأدوات حتى يطل علينا باللوحة الفنية الرائعة والجدار الحجري باللون البيج الفاتح الذي يناسب الشكل الخاص بالتصميم، ويتضح من ذلك التصميم أنه خاص بغرفة المعيشة العصرية، وهذا الجدار فاصل ما بين هذا التصميم والتصميم الخاص بغرفة تناول الطعام أو السفرة، أما الإضاءة فهي مسلطة عليه بشكل كبير حتى تبرز معالمه ولعل الإضاءة ذات اللون البنفسجي تعطي شكلا مميزا للتصميم يساهم بشكل كبير في منحه التألق والتميز.
تلعب الأناقة الدور الأكبر في التصميم؛ حيث أنه جدار حجري ولكنه بشكل مميز ومختلف عن سائر التصميمات، وخلاف ذلك فنجد الجدار ينقسم قسمان، النصف الأول عبارة عن أحجار، والجزء الثاني من خامة الجبس بورد باللون الأسود، ولعل في الأسفل الرف الخشبي لوضع الكتب وبعض اللوحات الجدارية التي تعتبر من أهم عناصر الديكور والإكسسوار، أما الإضاءة فهي لها دور مميز في التصميم حتى تبرز جماله والتفاصيل الخاصة بها.
يظهر هذا الجدار بالشكل المبتكر كخلفية مميزة ورائعة للسرير في غرفة النوم الرئيسية، ونجد مناسبة هذا الجدار بشكل كبير مع التصميم ككل فالأرضيات خشبية والأثاث خشبي واللون المهيمن هو اللون البني والإضاءة تظهر روعة وجمال كل هذا من خلال الأضواء الجانبية المدفونة.
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