ابتكارات وألوان في 5 تصميمات لغرفة المعيشة

كلنا على علم ودراية كاملة بشأن الأهمية الخاصة بغرف المعيشة والتصميمات التي تخصها، ولعل هذه الأهمية تكمن في كونه تصميم يساهم في تجميع العائلة كل يوم بخصوص مشاهدة التليفزيون وفي بعض الأحيان تناول الأطعمة، وكذلك استقبال الزائرين والضيوف والأصدقاء، كما أنها من الممكن أن تكون مكان للنوم، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام الكبير بها من حيث قطع الأثاث التي من الأفضل أن تكون مريحة وقوية حتى تتحمل قضاء فترات كبيرة من اليوم، بالإضافة إلى الحرص على اختيار الألوان بشكل مناسب بما يتوافق مع الذوق العام والشخصي وكذلك ما يناسب الهدوء والراحة المطلوبة، أما فيما يخص الإضاءة فلابد من توظيفها بشكل سليم حتى تبرز التصميم بشكل رائع، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من التصميمات المميزة والغير تقليدية لغرف المعيشة العصرية، كما أنها تظهر براعة المصمم في توظيف كل الديكورات الخاصة بالتصميمات.
يظهر في هذا التصميم مزج ما بين الألوان، ما بين اللونين الرمادي في لون الأرائك والبيج في كل من الجدران والطاولة الخاصة بها، أما بالنسبة للسقف فهو باللون الأبيض بحيث يصبح التصميم أكثر إشراق، أما فيما يخص الأرضيات فهي خشبية لامعة تجتمع مع الوحدة الخاصة بوضع التليفزيون، أما الإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الصناعية المدفونة والمتدلية من خلال النجفة، والطبيعية الساطعة بضوء الشمس، ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية بالإضافة إلى الديكورات الرائعة والمميزة والتي تتضح من وجود اللوحات الجدارية ذات الألوان الزيتية المدهشة.
يتضح من هذا التصميم كونه تصميم مميز ورائع، أما بالنسبة للألوان فاستخدام اللون الرمادي المحايد الذي يكثر استخدام في التصميمات الخاصة بغرف المعيشة، وهنا الاستعانة بهذا اللون كامنة في لون الأرائك والستائر وكذلك الفاتح منها من خلال لون الجدران، أما اللمسة الخاصة بالإكسسوار فهو موجود ومهم في التصميم بشكل كبير من خلال القطع المعدنية والشمع وكذلك اللمسات النباتية، كل هذا يجتمع مع اللوحات الجدارية ووسائل الإضاءة العصرية الواضحة من وجود الأباجورات الجانبية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية المشرقة والساطعة.
يتمتع هذا التصميم بهيمنة عنصر الإشراق الذي يظهر بشكل كبير في الألوان الخاصة بالتصميم؛ حيث هيمنة أولى درجات اللون السكري الفاتح ومزجه مع لون الجدران حيث الدرجة التي تليها، أما السقف فهو باللون الأبيض المشرق الذي يساهم في تكبير المساحة، كل هذا يمتزج مع اللون اللبني الفاتح المتجلي في لون الوسائد الصغيرة وألوان الإكسسوار، ويستخدم المصمم براعته في ذلك التصميم من حيث إدخال اللمحة النباتية عن طريق وضع أفرع الشجر الجانبية، أما المساحة فهي مناسبة بشكل كبير، أما الإضاءة فهي مشتركة ما بين النوعين الطبيعية والصناعية، ولعل استخدام العنصر الخشبي واضح بشكل كبير في الزاوية المواجهة.
تلعب الألوان الدور الأكبر في التصميم، من حيث استخدام مجموعة من الألوان الزاهية وهي اللون الأصفر مع الفوشيا وأيضا الفيروزي بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي في الأرائك والأرضيات، أما اللون الخشبي فهو مستخدم في السقف المعلق، أما المساحة فهي كبيرة بالحد الذي يمنح المصمم الراحة الكافية لكي يستخدم كافة الوسائل والديكورات التي يريدها دون التقيد بفكرة المساحة، والإضاءة فهي متواجدة بالنوعين.
يتمتع هذا التصميم بالبساطة والروعة من حيث استخدام اللونان الرمادي والفيروزي للجدران مع مزجهم بمجموعة الألوان الزاهية الخاصة بالأريكة، وهذا بالإضافة إلى قلة التفاصيل المتواجدة في التصميم حتى يصبح تصميم بسيط.
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