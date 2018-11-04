ابتكارات وألوان في 5 تصميمات لغرفة المعيشة

كلنا على علم ودراية كاملة بشأن الأهمية الخاصة بغرف المعيشة والتصميمات التي تخصها، ولعل هذه الأهمية تكمن في كونه تصميم يساهم في تجميع العائلة كل يوم بخصوص مشاهدة التليفزيون وفي بعض الأحيان تناول الأطعمة، وكذلك استقبال الزائرين والضيوف والأصدقاء، كما أنها من الممكن أن تكون مكان للنوم، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام الكبير بها من حيث قطع الأثاث التي من الأفضل أن تكون مريحة وقوية حتى تتحمل قضاء فترات كبيرة من اليوم، بالإضافة إلى الحرص على اختيار الألوان بشكل مناسب بما يتوافق مع الذوق العام والشخصي وكذلك ما يناسب الهدوء والراحة المطلوبة، أما فيما يخص الإضاءة فلابد من توظيفها بشكل سليم حتى تبرز التصميم بشكل رائع، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من التصميمات المميزة والغير تقليدية لغرف المعيشة العصرية، كما أنها تظهر براعة المصمم في توظيف كل الديكورات الخاصة بالتصميمات.