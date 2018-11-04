الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ابتكارات وألوان في 5 تصميمات لغرفة المعيشة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة المعيشة
Loading admin actions …

كلنا على علم ودراية كاملة بشأن الأهمية الخاصة بغرف المعيشة والتصميمات التي تخصها، ولعل هذه الأهمية تكمن في كونه تصميم يساهم في تجميع العائلة كل يوم بخصوص مشاهدة التليفزيون وفي بعض الأحيان تناول الأطعمة، وكذلك استقبال الزائرين والضيوف والأصدقاء، كما أنها من الممكن أن تكون مكان للنوم، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام الكبير بها من حيث قطع الأثاث التي من الأفضل أن تكون مريحة وقوية حتى تتحمل قضاء فترات كبيرة من اليوم، بالإضافة إلى الحرص على اختيار الألوان بشكل مناسب بما يتوافق مع الذوق العام والشخصي وكذلك ما يناسب الهدوء والراحة المطلوبة، أما فيما يخص الإضاءة فلابد من توظيفها بشكل سليم حتى تبرز التصميم بشكل رائع، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من التصميمات المميزة والغير تقليدية لغرف المعيشة العصرية، كما أنها تظهر براعة المصمم في توظيف كل الديكورات الخاصة بالتصميمات.

1-تصميم ذو مساحة كبيرة لغرفة المعيشة العصرية

Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة المعيشة
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

يظهر في هذا التصميم مزج ما بين الألوان، ما بين اللونين الرمادي في لون الأرائك والبيج في كل من الجدران والطاولة الخاصة بها، أما بالنسبة للسقف فهو باللون الأبيض بحيث يصبح التصميم أكثر إشراق، أما فيما يخص الأرضيات فهي خشبية لامعة تجتمع مع الوحدة الخاصة بوضع التليفزيون، أما الإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الصناعية المدفونة والمتدلية من خلال النجفة، والطبيعية الساطعة بضوء الشمس، ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية بالإضافة إلى الديكورات الرائعة والمميزة والتي تتضح من وجود اللوحات الجدارية ذات الألوان الزيتية المدهشة.

2-تصميم مناسب لغرفة معيشة مميزة

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يتضح من هذا التصميم كونه تصميم مميز ورائع، أما بالنسبة للألوان فاستخدام اللون الرمادي المحايد الذي يكثر استخدام في التصميمات الخاصة بغرف المعيشة، وهنا الاستعانة بهذا اللون كامنة في لون الأرائك والستائر وكذلك الفاتح منها من خلال لون الجدران، أما اللمسة الخاصة بالإكسسوار فهو موجود ومهم في التصميم بشكل كبير من خلال القطع المعدنية والشمع وكذلك اللمسات النباتية، كل هذا يجتمع مع اللوحات الجدارية ووسائل الإضاءة العصرية الواضحة من وجود الأباجورات الجانبية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية المشرقة والساطعة.

3-تصميم مشرق لغرفة المعيشة العصرية

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة المعيشة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

يتمتع هذا التصميم بهيمنة عنصر الإشراق الذي يظهر بشكل كبير في الألوان الخاصة بالتصميم؛ حيث هيمنة أولى درجات اللون السكري الفاتح ومزجه مع لون الجدران حيث الدرجة التي تليها، أما السقف فهو باللون الأبيض المشرق الذي يساهم في تكبير المساحة، كل هذا يمتزج مع اللون اللبني الفاتح المتجلي في لون الوسائد الصغيرة وألوان الإكسسوار، ويستخدم المصمم براعته في ذلك التصميم من حيث إدخال اللمحة النباتية عن طريق وضع أفرع الشجر الجانبية، أما المساحة فهي مناسبة بشكل كبير، أما الإضاءة فهي مشتركة ما بين النوعين الطبيعية والصناعية، ولعل استخدام العنصر الخشبي واضح بشكل كبير في الزاوية المواجهة.

4-ألوان زاهية لغرفة المعيشة

Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة المعيشة
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

تلعب الألوان الدور الأكبر في التصميم، من حيث استخدام مجموعة من الألوان الزاهية وهي اللون الأصفر مع الفوشيا وأيضا الفيروزي بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي في الأرائك والأرضيات، أما اللون الخشبي فهو مستخدم في السقف المعلق، أما المساحة فهي كبيرة بالحد الذي يمنح المصمم الراحة الكافية لكي يستخدم كافة الوسائل والديكورات التي يريدها دون التقيد بفكرة المساحة، والإضاءة فهي متواجدة بالنوعين.

5-تصميم ذو مساحة متوسطة

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة المعيشة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

يتمتع هذا التصميم بالبساطة والروعة من حيث استخدام اللونان الرمادي والفيروزي للجدران مع مزجهم بمجموعة الألوان الزاهية الخاصة بالأريكة، وهذا بالإضافة إلى قلة التفاصيل المتواجدة في التصميم حتى يصبح تصميم بسيط.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 أفكار وتصميمات مميزة لديكور الجدران

اتجاهات أثاث الحمام لعام 2019
ابتكارات وألوان في 5 تصميمات لغرفة المعيشة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً