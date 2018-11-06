5 صور مميزة من منزل بالنمط الإسكندنافي

في البداية لابد من التعرف على الخصائص الخاصة بالنمط الإسكندنافي فيما يخص المنازل؛ حيث أن الكلمة نفسها لا نستطيع من خلالها التعرف على الخصائص ونظرا لكل ذلك فسوف نستعرض في هذا المقال المميزات الخاصة بهذا النمط؛ حيث أنه يعتمد هذا الطراز الإسكندنافي بشكل كبير على العنصر الخشبي في كل مجريات التصميم سواء كانت أرضيات أو قطع أثاث أو غيرها، بالإضافة إلى الاعتماد على الألوان الدافئة المريحة والهادئة، ونحن أيضا على دراية أن الأخشاب تكون باللون الفاتح وليست الأخشاب الداكنة، ولا شك أن استخدام الإضاءة الطبيعية تكون منتشرة مما يمنحنا الشعور والإحساس بكبر المساحة، أما فيما يخص الذوق العام في هذا الوقت فهو يميل ميل شديد إلى النمط الإسكندنافي، ويتمتع هذا النمط بالبساطة والهدوء المطلوبان بالإضافة إلى الأناقة كما أنه ينتشر فيه اللون الأبيض.
تصميم طولي لغرفة المعيشة العصرية على النمط الإسكندنافي، ونرى استخدام اللون الأبيض وتداخله مع اللون الكحلي أو ما يطلق عليه اللون البترولي الذي يعمل كخلفية رائعة ومميزة للشباك، أما شكل الأرائك فهي بسيطة على هيئة حرف إل التقليدية والأنيقة في آن واحد، بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي كأرضية جذابة، وباللون الأبيض يصبح التصميم أكثر اتساعا وإشراق، وتشترك نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية حتى يحدث المزج المميز.
عند النظر إلى هذا التصميم نجده مختلف بشكل كبير من حيث استخدام الخشب الذي يهمين على التصميم ككل بداية من الأرضيات وكذلك المكتب ذو الشكل الطولي، أما المكتبة الجانبية ذات الرفوف المتعددة من خامة الخشب ولكن باللون الرمادي المحايد، ومن الناحية المقابلة نري الرف الخشبي، وهنا نجد اتحاد الألوان البيضاء والرمادية والخشبي الفاتح، وتشترك نوعي الإضاءة حتى يظهر التصميم بالشكل المطلوب، ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية المميزة، ويستخدم المصمم مجموعة من الإكسسوار التي تمنح التصميم طابع خاص وأنيق.
يتمتع هذا التصميم بالبساطة والرقة حيث تظهر بشكل كبير خصائص النمط الإسكندنافي، ولا شك أن استخدام اللون اللبني مع اللون الخشبي بالإضافة إلى اللون الأبيض، ويتميز هذا التصميم بالديكورات المختلفة كل هذا يجتمع مع نوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية من خلال الوحدات المعلقة التي تمنح الضوء لكل أجزاء التصميم، ولا يخلو التصميم من استخدام اللمحات النباتية، أما الأمور المتعلقة بالأرضيات فهي من الرخام اللامع ذو التموجات، وهذا التصميم مناسب إلى حد كبير مع الإمكانيات المادية المتوسطة وكذلك مع المساحات الصغيرة للمطبخ الجانبي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المنزل الإسكندنافي.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجد أنه تصميم مميز ورائع ومبتكر بالإضافة إلى أنه بسيط وهادئ ومختلف عن غيره من التصميمات الأخرى، ويصلح هذا التصميم لكونه مكان مميز للقراءة والجلوس والهدوء، ونجد الخلفية الجدارية باللون البترولي بالإضافة إلى أن الديكور يلعب دور كبير في هذا التصميم من خلال اللوحات الجدارية المعلقة، ولمحة تنوع الألوان، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الخشبي في الأرضيات وكذلك العنصر النباتي والأشجار وكذلك الاشتراك ما بين الإضاءة الطبيعية وكذلك الصناعية.
تلعب الألوان المحايدة الدور الأكبر في هذا التصميم حيث يستخدم المصمم الدرجات الخاصة باللون الرمادي بداية من الأرضيات وألوان الجدران وكذلك المفروشات والستائر والوسائد، ويدخل العنصر الحجري كخلفية رائعة للجدار الخاص بالسرير، كل هذا يجتمع مع مجموعة الديكورات والإضاءة بنوعيها.
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