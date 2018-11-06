5 صور مميزة من منزل بالنمط الإسكندنافي

في البداية لابد من التعرف على الخصائص الخاصة بالنمط الإسكندنافي فيما يخص المنازل؛ حيث أن الكلمة نفسها لا نستطيع من خلالها التعرف على الخصائص ونظرا لكل ذلك فسوف نستعرض في هذا المقال المميزات الخاصة بهذا النمط؛ حيث أنه يعتمد هذا الطراز الإسكندنافي بشكل كبير على العنصر الخشبي في كل مجريات التصميم سواء كانت أرضيات أو قطع أثاث أو غيرها، بالإضافة إلى الاعتماد على الألوان الدافئة المريحة والهادئة، ونحن أيضا على دراية أن الأخشاب تكون باللون الفاتح وليست الأخشاب الداكنة، ولا شك أن استخدام الإضاءة الطبيعية تكون منتشرة مما يمنحنا الشعور والإحساس بكبر المساحة، أما فيما يخص الذوق العام في هذا الوقت فهو يميل ميل شديد إلى النمط الإسكندنافي، ويتمتع هذا النمط بالبساطة والهدوء المطلوبان بالإضافة إلى الأناقة كما أنه ينتشر فيه اللون الأبيض.