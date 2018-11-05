5 ديكورات مخصصة للبنات الصغار في غرف الأطفال

بالطبع فإن الأهمية التي تكمن في التصميمات الخاصة بغرف الأطفال بشكل عام والبنات على وجه الخصوص، ومن المعروف أيضا أن الأطفال البنات هم ملائكة المنزل بالنسبة لكل أم وأب؛ حيث أنهم من يمنحوا البيت نوعا من الحيوية والنشاط والمرح والحب سواء في السنين الأولى من عمرهم وصولا بمرحلة المراهقة التي تحتاج كل طفلة أو بنت بعض التغيرات التي تمنح للغرفة طابع خاص ومختلف، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متميزة ومبتكرة تخص غرف الأطفال البنات العصرية، أما بالنسبة للألوان فمن المتعارف عليه أن اللون المفضل لدى أكثر البنات هو اللون البينك أو البمبي، ولكن مع تطور التكنولوجيا وكثرة الأفكار والتصميمات، فقد تغيرت وجهة نظر المصممين واتجاهاتهم نحو اختيار ألوان مختلفة ومتداخلة مع بعضها البعض، ولا شك أن الإضاءة تعد من الأمور المهمة التي يجب الحرص عليها ومن الأفضل أن يكون ضوء الشمس واحد من العناصر الرئيسية حتى تمنح الطفل أو الطفلة الضوء الضروري والفائدة الخاصة بها، كل هذا بجانب استخدام أساليب الإضاءة الصناعية، كل هذا بجانب المفروشات والأركان الخاصة بوضع الألعاب ووجود المكاتب الخاصة بالمذاكرة، وكل هذه التفاصيل ضرورية لخروج التصميم وفقا للشكل المرغوب فيه.
من الواضح على هذا التصميم اعتماده بشكل كبير على الألوان الفاتحة
أو الهادئة وذلك من خلال استخدام اللون البنفسجي أو ما يسمى بالموف الهادئ والفاتح حتى يمنح التصميم نوعا من سبل الراحة المطلوبة للطفلة، ولا شك أن تداخل الألوان في الخلفية الخاصة بالسرير بالإضافة إلى اللون الأبيض المشرق، وهذا التصميم بسيط في تفاصيله حيث أنه يتكون من سرير مريح للنوم والاستلقاء مع خزانة مميزة للملابس كل هذا بالإضافة إلى المكتب الخاص بالمذاكرة والوحدة التي تخص ترتيب الألعاب الخاص بالطفلة، وبالطبع الإضاءة مشتركة ما بين كل من الطبيعية والصناعية.
لا شك أن كبر المساحة الخاصة بالتصميم، يمنح المصمم الأريحية في تشكيل التصميم، فنجد وحدة مميزة يتفرع منها سريرين لطفلتين بالإضافة إلى المكتب المبتكر الخاص بالمذاكرة، ولا يخلو التصميم من الديكورات التي تمنح التصميم نوعا من الجمال والروعة، وتلعب الدور الأكبر في ذلك من حيث استخدام الجبس بورد في السقف مع تميزه بوجود النجوم المضيئة، والأضواء المدفونة والبارزة كل هذا يجتمع مع الإضاءة الطبيعية، أما الأرضيات فهي فاتحة ولامعة.
تلعب الرسوم الجدارية الدور الأكبر في هذا التصميم، وهذه الرسوم لها واقع البهجة والسرور على الطفل الذي يقطن الغرفة بالإضافة إلى الزائرين، أما عن استخدام العنصر الخشبي فكان بالشكل الصحيح، لأن الأطفال من الممكن أن يتعرضوا للسقوط على الأرض وخلافه، وهذا التصميم يصلح لطفلين عن طريق استخدام سرير بدورين مع وجود السلالم الخشبية العريضة، أما الألوان فهي فاتحة وهادئة ومريحة للعين، ولا شك أن الأضواء الجانبية والإضاءة الطبيعية لهما دور كبير في الشكل العام لهذا التصميم.
في هذا التصميم يكون الدور الأكبر هنا خاص بالألوان المحايدة وهو الدرجة الفاتحة للون الرمادي، أما الديكورات فهي متميزة ومختلفة حيث السرير القريب من الأرض بالإضافة إلى المكتب والدولاب ذو المرآة كبيرة الحجم، أما وسائل الترفيه والديكور فهي موجودة وموظفة بشكل سليم وصحيح ومميز.
من المؤكد أن وجود شخصية كرتونية في الغرفة والتصميم الخاص بها، يعتبر نوع من أنواع الديكور المميز الخاص بالطفلة، بالإضافة إلى تميز التصميم بكونه لفردين مع المساحة المتوسطة والمكان الخاص بالمذاكرة وبوضع الكتب وترتيبها حتى تظهر بالشكل الرائع.
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