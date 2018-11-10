5 افكار جديدة للمطابخ بتوظيف جديد للألوان

من المعروف والمؤكد بالنسبة لنا جميعا أن لدينا كثير من التصميمات المختلفة والمتنوعة وذلك من حيث المساحة والألوان والخامات والوحدات الخاصة بالمطبخ مع الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى أنواع الرخام والأسطح اللامعة التي تضفي على التصميم الروعة والإبداع، ولا شك أن كل سيدة تحلم وتأمل وتتمنى تصميم مختلف ومبتكر وفيه إبداع ومناسب لوجهة النظر الخاصة بها وذوقها، بالإضافة إلى ملائمة تصميم المطبخ مع الإمكانيات المادية والمعنوية التي تحتوي على اللمسات البسيطة التي تسعى إليها كل السيدات، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات إبداعية ومبتكرة للمطابخ العصرية، ولكن هذه المرة تتمتع التصميمات بتوظيف مختلف للألوان حتى لو أن هذه الألوان تميل إلى التقليدية، ولا شك أن الإضاءة تلعب دور كبير في كثير من التصميمات وإبرازه للتصميم ككل، بالإضافة إلى أنه من الممكن وجود بعض من اللمحات واللمسات الطبيعية لبعض أنواع النباتات.
من الواضح أن هذا التصميم يتضمن هيمنة العنصر الخشبي في كثير من مجريات التصميم، بداية من الأرضيات الخشبية باللون الفاتح، بالإضافة إلى وحدات المطبخ سواء العليا والسفلى، ويشترك التصميم الخاص بالمطبخ مع تصميم وحدة تناول الطعام، ولا شك أن المطلات الطبيعية تلعب الدور الأكبر في الراحة والهدوء، أما العنصر الحجري فهو موظف بشكل سليم في الجدار مع وجود المدفأة ذات الشكل الرائع والمبتكر والمتميز حيث أنها تميل إلى تصميمات الغابات، ويدخل اللون الأبيض ليساهم في توسيع المساحة الخاصة بالمطبخ، أما الإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية التي تمر من خلال النوافذ الزجاجية البانوراما.
يبرز هذا التصميم رؤية المصمم في توظيف واستخدام الألوان المحايدة وهو اللون الرمادي بدرجاته حتى الوصول إلى اللون المائل للون الأسود سواء أكان ذلك في الأرضيات والجدران والوحدات الخاصة بالمطبخ والأسطح الرخامية والسقف، أما الإضاءة الصناعية فهي الإضاءة الرئيسية من خلال الأضواء المدفونة والجانبية، ولا يكفي هذا بل ويتميز المصمم بالتفكير في مزج التصميم الخاص بالمطبخ مع وحدة لتناول الطعام ذات الطاولة مع الأربع مقاعد المريحة وفي مقابلها التليفزيون داخل جدران الحائط من الجبس بورد، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية في استخدام النباتات البسيطة لتمنحنا روح الطبيعية.
من المدهش في هذا التصميم استخدام للطابع الأمريكي المفتوح ذو المساحة الكبيرة أو المتوسطة، ولعل دمج كل من اللون الأبيض في كل من الأرضيات اللامعة والجدران والوحدات والسقف والشرفات مع لمسات من اللون البني، بالإضافة إلى استخدام اللون الفضي في الوحدات والأجهزة الكهربائية ووحدات الإضاءة، ولا شك أن استخدام الجدار الحجري بالشكل الطبيعي، أما الإضاءة فهي مناصفة ما بين الإضاءة الطبيعية العابرة من ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية الجانبية والموجودة في الوحدات بشكل مميز.
لا شك أن استخدام اللون المتميز والمختلف وهو اللون البينك أو النبيتي، ومن المؤكد أن هذا اللون من الصعب والنادر استخدامه في التصميمات الخاصة بالمطابخ، كل هذا يجتمع مع اللون البيج للأرضيات والجزء التي يتوسط الوحدات الخاصة بالمطبخ، بالإضافة إلى السطح باللون الأسود مع استخدام الإضاءة الصناعية.
لعل الاشتراك والخلط ما بين اللون الأصفر مع اللون الرمادي يعتبر أيضا من الأمور حديثة الاستخدام في التصميمات الخاصة بالمطابخ العصرية، كل هذا يجتمع مع الإضاءة العصرية والجانبية، ويدخل اللون الأبيض في التصميم في كل من الجدران والنافذة.
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