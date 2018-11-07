5 افكار مميزة لغرفة الطعام

في بداية الأمر لابد و أن نعلم أن المصممين المتخصصين ومهندسين الديكور من الممكن أن يطلقوا على غرفة الطعام أو وحدة تناول الطعام أو غرفة السفرة، وهذا يرجع إلى أن السبب الرئيسي لهذه التسمية هي أن الغرض الأساسي من تصميم هذه الغرفة هو تناول الأطعمة والوجبات، ولكننا بصدد أسباب أخرى لا تقل في الأهمية عن هذا السبب وهي التجمع العائلي والأسري كل يوم على مائدة سواء كانت في مساحة صغيرة أو كبيرة، بالإضافة إلى استقبال الضيوف والزائرين، ويحتاج هذا التصميم عدة ركائز ودعائم أساسية يرتكز عليها التصميم وهي في المكانة الأولى اختيار كل من الألوان وقطع الأثاث وتناسقها مع التصميم ومع بعضها ومع الألوان بالإضافة إلى الإضاءة بنوعيها سواء إن كانت صناعية بالأضواء البارزة والجانبية والمدفونة أو طبيعية من خلال ضوء الشمس الذي يسطع من خلال النوافذ والشرفات بالإضافة إلى التحف المستخدمة والإكسسوار التي تساعد في تدعيم التصميم إلى حد كبير كل هذا يجتمع مع المفروشات التي تتضمن السجاد والستائر وكذلك المفرش الخاص بطاولة السفرة، ونظرا لكل ذلك سوف نستعرض خمسة من التصميمات الإبداعية والعصرية التي تعبر بشكل كبير عن عبقرية المصمم.
من خلال الوهلة الأولى عند النظر إلى التصميم، نلاحظ أن المصمم عمل على إبراز وهيمنة العنصر الخشبي وذلك بداية من الأرضيات وصولا بالطاولة مستطيلة الشكل ذات الحجم المتوسط ومن حولها المقاعد الخشبية المريحة، وليس ذلك فحسب بل البار الجانبي الذي يجابه وحدة تناول الطعام من نفس الخامة الخشبية، ثم نجد أيضا استخدامه لنفس درجات الألوان وهي البني الفاتح الأقرب إلى البيج، أما عن الديكورات والإضاءة فنجدهم مشتركين حتى نصل في النهاية إلى تصميم ذو قوام مختلف، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الطبيعي من خلال وجود بعض النباتات، ولعل هذا التصميم يدخل ضمن النمط الاستعماري ولكنه بشكل مقنن؛ حيث أنه مشترك مع تصميمات أخرى وهي وحدات الاستقبال ولكن يفصلها جدار متميز يعتبر أحد عناصر الديكور الموجودة في التصميم.
من الملاحظ على هذا التصميم أن أول ما يخطف العين هو الإضاءة التي لها اليد العليا في هذا التصميم، فهو يحاوط السقف الجبس بورد بالأضواء المدفونة، ويشترك الرخام ذو التعاريج المميزة باللون الرمادي الذي يجتمع مع لون الجدار ودرجات اللون الرمادي المحايد، ويشترك اللون الأصفر المائل إلى اللون البرتقالي فيما يخص المقاعد، أما اللمحة النباتية فهي موجودة بالفعل.
نجد في هذا التصميم هيمنة العنصر الحجري حيث أنه يغطي الجدران الجانبية وغيرها، ويتمتع هذا التصميم بالبساطة في التفاصيل التي تخص التصميم فهو عبارة عن طاولة مستطيلة الشكل ويحاوطها مقاعد باللون الأحمر الداكن، أما عن الإضاءة فهي عبارة عن لمبات متدلية باللون الأبيض، والديكور هو عبارة عن باقة من الورود على الطاولة.
مطلات ساحرة تضيف على التصميم الروعة والجمال؛ وذلك حيث أنه يطل على حديقة منزلية مميزة من النباتات الخضراء الطبيعية وبالطبع فإن الإضاءة الطبيعية هي الأولى في هذا التصميم، ثم نأتي للشكل الداخلي للتصميم فنجد طاولة ذات حجم كبير خشبية محاطة بمقاعد مريحة من الجلد ذو اللون البيج، بالإضافة إلى الجدار الحجري الذي يضيف اللمسة الإبداعية على التصميم.
هذا التصميم يشع من الروح العصرية؛ وذلك حيث أنه عبارة عن طاولة خشبية ومقاعد باللون الرمادي المحايد المتواجد في التصميم ككل مع خلفية جدارية خضراء وإضاءة طبيعية وصناعية.
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