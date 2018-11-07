5 افكار مميزة لغرفة الطعام

في بداية الأمر لابد و أن نعلم أن المصممين المتخصصين ومهندسين الديكور من الممكن أن يطلقوا على غرفة الطعام أو وحدة تناول الطعام أو غرفة السفرة، وهذا يرجع إلى أن السبب الرئيسي لهذه التسمية هي أن الغرض الأساسي من تصميم هذه الغرفة هو تناول الأطعمة والوجبات، ولكننا بصدد أسباب أخرى لا تقل في الأهمية عن هذا السبب وهي التجمع العائلي والأسري كل يوم على مائدة سواء كانت في مساحة صغيرة أو كبيرة، بالإضافة إلى استقبال الضيوف والزائرين، ويحتاج هذا التصميم عدة ركائز ودعائم أساسية يرتكز عليها التصميم وهي في المكانة الأولى اختيار كل من الألوان وقطع الأثاث وتناسقها مع التصميم ومع بعضها ومع الألوان بالإضافة إلى الإضاءة بنوعيها سواء إن كانت صناعية بالأضواء البارزة والجانبية والمدفونة أو طبيعية من خلال ضوء الشمس الذي يسطع من خلال النوافذ والشرفات بالإضافة إلى التحف المستخدمة والإكسسوار التي تساعد في تدعيم التصميم إلى حد كبير كل هذا يجتمع مع المفروشات التي تتضمن السجاد والستائر وكذلك المفرش الخاص بطاولة السفرة، ونظرا لكل ذلك سوف نستعرض خمسة من التصميمات الإبداعية والعصرية التي تعبر بشكل كبير عن عبقرية المصمم.