5 ديكورات لغرف النوم من منظور آخر

مما لا يدعو مجالا للشك أن التصميم الخاص بغرفة النوم يعد من أهم التصميمات الموجودة في المنزل على الإطلاق؛ حيث أن غرفة النوم تعتبر بالنسبة للأشخاص المكان المقدس الخاص بكل شخص؛ حيث أنه يبدأ يومه فيه وأيضا ينهي اليوم فيها، ودائما ما يبحث بشكل كبير عن الراحة والهدوء بعد يوم طويل من العمل والمقابلات الخاصة بالأصدقاء والتزاور وغيرها من الأمور التي تجعل للتصميم أهمية كبرى، وعند الشروع في تصميم منزل تكون غرفة النوم هي أول الغرف في عملية البحث، وذلك يكون وفقا لعدة أمور وهي المساحة سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة، ثم انتقاء الألوان بما تتوافق مع لون دهانات الغرفة، بالإضافة إلى النمط الخاص بالأثاث سواء أكان عصري أو كلاسيكي بما يتوافق مع الذوق العام والخاص، ولكن كلنا نعلم في الآونة الأخيرة أن أغلبية العملاء يتجهون إلى اختيار التصميمات العصرية لما تحمله من ألوان زاهية ووسائل إضاءة مميزة وقطع أثاث بسيطة وديكورات مدهشة تميل إلى روح الشباب، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة ومميزة من منظور ورؤية أخرى لعشاق الاختلاف.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد الهدوء والراحة المطلوبة والغرض الرئيسي من غرف النوم؛ حيث الألوان الفاتحة والهادئة ما بين استخدام اللون الأبيض متداخل مع الرمادي الفاتح وتغذيته باللون الفيروزي الفاتح من خلال مفرش السرير والستارة، بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي في الأرضيات، وهذا التصميم يميل إلى التصميمات الفندقية، ولا يخلو التصميم من وجود وسيلة للترفيه وهي التليفزيون مع عمومية الإضاءة الطبيعية العابر من خلال الشرفات، أما وسائل الإضاءة الصناعية وهي كل من الأباجورات ووسائل الإضاءة الجانبية.
لا شك أن اللون الأزرق يلعب الدور الأكبر في هذا التصميم فيما يخص في خطف الأنظار عند النظر إلى هذا التصميم؛ حيث أننا نجد كل من الستائر ومفرش السرير والسجاد من هذا اللون، ويفتقر التصميم لكثرة التفاصيل فهو عبارة عن سرير وتسريحة ومرآة، ويصلح هذا التصميم حتى يكون تصميم فندقي، أما الإضاءة فهيمنت الإضاءة الطبيعية عللى التصميم بالإضافة إلى النجفة المتدلية ذات الشكل المختلف.
نرى أنه قد تجلت كل عناصر الروعة والابتكار في هذا التصميم وذلك يظهر من خلال استخدام الألوان عن طريق سيطرة اللون الأبيض المائل إلى السكري مع تداخل لمحات بسيطة من الألوان الأخرى مثل لون الوسائد والأباجورة وكذلك المقعد الخاص بالتسريحة، كل هذا على الرغم من صغر المساحة إلا أنه تفنن في الخروج بالتصميم بالشكل المرغوب فيه، وتهيمن هنا الإضاءة الصناعية بجانب اللون الأبيض.
مما لا شك فيه أن يعتبر المصمم هنا من المبتكرين حيث أنه حول لنا التصميم من مجرد تصميم لغرفة النوم حتى يصبح إبداع وابتكار في ذلك الأمر، وهذا من خلال الأرضيات الخشبية والجدران الخشبية وليس هذا فحسب ولكن أيضا نرى السقف الخشبي، مع إدخال اللون الرمادي المحايد في التصميم من خلال لون السرير والديكورات التي هي عبارة عن لوحات جدارية، أما الإضاءة فهي صناعية من خلال الأضواء الموجودة في السقف، ولا يخلو التصميم من لمحة نباتية بسيطة.
تتمتع هذه الغرفة بمناسبتها كغرفة شبابية فردية؛ حيث استخدام اللون الأخضر الفاتح وتداخله مع اللون البرتقالي والبيج بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية كل هذا يجتمع مع الإضاءة بنوعيها.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصميمات مميزة للحدائق المنزلية