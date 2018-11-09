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5 ديكورات لغرف النوم من منظور آخر

Mai Elkholy Mai Elkholy
CASA CC, De Vivo Home Design De Vivo Home Design غرفة نوم
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مما لا يدعو مجالا للشك أن التصميم الخاص بغرفة النوم يعد من أهم التصميمات الموجودة في المنزل على الإطلاق؛ حيث أن غرفة النوم تعتبر بالنسبة للأشخاص المكان المقدس الخاص بكل شخص؛ حيث أنه يبدأ يومه فيه وأيضا ينهي اليوم فيها، ودائما ما يبحث بشكل كبير عن الراحة والهدوء بعد يوم طويل من العمل والمقابلات الخاصة بالأصدقاء والتزاور وغيرها من الأمور التي تجعل للتصميم أهمية كبرى، وعند الشروع في تصميم منزل تكون غرفة النوم هي أول الغرف في عملية البحث، وذلك يكون وفقا لعدة أمور وهي المساحة سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة، ثم انتقاء الألوان بما تتوافق مع لون دهانات الغرفة، بالإضافة إلى النمط الخاص بالأثاث سواء أكان عصري أو كلاسيكي بما يتوافق مع الذوق العام والخاص، ولكن كلنا نعلم في الآونة الأخيرة أن أغلبية العملاء يتجهون إلى اختيار التصميمات العصرية لما تحمله من ألوان زاهية ووسائل إضاءة مميزة وقطع أثاث بسيطة وديكورات مدهشة تميل إلى روح الشباب، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة ومميزة من منظور ورؤية أخرى لعشاق الاختلاف.

1-تصميم هادئ لغرف النوم العصرية

CASA CC, De Vivo Home Design De Vivo Home Design غرفة نوم
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
De Vivo Home Design

عند النظر إلى هذا التصميم نجد الهدوء والراحة المطلوبة والغرض الرئيسي من غرف النوم؛ حيث الألوان الفاتحة والهادئة ما بين استخدام اللون الأبيض متداخل مع الرمادي الفاتح وتغذيته باللون الفيروزي الفاتح من خلال مفرش السرير والستارة، بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي في الأرضيات، وهذا التصميم يميل إلى التصميمات الفندقية، ولا يخلو التصميم من وجود وسيلة للترفيه وهي التليفزيون مع عمومية الإضاءة الطبيعية العابر من خلال الشرفات، أما وسائل الإضاءة الصناعية وهي كل من الأباجورات ووسائل الإضاءة الجانبية.

2-ألوان زاهية لغرفة النوم المميزة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

لا شك أن اللون الأزرق يلعب الدور الأكبر في هذا التصميم فيما يخص في خطف الأنظار عند النظر إلى هذا التصميم؛ حيث أننا نجد كل من الستائر ومفرش السرير والسجاد من هذا اللون، ويفتقر التصميم لكثرة التفاصيل فهو عبارة عن سرير وتسريحة ومرآة، ويصلح هذا التصميم حتى يكون تصميم فندقي، أما الإضاءة فهيمنت الإضاءة الطبيعية عللى التصميم بالإضافة إلى النجفة المتدلية ذات الشكل المختلف.

3-تصميم غاية في الإبداع

Apartamento em Cascavel, Evviva Bertolini Evviva Bertolini غرفة نوم
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

نرى أنه قد تجلت كل عناصر الروعة والابتكار في هذا التصميم وذلك يظهر من خلال استخدام الألوان عن طريق سيطرة اللون الأبيض المائل إلى السكري مع تداخل لمحات بسيطة من الألوان الأخرى مثل لون الوسائد والأباجورة وكذلك المقعد الخاص بالتسريحة، كل هذا على الرغم من صغر المساحة إلا أنه تفنن في الخروج بالتصميم بالشكل المرغوب فيه، وتهيمن هنا الإضاءة الصناعية بجانب اللون الأبيض.

4-الابتكار في استخدام العنصر الخشبي

House by River side, Matos Architects Matos Architects غرفة نوم خشب متين Wood effect
Matos Architects

House by River side

Matos Architects
Matos Architects
Matos Architects

مما لا شك فيه أن يعتبر المصمم هنا من المبتكرين حيث أنه حول لنا التصميم من مجرد تصميم لغرفة النوم حتى يصبح إبداع وابتكار في ذلك الأمر، وهذا من خلال الأرضيات الخشبية والجدران الخشبية وليس هذا فحسب ولكن أيضا نرى السقف الخشبي، مع إدخال اللون الرمادي المحايد في التصميم من خلال لون السرير والديكورات التي هي عبارة عن لوحات جدارية، أما الإضاءة فهي صناعية من خلال الأضواء الموجودة في السقف، ولا يخلو التصميم من لمحة نباتية بسيطة.

5-غرفة فردية بألوان مبهجة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تتمتع هذه الغرفة بمناسبتها كغرفة شبابية فردية؛ حيث استخدام اللون الأخضر الفاتح وتداخله مع اللون البرتقالي والبيج بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية كل هذا يجتمع مع الإضاءة بنوعيها.

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