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5 تصميمات مميزة للحدائق المنزلية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Design Recommendation / Alternative 1 for Bp. Andi in Cendana Residence, Tangerang Selatan, 1mm studio | Landscape Design 1mm studio | Landscape Design فناء أمامي
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من المعروف والذي لا يحمل أي مجال للشك أن للتصميمات الخاصة بالحدائق الموجودة في المنزل أو كما تسمى بالحدائق المنزلية لها أهمية كبيرة؛ وذلك حيث أنها المكان الذي يستمتع فيه أفراد المنزل بالجو الرائع والهدوء والمتعة والراحة والتمتع بضوء الشمس الساطع والدافئ في فصل الشتاء وكذلك شم الهواء النقي في فصل الصيف، لأن كلنا على علم وخلفية أن وجود النباتات والحشائش كفيل حتى يعمل على تنقية الجو وجعله أكثر نظافة؛ حيث أن النبات يقوم بأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون الضار ويمنحنا الأكسجين اللازم للتنفس، و يا له من جو ويوم مختلف عندما تشرع العائلة لتناول وجبة الإفطار في الحديقة والتمتع بجوها الخلاب، وبالطبع توجد بعض العناصر والتفاصيل حتى نحصل على تصميم مثالي، وهي كل من أرضيات من النجيل أو الحشائش الطبيعية بالإضافة إلى وجود مكان للجلوس المريح مع تواجد مظلة للحماية من ضوء الشمس مع اللمحة الخاصة بالديكور وسوف نستعرض في هذا المقال مجموعة من التصميمات الخاصة بالحديقة المنزلية باختلاف التصميمات وفقا للمساحة وبعض التفاصيل الأخرى.

1-تصميم ذو مساحة صغيرة

Design Recommendation / Alternative 1 for Bp. Andi in Cendana Residence, Tangerang Selatan, 1mm studio | Landscape Design 1mm studio | Landscape Design فناء أمامي
1mm studio | Landscape Design

1mm studio | Landscape Design
1mm studio | Landscape Design
1mm studio | Landscape Design

على الرغم من صغر المساحة الخاصة بهذا التصميم إلا أنه تصميم مميز وذو طابع فريد، فهو يتمتع بوجود مساحة خضراء جاذبة للعين تتوسط التصميم، وتصلح لكافة الأغراض، هذا بالإضافة إلى بعض النباتات الطبيعية التي تحيط المساحة الخاصة بالحديقة، وهذا التصميم من الممكن أن يكون في السطح الخاص بالمنزل أو في الشرفة، وبالطبع فإن الإضاءة طبيعية بنسبة 100% من خلال ضوء الشمس الساطع.

2-تصميم لحديقة منزلية أشبه بغرفة المعيشة

Designer Maakt Van Afval Een Hippe Tuin, Whitehouse decorations Whitehouse decorations حديقة
Whitehouse decorations

Whitehouse decorations
Whitehouse decorations
Whitehouse decorations

روعة ذلك التصميم لا تنحصر فقط تحت المنزلة الخاصة بكونه تصميم لحديقة منزلية، بل يزيد على ذلك وجود أرائك ومقاعد مريحة في كافة أنحاء التصميم حتى تستطيع العائلة أن تقضي وقت مميز مع بعضهم البعض والتمتع بالأجواء الخارجية الرائعة، ويهيمن على التصميم العنصر الخشبي من خلال الخلفية بالإضافة إلى الأعمدة، أما فيما يخص الألوان فيستخدم المصمم هنا اللون الرمادي المحايد حتى يستطيع تحمل العوامل الخاصة بالجو، ونرى المرآة كنوع من أنواع الإكسسوار وبعض المصابيح اليدوية.

3-تصميم لوحدة تناول الطعام بأجواء الحدائق المنزلية

APARTAMENTO EIXAMPLE DE BARCELONA, Time2dsign Time2dsign حديقة
Time2dsign

Time2dsign
Time2dsign
Time2dsign

لقد تجاوز إبداع وعبقرية المصمم في هذا

التصميم إلى الحد الذي وصل فيه في تصميم غرفة تناول طعام وسط أجواء الحديقة المنزلية، ونرى ذلك واضح في استخدام العنصر الخشبي بشكل كبير من خلال الأرضيات الخشبية وكذلك الجدران الخشبية ذات الفكرة الرائعة بتعليق أصيص النباتات بشكل متناسق ومنظم، أما بالنسبة للسقف فهو مفتوح الهواء مغطى بغطاء بسيط حتى يسمح بمرور الهواء والضوء، ومن الواضح على هذا التصميم أنه عبارة عن شرفة ملحقة بالتصميم الخاص بالمنزل.

4-ركن مميز في الحديقة المنزلية

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

يعتبر هذا التصميم مميز ومختلف حيث أنه يتوسط

الحديقة، ويحاوطه الخوص ذو اللون البني الرائع، أما فيما يخص المقاعد فهي ذات اللون البني الغامق وذات شكل مريح، أما الأرضيات فهي ذات الأحجار المتعارف عليها في الحدائق المنزلية، وبالطبع هنا تكون الإضاءة طبيعية، ويكمن جمال هذا التصميم في محاوطة الأشجار له من كل مكان.

5-تصميم جرافيك لحديقة المنزل

INTERIORISMO PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 2 NIVELES, MAS ARQUITECTURA1 - Arq. Marynes Salas MAS ARQUITECTURA1 - Arq. Marynes Salas حديقة
MAS ARQUITECTURA1 – Arq. Marynes Salas

MAS ARQUITECTURA1 - Arq. Marynes Salas
MAS ARQUITECTURA1 – Arq. Marynes Salas
MAS ARQUITECTURA1 - Arq. Marynes Salas

من الواضح على هذا التصميم أنه تصميم من

الجرافيك؛ حيث أنه ذو مساحة صغيرة ولكنها موظفة بالشكل السليم فهي تتضمن كل من الأريكة ويحاوطها مقعدين باللون البيج الفاتح مع الأثاث الخشبي، أما بالنسبة للجدران فألوانها مناسبة للجو العام، ولا يخلو التصميم من استخدام الطوب، أما السقف فهو ذو لون أبيض حتى يعكس أشعة الشمس.

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