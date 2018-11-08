5 تصميمات مميزة للحدائق المنزلية

من المعروف والذي لا يحمل أي مجال للشك أن للتصميمات الخاصة بالحدائق الموجودة في المنزل أو كما تسمى بالحدائق المنزلية لها أهمية كبيرة؛ وذلك حيث أنها المكان الذي يستمتع فيه أفراد المنزل بالجو الرائع والهدوء والمتعة والراحة والتمتع بضوء الشمس الساطع والدافئ في فصل الشتاء وكذلك شم الهواء النقي في فصل الصيف، لأن كلنا على علم وخلفية أن وجود النباتات والحشائش كفيل حتى يعمل على تنقية الجو وجعله أكثر نظافة؛ حيث أن النبات يقوم بأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون الضار ويمنحنا الأكسجين اللازم للتنفس، و يا له من جو ويوم مختلف عندما تشرع العائلة لتناول وجبة الإفطار في الحديقة والتمتع بجوها الخلاب، وبالطبع توجد بعض العناصر والتفاصيل حتى نحصل على تصميم مثالي، وهي كل من أرضيات من النجيل أو الحشائش الطبيعية بالإضافة إلى وجود مكان للجلوس المريح مع تواجد مظلة للحماية من ضوء الشمس مع اللمحة الخاصة بالديكور وسوف نستعرض في هذا المقال مجموعة من التصميمات الخاصة بالحديقة المنزلية باختلاف التصميمات وفقا للمساحة وبعض التفاصيل الأخرى.
على الرغم من صغر المساحة الخاصة بهذا التصميم إلا أنه تصميم مميز وذو طابع فريد، فهو يتمتع بوجود مساحة خضراء جاذبة للعين تتوسط التصميم، وتصلح لكافة الأغراض، هذا بالإضافة إلى بعض النباتات الطبيعية التي تحيط المساحة الخاصة بالحديقة، وهذا التصميم من الممكن أن يكون في السطح الخاص بالمنزل أو في الشرفة، وبالطبع فإن الإضاءة طبيعية بنسبة 100% من خلال ضوء الشمس الساطع.
روعة ذلك التصميم لا تنحصر فقط تحت المنزلة الخاصة بكونه تصميم لحديقة منزلية، بل يزيد على ذلك وجود أرائك ومقاعد مريحة في كافة أنحاء التصميم حتى تستطيع العائلة أن تقضي وقت مميز مع بعضهم البعض والتمتع بالأجواء الخارجية الرائعة، ويهيمن على التصميم العنصر الخشبي من خلال الخلفية بالإضافة إلى الأعمدة، أما فيما يخص الألوان فيستخدم المصمم هنا اللون الرمادي المحايد حتى يستطيع تحمل العوامل الخاصة بالجو، ونرى المرآة كنوع من أنواع الإكسسوار وبعض المصابيح اليدوية.
لقد تجاوز إبداع وعبقرية المصمم في هذا
التصميم إلى الحد الذي وصل فيه في تصميم غرفة تناول طعام وسط أجواء الحديقة المنزلية، ونرى ذلك واضح في استخدام العنصر الخشبي بشكل كبير من خلال الأرضيات الخشبية وكذلك الجدران الخشبية ذات الفكرة الرائعة بتعليق أصيص النباتات بشكل متناسق ومنظم، أما بالنسبة للسقف فهو مفتوح الهواء مغطى بغطاء بسيط حتى يسمح بمرور الهواء والضوء، ومن الواضح على هذا التصميم أنه عبارة عن شرفة ملحقة بالتصميم الخاص بالمنزل.
يعتبر هذا التصميم مميز ومختلف حيث أنه يتوسط
الحديقة، ويحاوطه الخوص ذو اللون البني الرائع، أما فيما يخص المقاعد فهي ذات اللون البني الغامق وذات شكل مريح، أما الأرضيات فهي ذات الأحجار المتعارف عليها في الحدائق المنزلية، وبالطبع هنا تكون الإضاءة طبيعية، ويكمن جمال هذا التصميم في محاوطة الأشجار له من كل مكان.
من الواضح على هذا التصميم أنه تصميم من
الجرافيك؛ حيث أنه ذو مساحة صغيرة ولكنها موظفة بالشكل السليم فهي تتضمن كل من الأريكة ويحاوطها مقعدين باللون البيج الفاتح مع الأثاث الخشبي، أما بالنسبة للجدران فألوانها مناسبة للجو العام، ولا يخلو التصميم من استخدام الطوب، أما السقف فهو ذو لون أبيض حتى يعكس أشعة الشمس.
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