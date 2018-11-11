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أخطاء ديكورية تجنبها لأناقة منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
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هناك شي مما لا شك فيه أنه ممتع في تزيين الغرفة، مثل انتقاء الألوان للجدران، وتحديد البساط الذي يجب اختياره، واللعب مع مواضع الأثاث وكأنه في مستوى فني أو منزل، وإن كان بميزانية أكبر.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون ممتعًا ، يجب ألا ينسى المرء أبدًا تضمين القليل من التخطيط والتفكير عند تزيين المساحات الداخلية أو الخارجية، وإلا فإن أخطاء تحسين المنزل ستغمر منزلك،  ولكن لحسن الحظ أنت الآن في المنزل، ولدينا عدد قليل جدًا من الحلول الأنيقة لكل مشكلة.

جرب الألوان أولًا

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

 إعادة طلاء الجدران تستغرق وقتًا ومالًا، تجنب هذه المشكلة عن طريق اختبار عينة قبل التعامل مع تلك الجدران.أرسم حاملًا كبيرًا على الحائط واعتبر كيفية ظهوره خلال أوقات مختلفة من اليوم فتحدث الإضاءة والظلال فرقًا كبيرًا في تحويل تلك الألوان، وخلق ظلال مختلفة لنغمات اللون تجعلك تشعر بتجديد مستمر.

الفوضى

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

إياك والنظرة الفوضوية، مما يعني أن حشودك من التذكارات تحتاج إلى التقليل إلى أدنى حد، أو تخزينها بعيداً عن الأنظار.إذا كان لديك تذكارعاطفي لكن لا يعمل مع ديكور ومظهر الغرفة، فدعه يذهب إما عن طريق التبرع به أو دفعه في حجرات التخزين هذه، وأحتفظ فقط باللمسات البسيطة التي تجعل من منزلك لوجة فنية لا مصدر للفوضى.

أحجام الأثاث والمساحة

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LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

أحجام الأثاث والمساحة تسير جنبا إلى جنب مع السيطرة على الفوضى هو الحصول على أبعاد الأثاث الخاص بك الحق ، لأنك لا تريد أن يكون التلبيح والضغط بين تلك أريكة والجدول الجانبي، سواء كان ذلك في غرفة النوم أو غرفة الطعام أو الدراسة، فأنت تقوم بتزيينها، حيث يتم قياسها أولاً بعناية، ثم رسم حجم ومكان كل قطعة أثاث على مخطط الأرضية، وتذكر عندما تخرج للتسوق، أحفظ ملاحظة بأبعادغرفتك معك للتأكد من أن طاولة القهوة أو أي قطعة أخرىالتي تتطلع إليها ستتناسب مع بعض الغرف

فرط السعي وراء الموضة

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography غرفة نوم
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

إن اتباع كل الإتجاهات الديكورية معاً ونسخها حرفيًا في منزلك سيؤدي إلى تصميم منزل يشبه السيرك، لذلك عليك بالتمسك بنمط واحد فقط وتنسيقه مع باقي المنزل بشكل أنسيابي بعيدًا عن البهرجة و بدلُا من الاستثمار في القطع الخالدة التي كنت على يقين من شأنها أن تتناسب مع اللوح والنظرة، ولا تتردد في إضافة بعض اللمسات الشخصية إلى مساحاتك لإضفاء بعض الطابع والسحر.

تجاهل عنصر الإضاءة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Living roomLighting
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الإضاءة لا ينبغي أبدا أن يكون لاحقا. من الناحية العملية، يجب أن تكون مقابس الكهرباء في الأماكن المناسبة، والتي يجب أن تكتمل خلال المراحل المبكرة، ولكن أحرص على اختيار تأثير الإضاءة متعدد الطبقات، مع دمج الإضاءة الخلفية والمهمة والوحدة.فالخطأ المشترك التالي هو عدم الإهتمام بالإضاءةعند تزيين الغرفة، عادة ما يتم بذل الجهود لاختيار أفضل قطع الأثاث المعيارية. ونقصد بالقيم المعيارية الأرائك والطاولات والأسرة. خطأ ، الإضاءة هي في بعض الأحيان فكرة ثانوية.لا تنس أن الإضاءة عنصر أساسي في المنزل وجود أضواء كافية في المطبخ أو الحمام أمر أساسي وبالتالي، من المهم دمج أنظمة الإضاءة في تصميماتك الأصلية. سواء كنت ترغب في تضمين الثريات الاستبدادية أو رفوف LED أو مصابيح أرضية محفورة ، يجب أن تكون الإضاءة أولوية.

الخوف من التجديد

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

الخطأ التالي هو الدافع وراء الخوف، في بعض الأحيان نحد خياراتنا بسبب الخوف من أرتكاب خطأ، قد يجيب هذا الخوف على الرأي العام أو قد يكون له أصول مختلفة. في أي حال ، فإن النتيجة النهائية هي نفسها. هذا يعيقنا من الاختيار وفقا لذاتنا الحقيقية.عندما يتعلق الأمر باختيار ملحق غير معتاد ، أو تركيبة ألوان غريبة أو اتجاه جديد هو انعكاس حقيقي لشخصيتك ، فابحث عنه! لا تتردد. في عام 2016 ، سيكون الجلد المعدني هو الاتجاه الجديد للمنزل. لعل وسائد الجلود المعدنية التي رأيناها في الصورة تغريك لشرائها ولكنك متردد. إذا كنت تريدهم حقًا ، فعليك شرائها.قد تشعر أن ديكورًا عميقًا ومزاجيًا أكثر صحة بالنسبة إلى من أنت. ثم انتقل المزاج. القضاء على الخوف هو حافز في شراء الأثاث التي يتم ضبطها لجهودكم

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

هذا ليس اختبارًا خذ وقتك للتفكير في ألوان الطلاء وأقمشة السجاد وعينات ورق الجدران. كن على يقين تام بنسبة 100٪ من أن ما تراه هو ما تريده قبل تطبيقه في منزلك .

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