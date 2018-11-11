أخطاء ديكورية تجنبها لأناقة منزلك

هناك شي مما لا شك فيه أنه ممتع في تزيين الغرفة، مثل انتقاء الألوان للجدران، وتحديد البساط الذي يجب اختياره، واللعب مع مواضع الأثاث وكأنه في مستوى فني أو منزل، وإن كان بميزانية أكبر.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون ممتعًا ، يجب ألا ينسى المرء أبدًا تضمين القليل من التخطيط والتفكير عند تزيين المساحات الداخلية أو الخارجية، وإلا فإن أخطاء تحسين المنزل ستغمر منزلك، ولكن لحسن الحظ أنت الآن في المنزل، ولدينا عدد قليل جدًا من الحلول الأنيقة لكل مشكلة.