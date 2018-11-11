أخطاء ديكورية تجنبها لأناقة منزلك

هناك شي مما لا شك فيه أنه ممتع في تزيين الغرفة، مثل انتقاء الألوان للجدران، وتحديد البساط الذي يجب اختياره، واللعب مع مواضع الأثاث وكأنه في مستوى فني أو منزل، وإن كان بميزانية أكبر.
على الرغم من أنه يمكن أن يكون ممتعًا ، يجب ألا ينسى المرء أبدًا تضمين القليل من التخطيط والتفكير عند تزيين المساحات الداخلية أو الخارجية، وإلا فإن أخطاء تحسين المنزل ستغمر منزلك، ولكن لحسن الحظ أنت الآن في المنزل، ولدينا عدد قليل جدًا من الحلول الأنيقة لكل مشكلة.
إعادة طلاء الجدران تستغرق وقتًا ومالًا، تجنب هذه المشكلة عن طريق اختبار عينة قبل التعامل مع تلك الجدران.أرسم حاملًا كبيرًا على الحائط واعتبر كيفية ظهوره خلال أوقات مختلفة من اليوم فتحدث الإضاءة والظلال فرقًا كبيرًا في تحويل تلك الألوان، وخلق ظلال مختلفة لنغمات اللون تجعلك تشعر بتجديد مستمر.
إياك والنظرة الفوضوية، مما يعني أن حشودك من التذكارات تحتاج إلى التقليل إلى أدنى حد، أو تخزينها بعيداً عن الأنظار.إذا كان لديك تذكارعاطفي لكن لا يعمل مع ديكور ومظهر الغرفة، فدعه يذهب إما عن طريق التبرع به أو دفعه في حجرات التخزين هذه، وأحتفظ فقط باللمسات البسيطة التي تجعل من منزلك لوجة فنية لا مصدر للفوضى.
أحجام الأثاث والمساحة تسير جنبا إلى جنب مع السيطرة على الفوضى هو الحصول على أبعاد الأثاث الخاص بك الحق ، لأنك لا تريد أن يكون التلبيح والضغط بين تلك أريكة والجدول الجانبي، سواء كان ذلك في غرفة النوم أو غرفة الطعام أو الدراسة، فأنت تقوم بتزيينها، حيث يتم قياسها أولاً بعناية، ثم رسم حجم ومكان كل قطعة أثاث على مخطط الأرضية، وتذكر عندما تخرج للتسوق، أحفظ ملاحظة بأبعادغرفتك معك للتأكد من أن طاولة القهوة أو أي قطعة أخرىالتي تتطلع إليها ستتناسب مع بعض الغرف
إن اتباع كل الإتجاهات الديكورية معاً ونسخها حرفيًا في منزلك سيؤدي إلى تصميم منزل يشبه السيرك، لذلك عليك بالتمسك بنمط واحد فقط وتنسيقه مع باقي المنزل بشكل أنسيابي بعيدًا عن البهرجة و بدلُا من الاستثمار في القطع الخالدة التي كنت على يقين من شأنها أن تتناسب مع اللوح والنظرة، ولا تتردد في إضافة بعض اللمسات الشخصية إلى مساحاتك لإضفاء بعض الطابع والسحر.
الإضاءة لا ينبغي أبدا أن يكون لاحقا. من الناحية العملية، يجب أن تكون مقابس الكهرباء في الأماكن المناسبة، والتي يجب أن تكتمل خلال المراحل المبكرة، ولكن أحرص على اختيار تأثير الإضاءة متعدد الطبقات، مع دمج الإضاءة الخلفية والمهمة والوحدة.فالخطأ المشترك التالي هو عدم الإهتمام بالإضاءةعند تزيين الغرفة، عادة ما يتم بذل الجهود لاختيار أفضل قطع الأثاث المعيارية. ونقصد بالقيم المعيارية الأرائك والطاولات والأسرة. خطأ ، الإضاءة هي في بعض الأحيان فكرة ثانوية.لا تنس أن الإضاءة عنصر أساسي في المنزل وجود أضواء كافية في المطبخ أو الحمام أمر أساسي وبالتالي، من المهم دمج أنظمة الإضاءة في تصميماتك الأصلية. سواء كنت ترغب في تضمين الثريات الاستبدادية أو رفوف LED أو مصابيح أرضية محفورة ، يجب أن تكون الإضاءة أولوية.
الخطأ التالي هو الدافع وراء الخوف، في بعض الأحيان نحد خياراتنا بسبب الخوف من أرتكاب خطأ، قد يجيب هذا الخوف على الرأي العام أو قد يكون له أصول مختلفة. في أي حال ، فإن النتيجة النهائية هي نفسها. هذا يعيقنا من الاختيار وفقا لذاتنا الحقيقية.عندما يتعلق الأمر باختيار ملحق غير معتاد ، أو تركيبة ألوان غريبة أو اتجاه جديد هو انعكاس حقيقي لشخصيتك ، فابحث عنه! لا تتردد. في عام 2016 ، سيكون الجلد المعدني هو الاتجاه الجديد للمنزل. لعل وسائد الجلود المعدنية التي رأيناها في الصورة تغريك لشرائها ولكنك متردد. إذا كنت تريدهم حقًا ، فعليك شرائها.قد تشعر أن ديكورًا عميقًا ومزاجيًا أكثر صحة بالنسبة إلى من أنت. ثم انتقل المزاج. القضاء على الخوف هو حافز في شراء الأثاث التي يتم ضبطها لجهودكم
هذا ليس اختبارًا خذ وقتك للتفكير في ألوان الطلاء وأقمشة السجاد وعينات ورق الجدران. كن على يقين تام بنسبة 100٪ من أن ما تراه هو ما تريده قبل تطبيقه في منزلك .
عشاق الديكور نفضلوا بقراءه هذا المقال:5 تصاميم للأرضيات على الطراز الاسكندنافي