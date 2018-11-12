جزيرة مطبخ أم طاولة؟؟

هل تخطط لتجديد المطبخ؟ فقط أشعر أن التحديث مع لمسة صغيرة هنا وهناك؟ لا يهم، يمكن لسطح تحضير إضافي أن يقطع شوطا طويلا في تحسين وظائف مساحة الطهي الخاصة بك. لكن هذا يقودنا إلى أحد الأسئلة النهائية في مطابخ العصر الحديث: هل يجب علي اختيار جزيرة مطبخ أو طاولة؟
بالطبع ، نعلم جميعًا أن مطابخ القرن الحادي والعشرين ليست فقط لأغراض الطهي؛ لقد أصبحوا مساحات متعددة الوظائف، يعرف المطبخ أيضًا باسم
قلب المنزل، وقد تحول أيضًا إلى المكان الذي نعمل فيه ونعمل فيه اجتماعيًا، ورؤية غرفة الطعام الرسمية أصبحت شيئًا من الماضي ببطء ، فالمطابخ الحديثة تتقدم بسرعة كبديل لتناول الطعام. هذه الحقائق أيضًا تجعل مسألة الاختيار بين طاولة المطبخ أو الجزيرة أكثر إلحاحًا ، ولكنها لا تقدم إجابة واضحة على السؤال المذكور!
لا داعي للقلق – لقد انتهينا من الواجب المنزلي ونحن سعداء للغاية لمشاركة نتائج مقارنة طاولة المطبخ مع الجزيرة (وشريط وجبة الإفطار المتوسط). ولكن كما هو الحال دائمًا ، فإننا لا نخبرك بوضوح بما يجب فعله ، بل نمنحك الحقائق فقط حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بنفسك.
بعد كل شيء، لا يوجد نمطين من أنماط الحياة أو المطابخ هي نفسها!
دعونا نكون صادقين ونعلن أن أحد العناصر الأولى التي نراها عند المشي إلى المطبخ هي الجزيرة – إذا كان هناك واحد ، بالطبع. بل وأكثر من ذلك إذا كان شخص ما يجلس بالفعل في الجزيرة أو ، أفضل ، إذا تم وضع انتشار الطعام لذيذ على السطح.
ميزة أخرى رائعة لجزيرة المطبخ هي أنه بفضل كونها أعلى من طاولة المطبخ المتوسطة ، يمكنك إما الجلوس أو الوقوف في وجهك – تمامًا! هذا مريح بشكل خاص عند التنشئة الاجتماعية في المطبخ على طبق من المقبلات وبعض الشاي (أو النبيذ) قبل الانتقال إلى غرفة الطعام الأكثر رسمية. ومع ذلك ، يمكن لجزيرة المطبخ أن تكون بمثابة نقطة انطلاق غير رسمية بين الاجتماع وتحية الضيوف عند الباب الأمامي وبدء الحدث الرئيسي ، مثل حفل عشاء في غرفة الطعام أو احتفال بعيد الميلاد في الفناء.
المزيد من فوائد جزيرة المطبخ:
• الكثير من التخزين تسمح الجزيرة بخزينتين إضافيتين على الأقل، ودرجين، وربما حتى بعض رفوف العرض لعدد قليل من كتب الطبخ والمقتنيات الأخرى.
• يمكن أن يختلف حجمه وفقًا للمساحة المتاحة.
• يضاعف مكان الإقامة تمامًا كوجبة إفطار، مما يضمن مساحة مريحة لتناول الطعام عندما يتدلى سطح العمل من الوحدات ويوفر مساحة لبعض المقاعد.
• جزيرة رائعة لعرض وتخزين بعض ملحقات المطبخ.
• يمكن استخدام جزر المطبخ للعديد من الأنشطة المختلفة، من تحضير الطعام إلى منطقة منزلية مريحة للأطفال.
• يقوم الكثير من أصحاب المنازل بتحريك الموقد إلى الجزيرة ويعالجون أنفسهم إلى محطة طهي ثانية ، مما يمكنهم من إعداد وجبات الطعام معاً ، وبالتالي الاستمتاع بوقت أكثر جودة مع العائلة والأصدقاء.
العيب الوحيد في جزيرة المطبخ هو أنها لا تتناسب دائمًا مع المطبخ الطويل؛ ومع ذلك فهي مثالية لمساحات L الشكلية والشكلية النموذجية.
من مميزات وجود بار في مطبخك:
• أنها توفر سطح عمل إضافي.
• إنها دائمًا المكان المثالي لتناول الطعام غير الرسمي والاستيلاء على وجبة سريعة ، ويمكن أن تخدم عادة ما يصل إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص في المرة الواحدة.
• باراتالإفطار هي أفضل مقسم للغرف بين منطقة العمل ومنطقة تناول الطعام في المطبخ.
• أعتمادًا على المساحة المتوفرة لديك وعمق الوحدة ، يمكن أيضًا أن يوفر بار الإفطار خزانات للتخزين في جانب المطبخ.
لقد نشأنا جميعًا مع طاولة مطبخ كانت بمثابة المساحة التي كنا نقوم فيها أحيانًا بواجباتنا، أو تحدثنا مع أمي أو صديق، أو جلست للتو لتناول وجبة مع العائلة. بعد قولي هذا ، فإن طاولة المطبخ توفر ما لا يمكن لبار الفطور الحديث أو جزيرة المطبخ: الشعور العاطفي والكثير من الذكريات!
مزايا طاولة المطبخ:
• وجود طاولة في المطبخ يلغي الحاجة إلى غرفة طعام منفصلة.
• بسبب الجانب السفلي الواسع، تخلق طاولة المطبخ الوهم من خطة أرضية أكثر اتساعًا ، مما يسمح للضوء الطبيعي بالتألق من خلاله.
• عندما تكون المساحة الإضافية ليست خيارًا ، فإن طاولة المطبخ هي خيار أكثر ملاءمة للمطابخ الأصغر. تتطلب الجزيرة النموذجية الخاصة بك مساحة للأقدام تبلغ 90 سم كحد أدنى على طول الطريق للمشي وفتح أبواب الأجهزة ، والتي قد لا تكون دائمًا مناسبة للمساكن الأصغر.
• يتضاعف سطح طاولة المطبخ بشكل مثالي لتحضير الطعام والخبز.
• الجلوس حول الطاولة يساعد على تدفق المحادثة ، خاصة عندما لا يكون التلفزيون موجودًا.
• يمكن تمديد طاولات المطبخ الحديثة مع ورقة إضافية للزوار.
بالطبع ليس من المألوف أن نكتشف مطبخاً يتكبر بكل من جزيرة لتحضير الطعام والطهي وطاولة لتناول الطعام، فما أصبح أكثر شيوعًا هو وجود جزيرتي مطبخ ، حيث يعمل أحدهما كمنطقة للطهي والتجهيز، والآخر للتواصل الاجتماعي أو القيام بالواجبات المنزلية.
من المثير للأهتمام، أكتشفت دراسة أجرتها جامعة كورنيل أن الأسر التي تتغذى معا على طاولة في المطبخ أو غرفة الطعام عادة ما يكون لديها مؤشر كتلةمطبخك تغمره البركة والهدوء بتصميم الفينج شويالجسم أقل مؤشرات كتلة الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام على طاولة المطبخ يخلق وقتًا هادئًا مع العائلة، ويضمن جوًا أكثر إسترخاءًا، ويعزز التفاعل العائلي.
الحكم؟ على الرغم من أن كل من جزر المطبخ والطاولات وبارات الإفطار تتميز جميعها بمزاياها الخاصة بعضها يتداخل مع بعضها البعض، فإنها تضمن جميعًا أهم الفوائد: تمكين الأسرة والأصدقاء من الجلوس وتناول الطعام معاً كمجموعة، وعادًة ما يرتبط أي شيء يدعم التفاعلات الاجتماعية في المنزل بصحة أفضل ويتيح روابط أسرية أقوى.
لذلك، اختر ما هو مناسب لأسرتك: طاولة مطبخ أو جزيرة!
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