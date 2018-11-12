جزيرة مطبخ أم طاولة؟؟

هل تخطط لتجديد المطبخ؟ فقط أشعر أن التحديث مع لمسة صغيرة هنا وهناك؟ لا يهم، يمكن لسطح تحضير إضافي أن يقطع شوطا طويلا في تحسين وظائف مساحة الطهي الخاصة بك. لكن هذا يقودنا إلى أحد الأسئلة النهائية في مطابخ العصر الحديث: هل يجب علي اختيار جزيرة مطبخ أو طاولة؟

بالطبع ، نعلم جميعًا أن مطابخ القرن الحادي والعشرين ليست فقط لأغراض الطهي؛ لقد أصبحوا مساحات متعددة الوظائف، يعرف المطبخ أيضًا باسم قلب المنزل ، وقد تحول أيضًا إلى المكان الذي نعمل فيه ونعمل فيه اجتماعيًا، ورؤية غرفة الطعام الرسمية أصبحت شيئًا من الماضي ببطء ، فالمطابخ الحديثة تتقدم بسرعة كبديل لتناول الطعام. هذه الحقائق أيضًا تجعل مسألة الاختيار بين طاولة المطبخ أو الجزيرة أكثر إلحاحًا ، ولكنها لا تقدم إجابة واضحة على السؤال المذكور!

لا داعي للقلق – لقد انتهينا من الواجب المنزلي ونحن سعداء للغاية لمشاركة نتائج مقارنة طاولة المطبخ مع الجزيرة (وشريط وجبة الإفطار المتوسط). ولكن كما هو الحال دائمًا ، فإننا لا نخبرك بوضوح بما يجب فعله ، بل نمنحك الحقائق فقط حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بنفسك.

بعد كل شيء، لا يوجد نمطين من أنماط الحياة أو المطابخ هي نفسها!