حلول الأثاث للحمامات والمطابخ الحديثة

اثنين من أكثر غرف المنزل التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وكذلك الصيانة، هي بالتأكيد المطبخ والحمام. تتعامل شركة NEW LIFE HOME في مدينة Modena على وجه التحديد مع تلك الغرف من المنزل باحترافية شديدة، حيث توفر مجموعة واسعة من حلول أثاث الحمام الحديثة وتأثيث المطبخ بأناقة. تتمتع الشركة بفريق من المهنيين المحترفين، الذي يقدمون خدماتهم بأعلى مستوى من الدقة، دون إغفال عوامل السلامة والأمان في التركيب.
في هذا المقال من هوميفاي، دعونا نحلل بعض المقترحات المثيرة للاهتمام من خلال الصور التالية، للتعرف على الأفكار الملهمة التي يقدمها خبراء هذه الشركة!
الحمام الذي نقدمه هو مثال جيد لتوضيح كيف يمكن للخطوط النظيفة التي تمتزج مع المواد عالية الجودة والتوازن بين الأشكال المربعة والناعمة، أن تولد شيئًا جذابًا من الناحية الجمالية.
يتكون هذا الحمام من أشكال هندسية يمكنها مضاعفة المساحة؛ في منطقة حوض الغسيل، هناك مزيج من اللون الأبيض النقي والعسلي من قمة الحوض بطريقة حديثة بكل تأكيد، وذلك بفضل تأثير الخشب.
كما ترون، ويعرض هذا الحمام المواد تنوعًا في كل مكوناته: على سبيل المثال الأرض الأسمنتية باللون الرمادي؛ تمنح تأثير معاصر جدًا، على النقيض من لمعان المرافق الصحية، في حين أن كابينة الاستحمام وهي مصنوعة حصريًا من جدار زجاجي عمودي على باب المدخل، وفوق كل ذلك فهي تتبع أحدث الاتجاهات في الخلص من رأس الدش.
هذا الاقتراح الثاني يتماشى مع الاقتراح السابق من حيث الأسلوب ، ولكن من دون تلك اللمسة الدافئة التي شوهدت سابقا بواسطة الرف الخشبي للمغسلة. هنا، الرمادي يضيء الجدران المعتمة مع نهج لتوظيف الأبيض في تأثيث حمام حديث، وترك جزء من الجدار يبرز في انعكاسات أباجورة نحاسية اللون من المصابيح.
علاوة على ذلك، يتم توفير لمسة إضافية من الأناقة بواسطة مكعبات الدعم المعدنية الثلاثة المطبقة على الجدار، ونوع من صندوق زجاجي شفاف أصلي وأنيق.
في حين تم تجهيز الحمام الآخر مع دش، ما نقوم بتحليله هنا يحتوي على حوض من أكثر التصميمات كلاسيكية، وقد وضع أسفل النافذة، التي بالإضافة إلى كونها مضاءة بشكل جيد، فهي تجعل الأمر أكثر انتعاشًا مما يخلق جوًا مثاليًا للاسترخاء.
الأفكار لا تنتهي هنا؛ لأنه مازال هناك الجدار الرمادية من أثاث الحمام، حيث الطلاء اللامع والأضلاع الصغيرة المرئية للعين، ولكن بالكاد تستطيع الشعور بملمسها!ملمسة لللمس.
لا يقتصر دور New Life Home على أثاث الحمام فحسب ، بل توفر أيضًا أثاثًا للمطابخ الحديثة، ومن الأمثلة على ذلك بالتأكيد الصورة التي نقترحها. هذا هو تكوين خطي ، يتكون من الأثاث الخشبي مع تأثير الساتان ، معززة بنوع الجدار وكذلك الإضاءة الموضوعة أسفل وحدات الجدار العلوي. يقع المطبخ على طول الجدار وينتهي بشبه جزيرة ، والتي يمكن استخدامها كسطح عمل وكطاولة للوجبات السريعة.
تم تصميم هذا المثال الثاني للمطبخ الحديث ليتم وضعه بزاوية ، مع سطح عمل ، بما في ذلك الشعلات والمغسلة وطبقة العمل ، على طول الجدار ، بينما نمر في الزاوية ، نجد اثنين من الأفران على ارتفاع الرجل والأجزاء الأخرى حيث تخزين تجهيزات المطابخ وأدوات المطبخ. هيكل أبيض كريم مع سطح عمل الرمل ، وبالتأكيد تتماشى مع أحدث الاتجاهات تأثيث في هذا المجال.
كمقترح أخير ، نعرض لك هذا الحل الذي يجمع بين جدول الحجر الجيري البورسلين الثمينة 180x100 مع الإضاءة والجمالية الحد الأدنى. إن طبيعة الحجري البورسلين تخلق خطوط رخامية تزيّن بنفسها وتجعل هذا الطاولة الرائعة ثمينة. وتتميز المقاعد بدلاً من ذلك بهيكل من الألمنيوم المنسوج بحزام مطاطي ، مما يجعلها مثالية للأماكن الخارجية لأنها مصنوعة من مواد عالية القوة. في المسافة ، يمكنك أيضًا رؤية كرسي بذراعين مصنوع يدويًا من Berger في kubu rattan الطبيعي ، والذي يمنح لمسة صناعية للفضاء ، وكذلك الزجاجات الخزفية في الخلفية.
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