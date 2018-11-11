أثاث منزلي حديث للعطلات في روما

الحد الأقصى من الطابع العملي والمناخ الترحيبي هي بلا شك امتيازات بيت العطلات المثالي، الذي ينعكس بشكل مثالي من خلال التصميم الداخلي الروماني الذي سنراه اليوم في هذا المقال من هوميفاي ، برعاية المصمم باميلا ترانكويلي PAMELA TRANQUILLI.

في الداخل، تتحول بيئة وظيفية واحدة مقسمة إلى ثلاث مناطق متميزة، حيث المطبخ، ومنطقة تناول الطعام، وغرفة المعيشة، إلى منطقة نوم ثانية إذا لزم الأمر، في حين أن غرفة النوم الرئيسية تخفي غرفة خزانة ملابس مع حمام خاص لزيادة الرفاهية.

لا تفوت هذه الجولة الملهمة لتستمد أفكارك التصميمة من منزل العطلات الإيطالي!