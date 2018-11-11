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أثاث منزلي حديث للعطلات في روما

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة السفرة
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الحد الأقصى من الطابع العملي والمناخ الترحيبي هي بلا شك امتيازات بيت العطلات المثالي، الذي ينعكس بشكل مثالي من خلال التصميم الداخلي الروماني الذي سنراه اليوم في هذا المقال من هوميفاي ، برعاية المصمم باميلا ترانكويلي PAMELA TRANQUILLI.

في الداخل، تتحول بيئة وظيفية واحدة مقسمة إلى ثلاث مناطق متميزة، حيث المطبخ، ومنطقة تناول الطعام، وغرفة المعيشة، إلى منطقة نوم ثانية إذا لزم الأمر، في حين أن غرفة النوم الرئيسية تخفي غرفة خزانة ملابس مع حمام خاص لزيادة الرفاهية.

لا تفوت هذه الجولة الملهمة لتستمد أفكارك التصميمة من منزل العطلات الإيطالي!

منطقة المعيشة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

القاعة الرئيسية، صممت كمساحة مفتوحة تدمج المطبخ مع مناطق جلوس وتناول الطعام، بما يجعله تظهر بشكل مشرق ومتسع، وتلبي اثنين من المتطلبات الأساسية لمنطقة المعيشة في منزل العطلة، حيث قضاء لحظات من الحياة اليومية في جميع بيئات العيش المشترك، وسط أجواء من التدليل والحيوية والراحة.

يتميز الأثاث المختار بخطوط بسيطة وحديثة تميل إلى العملية، ولكن دون التخلي عن جمالية عصرية والمحافظة عليها. للسيطرة؛ اختيرت لوحة رصينة وأنيقة تزين الديكور بالكامل، مع التركيز بشكل خاص على لون الحمامة الرمادية.

من نهاية زاوية الطهي إلى المائدة، ومن الأريكة إلى الأرفف الجدارية، فإن كل العناصر في الواقع متقاربة تمامًا مع بعضها البعض، ومفعمة بالألوان في مصابيح التعليق.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

القيمة المضافة المهمة للغرفة هي وجود فتحات كبيرة في الخارج تسمح بتدوير الهواء وتمرير الضوء الطبيعي، ومعززة بمجموع الأبيض المستمر على الجدران والأرضيات والسقوف. أما لاستكمال الإطلالة الداخلية، فقد اختيرت الملحقات الزخرفية الصغيرة التي تجعل كلها أكثر متعة وحميمة.

المدخل

realizzazione di una Casa Vacanze romana., Pamela Tranquilli Pamela Tranquilli مساحات تجارية White فنادق
Pamela Tranquilli

Pamela Tranquilli
Pamela Tranquilli
Pamela Tranquilli

مساحة متجددة الهواء تربط بين الغرف المختلفة وتحافظ على اتصال بصري وأسلوبي بفضل تضمين عناصر تأثيث محددة، وهي المقعد مع الوسائد واللوحات الجدارية وحمالة المناشف، إضافة إلى الدفئ في التصميم مع لون سينوغرافي. أيضًا في هذه الحالة، الأثر القوي للبيض على لقطات مربعةة يثبت إستراتيجية احترافية لزيادة السعة البصرية وفك الارتباط.

غرفة نوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تستعيد غرفة النوم السمات المميزة للمساحات الأولى والثانية التي تؤكد أسلوبًا عصريًا بسيطًا وحديثًا. يبدو أن طاولات السرير المتقاربة تختفي على الجدار، مما يترك فقط أثرًا لطيفًا ثلاثي الأبعاد بسبب الشكل الهندسي وغير التقليدي.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما أخفى الجدار نفسه مساحة ثانية تضم مرحاض وحمام خاص، وهي منطقة مفصولة عن منطقة النوم من خلال نظام من الأبواب المنزلقة التي تشكل حلًا مثاليا لضمان إطلالة نظيفة بما يتماشى مع التصميم الداخلي وتحقيق أقصى قدر من الاستغلال الوظيفي في الوقت نفسه.

خزانة وحمام خاص

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

خلف الابواب المنزلقة، نجد مقصورة الملابس التي تعتمد على المساحات المُحسنة والمضاءة جيدًا، وكذلك إخفاء حمام خدمة صغير لغرفة النوم ولكن لا يمكن رؤيته من الخارج.

​حمام

realizzazione di una Casa Vacanze romana., Pamela Tranquilli Pamela Tranquilli مساحات تجارية سيراميك Beige فنادق
Pamela Tranquilli

Pamela Tranquilli
Pamela Tranquilli
Pamela Tranquilli

الحمام الرئيسي مؤثث بالكامل مع اهتمام كبير بالتفاصيل، حيث وحدة مغسلة كبيرة مع مقصورات متكاملة وطويلة أعلى لاستخدامها كقمة عملية يجعل لونها الشديد والحديث ، والبلاط المخطط غير المتناسق لخلق ديناميكية الزينة على الجدار والملحقات المنسقة من هذه البيئة واحة حقيقية للرفاهية التي تهتم بجسدك.

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