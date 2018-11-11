أثاث منزلي حديث للعطلات في روما

الحد الأقصى من الطابع العملي والمناخ الترحيبي هي بلا شك امتيازات بيت العطلات المثالي، الذي ينعكس بشكل مثالي من خلال التصميم الداخلي الروماني الذي سنراه اليوم في هذا المقال من هوميفاي ، برعاية المصمم باميلا ترانكويلي PAMELA TRANQUILLI.
في الداخل، تتحول بيئة وظيفية واحدة مقسمة إلى ثلاث مناطق متميزة، حيث المطبخ، ومنطقة تناول الطعام، وغرفة المعيشة، إلى منطقة نوم ثانية إذا لزم الأمر، في حين أن غرفة النوم الرئيسية تخفي غرفة خزانة ملابس مع حمام خاص لزيادة الرفاهية.
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القاعة الرئيسية، صممت كمساحة مفتوحة تدمج المطبخ مع مناطق جلوس وتناول الطعام، بما يجعله تظهر بشكل مشرق ومتسع، وتلبي اثنين من المتطلبات الأساسية لمنطقة المعيشة في منزل العطلة، حيث قضاء لحظات من الحياة اليومية في جميع بيئات العيش المشترك، وسط أجواء من التدليل والحيوية والراحة.
يتميز الأثاث المختار بخطوط بسيطة وحديثة تميل إلى العملية، ولكن دون التخلي عن جمالية عصرية والمحافظة عليها. للسيطرة؛ اختيرت لوحة رصينة وأنيقة تزين الديكور بالكامل، مع التركيز بشكل خاص على لون الحمامة الرمادية.
من نهاية زاوية الطهي إلى المائدة، ومن الأريكة إلى الأرفف الجدارية، فإن كل العناصر في الواقع متقاربة تمامًا مع بعضها البعض، ومفعمة بالألوان في مصابيح التعليق.
القيمة المضافة المهمة للغرفة هي وجود فتحات كبيرة في الخارج تسمح بتدوير الهواء وتمرير الضوء الطبيعي، ومعززة بمجموع الأبيض المستمر على الجدران والأرضيات والسقوف. أما لاستكمال الإطلالة الداخلية، فقد اختيرت الملحقات الزخرفية الصغيرة التي تجعل كلها أكثر متعة وحميمة.
مساحة متجددة الهواء تربط بين الغرف المختلفة وتحافظ على اتصال بصري وأسلوبي بفضل تضمين عناصر تأثيث محددة، وهي المقعد مع الوسائد واللوحات الجدارية وحمالة المناشف، إضافة إلى الدفئ في التصميم مع لون سينوغرافي. أيضًا في هذه الحالة، الأثر القوي للبيض على لقطات مربعةة يثبت إستراتيجية احترافية لزيادة السعة البصرية وفك الارتباط.
تستعيد غرفة النوم السمات المميزة للمساحات الأولى والثانية التي تؤكد أسلوبًا عصريًا بسيطًا وحديثًا. يبدو أن طاولات السرير المتقاربة تختفي على الجدار، مما يترك فقط أثرًا لطيفًا ثلاثي الأبعاد بسبب الشكل الهندسي وغير التقليدي.
كما أخفى الجدار نفسه مساحة ثانية تضم مرحاض وحمام خاص، وهي منطقة مفصولة عن منطقة النوم من خلال نظام من الأبواب المنزلقة التي تشكل حلًا مثاليا لضمان إطلالة نظيفة بما يتماشى مع التصميم الداخلي وتحقيق أقصى قدر من الاستغلال الوظيفي في الوقت نفسه.
خلف الابواب المنزلقة، نجد مقصورة الملابس التي تعتمد على المساحات المُحسنة والمضاءة جيدًا، وكذلك إخفاء حمام خدمة صغير لغرفة النوم ولكن لا يمكن رؤيته من الخارج.
الحمام الرئيسي مؤثث بالكامل مع اهتمام كبير بالتفاصيل، حيث وحدة مغسلة كبيرة مع مقصورات متكاملة وطويلة أعلى لاستخدامها كقمة عملية يجعل لونها الشديد والحديث ، والبلاط المخطط غير المتناسق لخلق ديناميكية الزينة على الجدار والملحقات المنسقة من هذه البيئة واحة حقيقية للرفاهية التي تهتم بجسدك.
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