الأخضر لمنزل رائع وأنيق

يتتمتع اللون الأخضر الداكن بمزايا رائعة تتمثل في كونها لونًا جريءًا وغنيًا ، ولكن دون التوازي مع اللون الأصفر أو الأصفر للطيف. بأختصار، يعتبره الكثيرون بمثابة أخضر متوسط حقيقي يسهل الوصول إليه ، مستمدًا بوضوح من الطبيعة ويقدم دلالات ساحرة لأيرلندا أيضًا، لا يمكن لـ Kelly green أن تستخدم إلا في حالة الإبهار ، وهذا هو السبب في أن معظم مصممي الديكور الداخلي يقترحون اختيار نغمة أكثر ليونة للأسطح الكبيرة.
الأسئلة الحقيقية هي ، كيف تقارن كيلي جرين بالظلال الشعبية الأخرى ، أين يجب استخدامها وما الذي ستعمل معه؟ سيهدف هذا الدليل إلى الإجابة على كل هذه الأسئلة والمزيد.
كيلي جرينوإميرالد جرين"
سميت الزمرد الأخضر بسبب الأحجار الكريمة الثمينة ، التي هي مظلمة ومنتفخة وغنية من حيث كثافة الألوان. تعريف غاية لهجة جوهرة ، فإنه يميل إلى أن يقاضى بكميات صغيرة ، لتأثير دراماتيكي وفقط في النوع المناسب من الخصائص. على سبيل المثال ، لن يكون المدخل الأخضر الزمردي محقاً تماماً في منزل مستوحى من الطراز الاسكندنافي ، ولكن يمكن أن يكون لهجة في منزل تراثي.
تبدو
كيلي خضراء اللون ، بالمقارنة مع الزمرد ، أخف وزنا وأكثر إشراقا وأكثر حيوية. وحيث يتمتع الزمرد بمسقط مظلم وكامل الجسم ، فإن كيلي يمتلك جوًا مرعوبًا ومليئًا بالحيوية. من العدل أن نقول إن كيلي يمكن استخدامه بكميات أكبر ، من أجل الحصول على نفس المستوى من الدراما ، لكن يمكن أن يعملوا معاً بشكل جيد بشكل استثنائي ، كاختلافات في موضوع أخضر.
ونظراً لكون الأخضر الداكن من النغمات الزاهية ونابضة بالحياة ، قد يكون من السهل الافتراض أنه من الصعب العمل معه ، ولكن في الواقع ، فإنه يوفر الكثير من الإمكانات. يقترح الخبراء العمل باستخدام عجلة الألوان لاختيار الأشكال المختلفة من الألوان الأخرى للعمل بها ، مثل صفار البيض الأصفر أو الأزرق البحري. تعمل جريئة مع جريئة ، ولكن هناك حاجة إلى أن يكون هناك تباين محايد قليلا في قياس جيد أيضا ، وهذا هو السبب في عمل الخشب الأبيض والطبيعي بشكل جيد.
طريقة رائعة لتوظيف اللون الأخضر الساطع هي إبقائه إما أعلى أو أسفل الفضاء ، بدلاً من محاولة استخدامه في كل مكان للبدء به. السعي إلى تقسيم ألوان مختلفة إما مع الأبيض أو الخشب ، كما هو موضح هنا في هذا المطبخ ، هو عبقري. تبدو الورقة المنقوشة باللون الأزرق والجزيرة الخضراء غير عادية معًا ولا تهاجم العينين.
يصعب وصف الأخضر الداكن ، ولكن له صبغة رمادية تقريبًا له ولمسات مستوية. قليلاً أكثر نعومة من الأميرالد جرين ، يمكن اعتباره بالتأكيد أكثر من قاعدة لون محايد وهو الأكثر شيوعًا في الطبيعة على شكل أحجار .مقارنة الكيلي جرين هو الظل الذي لديه حيوية والحياة أكثر شبابا .
إنه قرار حقيقى للغاية ، لاختيار لون غامق مثل هذا الظل الأخضر وكل مصنع للطلاء سيكون له نسخته الخاصة به. قد يكون اسمها مختلفًا قليلاً ، من المورد إلى المورد ، ولكن يمكنك عادةً ضمان أن يكون هناك اتصال إيرلندي ، نظرًا لأن الظل نفسه مرتبط بتلال أيرلندا نفسها. مهما كان اسم الطلاء الفعلي ، فهناك عدد من الطرق لاستخدامه:
- في جرعات صغيرة مثل لون لهجة على الجدران أو الخشب. هذه طريقة رائعة للتخفيف من استخدام عناصر التصميم الداخلي الأكثر جرأة ونقاءً ، حيث أنه من المدهش أن يكون من الصعب العثور على الثقة لاستخدام الكثير من الألوان. إن مصممي الديكور الداخلي يجعلون الأمر يبدو سهلاً للغاية ولكن بالنسبة للشخص العادي ، فإنه يتطلب الكثير من الإصرار.
- كما لون الأثاث غير عادي. سيكون من المألوف للغاية اتخاذ اتجاه اللون لاستخدامه كأنه إنهاء أثاث. البنود الكبيرة ستكون فعالة بشكل خاص ، مثل طاولات الطعام.
- وجدران الميزة بأكملها. لا يوجد تفسير ضروري ؛ مجرد شجاعة.
إنه التزام ضخم باستخدام كيلي باللون الأخضر على الجدران الداخلية في المنزل ، ولهذا السبب يبدو أن الخبراء يوصون باستقالته إلى أماكن أقل استخدامًا ، مثل غرف الطعام الرسمية أو حتى الممرات. سوف يخلق بصري لافت للنظر ولديه عامل رائع ، ولكن أيضا لن يضطر إلى التعدي على مناطق أكثر حيادية. حقا يمكن احتواؤها والسيطرة عليها.
جنبا إلى جنب مع الكثير من الأعمال الخشبية البيضاء الساطعة والقطع الكبيرة من فن الجرافيك ، تقدم Kelly green بيانًا جريئًا بشكل استثنائي ، ولكنها منتشرة بما يكفي فقط ليكون لونًا سهلاً بما يكفي للعيش معه.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 5 تصاميم للأرضيات على الطراز الاسكندنافي