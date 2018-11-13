الأخضر لمنزل رائع وأنيق

يتتمتع اللون الأخضر الداكن بمزايا رائعة تتمثل في كونها لونًا جريءًا وغنيًا ، ولكن دون التوازي مع اللون الأصفر أو الأصفر للطيف. بأختصار، يعتبره الكثيرون بمثابة أخضر متوسط حقيقي يسهل الوصول إليه ، مستمدًا بوضوح من الطبيعة ويقدم دلالات ساحرة لأيرلندا أيضًا، لا يمكن لـ Kelly green أن تستخدم إلا في حالة الإبهار ، وهذا هو السبب في أن معظم مصممي الديكور الداخلي يقترحون اختيار نغمة أكثر ليونة للأسطح الكبيرة.

الأسئلة الحقيقية هي ، كيف تقارن كيلي جرين بالظلال الشعبية الأخرى ، أين يجب استخدامها وما الذي ستعمل معه؟ سيهدف هذا الدليل إلى الإجابة على كل هذه الأسئلة والمزيد.