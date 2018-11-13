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الأخضر لمنزل رائع وأنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Dining roomLighting
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يتتمتع اللون الأخضر الداكن بمزايا رائعة تتمثل في كونها لونًا جريءًا وغنيًا ، ولكن دون التوازي مع اللون الأصفر أو الأصفر للطيف. بأختصار، يعتبره الكثيرون بمثابة أخضر متوسط حقيقي يسهل الوصول إليه ، مستمدًا بوضوح من الطبيعة ويقدم دلالات ساحرة لأيرلندا أيضًا، لا يمكن لـ Kelly green أن تستخدم إلا في حالة الإبهار ، وهذا هو السبب في أن معظم مصممي الديكور الداخلي يقترحون اختيار نغمة أكثر ليونة للأسطح الكبيرة.

الأسئلة الحقيقية هي ، كيف تقارن كيلي جرين بالظلال الشعبية الأخرى ، أين يجب استخدامها وما الذي ستعمل معه؟ سيهدف هذا الدليل إلى الإجابة على كل هذه الأسئلة والمزيد. 

الفرق بين الأخضر الداكن كيلي جرين وإميرالد جرين"

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Dining roomLighting
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

سميت الزمرد الأخضر بسبب الأحجار الكريمة الثمينة ، التي هي مظلمة ومنتفخة وغنية من حيث كثافة الألوان. تعريف غاية لهجة جوهرة ، فإنه يميل إلى أن يقاضى بكميات صغيرة ، لتأثير دراماتيكي وفقط في النوع المناسب من الخصائص. على سبيل المثال ، لن يكون المدخل الأخضر الزمردي محقاً تماماً في منزل مستوحى من الطراز الاسكندنافي ، ولكن يمكن أن يكون لهجة في منزل تراثي.

تبدو كيلي خضراء اللون ، بالمقارنة مع الزمرد ، أخف وزنا وأكثر إشراقا وأكثر حيوية. وحيث يتمتع الزمرد بمسقط مظلم وكامل الجسم ، فإن كيلي يمتلك جوًا مرعوبًا ومليئًا بالحيوية. من العدل أن نقول إن كيلي يمكن استخدامه بكميات أكبر ، من أجل الحصول على نفس المستوى من الدراما ، لكن يمكن أن يعملوا معاً بشكل جيد بشكل استثنائي ، كاختلافات في موضوع أخضر.

النغمات الملائمة للأخضر الداكن

STONE MAGIC Pixers Living roomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

STONE MAGIC

Pixers
Pixers
Pixers

ونظراً لكون الأخضر الداكن من النغمات الزاهية ونابضة بالحياة ، قد يكون من السهل الافتراض أنه من الصعب العمل معه ، ولكن في الواقع ، فإنه يوفر الكثير من الإمكانات. يقترح الخبراء العمل باستخدام عجلة الألوان لاختيار الأشكال المختلفة من الألوان الأخرى للعمل بها ، مثل صفار البيض الأصفر أو الأزرق البحري. تعمل جريئة مع جريئة ، ولكن هناك حاجة إلى أن يكون هناك تباين محايد قليلا في قياس جيد أيضا ، وهذا هو السبب في عمل الخشب الأبيض والطبيعي بشكل جيد.

طريقة رائعة لتوظيف اللون الأخضر الساطع هي إبقائه إما أعلى أو أسفل الفضاء ، بدلاً من محاولة استخدامه في كل مكان للبدء به. السعي إلى تقسيم ألوان مختلفة إما مع الأبيض أو الخشب ، كما هو موضح هنا في هذا المطبخ ، هو عبقري. تبدو الورقة المنقوشة باللون الأزرق والجزيرة الخضراء غير عادية معًا ولا تهاجم العينين.

لون مشع بالحيوية

Home of the Year, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مطبخ
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

يصعب وصف الأخضر الداكن ، ولكن له صبغة رمادية تقريبًا له ولمسات مستوية. قليلاً أكثر نعومة من الأميرالد جرين ، يمكن اعتباره بالتأكيد أكثر من قاعدة لون محايد وهو الأكثر شيوعًا في الطبيعة على شكل أحجار .مقارنة الكيلي جرين هو الظل الذي لديه حيوية والحياة أكثر شبابا .

تفاصيل حضراء

Céline Saby , Céline Saby Céline Saby Living roomSofas & armchairs
Céline Saby

Céline Saby
Céline Saby
Céline Saby

إنه قرار حقيقى للغاية ، لاختيار لون غامق مثل هذا الظل الأخضر وكل مصنع للطلاء سيكون له نسخته الخاصة به. قد يكون اسمها مختلفًا قليلاً ، من المورد إلى المورد ، ولكن يمكنك عادةً ضمان أن يكون هناك اتصال إيرلندي ، نظرًا لأن الظل نفسه مرتبط بتلال أيرلندا نفسها. مهما كان اسم الطلاء الفعلي ، فهناك عدد من الطرق لاستخدامه:

- في جرعات صغيرة مثل لون لهجة على الجدران أو الخشب. هذه طريقة رائعة للتخفيف من استخدام عناصر التصميم الداخلي الأكثر جرأة ونقاءً ، حيث أنه من المدهش أن يكون من الصعب العثور على الثقة لاستخدام الكثير من الألوان. إن مصممي الديكور الداخلي يجعلون الأمر يبدو سهلاً للغاية ولكن بالنسبة للشخص العادي ، فإنه يتطلب الكثير من الإصرار.

- كما لون الأثاث غير عادي. سيكون من المألوف للغاية اتخاذ اتجاه اللون لاستخدامه كأنه إنهاء أثاث. البنود الكبيرة ستكون فعالة بشكل خاص ، مثل طاولات الطعام.

- وجدران الميزة بأكملها. لا يوجد تفسير ضروري ؛ مجرد شجاعة.

جدار بنغمات الأخضر

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة السفرة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

إنه التزام ضخم باستخدام كيلي باللون الأخضر على الجدران الداخلية في المنزل ، ولهذا السبب يبدو أن الخبراء يوصون باستقالته إلى أماكن أقل استخدامًا ، مثل غرف الطعام الرسمية أو حتى الممرات. سوف يخلق بصري لافت للنظر ولديه عامل رائع ، ولكن أيضا لن يضطر إلى التعدي على مناطق أكثر حيادية. حقا يمكن احتواؤها والسيطرة عليها.

جنبا إلى جنب مع الكثير من الأعمال الخشبية البيضاء الساطعة والقطع الكبيرة من فن الجرافيك ، تقدم Kelly green بيانًا جريئًا بشكل استثنائي ، ولكنها منتشرة بما يكفي فقط ليكون لونًا سهلاً بما يكفي للعيش معه.

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