5 أنماط تصميميه ستلهمك بالتأكيد

هناك عالم من الأحتمالات عندما يتعلق الأمر بتصميم منازلنا، سواء كان المطبخ أو الردهة أو الشرفة أو الحمام أو الحديقة، وما إلى ذلك،طريق طويل في التفريق، مثلا، مطبخ واحد من آخر.هذا، بطبيعة الحال، يقوم على العديد من العوامل ، والتي يلعب الذوق الشخصي دورا كبيرا.إذاً، لتعلم أساسيات الأساليب الداخلية الأكثر شيوعًا وربما معرفة أي منها مثالي لك، دعنا نتعمق في هذه الاختيارات الرئيسية التسعة…
يعكس الديكور على الطراز الريفي الجمال الطبيعي للمناطق الريفية ، ثم يمزج كمية لا بأس بها من الدفء والود عبر الأنسجة الغنية والنغمات الساخنة والأسطح المهدية فكر في التصميم الداخلي للمدرسة القديمة ، ولكن لا تشعري بالارتباك وتشعر أن كل المنازل ذات الطراز الريفي تحتاج إلى أن تبدو قديمة، فأنمفتاح إنشاء مظهر ريفي في منزلك هو استخدام أكبر عدد ممكن من المواد الطبيعية ، حيث يساعد ذلك في ترسيخ ديكورك بأسلوب عضوي. سترى قريبا أن أي منزل ريفي يضم مجموعة كبيرة من الخشب والحجر الطبيعي والمنسوجات العضوية العضوية ولا يمكنك إنكار أنها تبدو رائعة، نحن نحب قاعة المدخل هذه ، من إنديري ريفورماس ، حيث أن الدرج الخشبي ، رغم جماله ، لم يترك ليعالج نفسه. وبدلاً من ذلك ، يتم دعمها بجدار حجري خام يساعد على التقاط النغمات الغنية والدافئة في الفضاء. يبدو أيضًا جيدًا لدرجة أنك تريد الوصول إليه ولمسه!
إذا كنت تعرف أيكيا، فأنت تعرف النمط الأسكندنافي قطع الأثاث ضئيلة وبسيطة، الكثير من الخشب ذي اللون الفاتح ألوان ناعمة ومحايدة، والأقمشة عادة ما تكون منقوشة وتظهر لونا أو اثنين نابض بالحياة، من بعيد قد يبدو الجو باردًا وغير شخصيًا، ولكنه دافئ وودود وأنيق تمامًا!
فالأسلوب الاسكندنافي هو كل شيء عن الوضوح، لذا فإن الضوء الطبيعي يلعب دورًا مهمًا. قيم النمط وتخلق جوًا غنيًا ومريحًا مع مساحات نظيفة ومتجددة الهواء. كيف تعظم الضوء الطبيعي ، رغم ذلك؟ هناك الحيل التي تسمح باختراق أعمق لأشعة الشمس في الفضاء.
طلاء الجدران في غرفة المعيشة الخاصة بك مع الألوان المحايدة ، مثل الأبيض ، والتي تعزز وتعكس الضوء الطبيعي. يمكنك ترك النوافذ عارية عن طريق إزالة الستائر أو الستائر بحيث يمكن لأشعة الشمس الدخول إلى غرفة دون أن تعيقها المنسوجات. ومع ذلك ، إذا كنت ببساطة لا تستطيع العيش بدون ستائر ، فاختر الستائر الخفيفة بألوان رقيقة.
كما يتيح لك الأثاث بأشكال أخف وزنًا خلق شعور أكثر دفئًا داخل المنزل نظرًا لأن الرؤية لا تتأثر بالعناصر المظلمة. أخيرا ، للحصول على الوضوح الأمثل ، قم بتجريد أثاث منزلك إلى الضروريات العارية.
أعتقد الأسطح الخام، وجدران من الطوب المكشوفة، وأنابيب الرصاص والأرضيات الخشبية، تتوفر أيضًا كمية معقولة من المنسوجات لا تريد الاسترخاء على الأسطح الصلبة وغير المريحة، بعد كل شيء، ولكن تأكد من تضمين كمية معقولة من الجلد البني.تميل الألوان الصناعية إلى أن تكون من النوع الترابي الغامق و تخطيط خطة مفتوحة هو اسم اللعبة!شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار مع النمط الصناعي هو أنه كان نتيجة لضرورة ونهج منفعة للعيش. عندما بدأ هذا الأسلوب لأول مرة في حقبة الثورة الصناعية المبكرة ، كان المظهر البصري للمساحات هو آخر شيء يساوره القلق. كان أكثر حول العمل مع ما هو متاح. هذا هو السبب في أن هذا النمط يتكبر بمزيج رائع من القوام المتناقض والذي يعتبر اليوم رائعاً.
أقل هو أكثر هو ما يمثل النمط الحد الأدنى، مما يعني هنا هو المكان الذي اخترت القطع الأساسية، والأجهزة والعناصر، ومن ثم تشمل سوى عدد قليل من الزخارف.يتم التركيز على المساحات المفتوحة بدلاً من الكائنات، ولكن مثل التصاميم الأسكندنافية، يتم تضمين قدر معقول من المرح والأناقة، كما قلنا، بساطة ليست فقط حول الجدران البيضاء والكاد هناك الأثاث، بل هو مجرد وسيلة لجعل خيارات نمط محدد مع النتيجة النهائية أقل تشوش في الاعتبار. لا تخلط هذا مع الحاجة إلى تجريد منزلك من كل الانتماء الشخصي أو فارق بسيط للاهتمام!
هذا هو النمط الذي يسيطر على التصميم الداخلي اليوم، حيث تعتبر الخطوط الحادة والأسطح النظيفة والنغمات المحايدة لترابية والالتزام بالتخطيط النظيف والعصري، لذلك حافظ على عصرية منزلك بالحفاظ على أناقته وبساطته، وأبق بعيدًا عن الأسطح المزينة بشكل مفرط وحافظ على استخدامك للأقمشة إلى الحد الأدنى.
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