5 أنماط تصميميه ستلهمك بالتأكيد

إذا كنت تعرف أيكيا، فأنت تعرف النمط الأسكندنافي قطع الأثاث ضئيلة وبسيطة، الكثير من الخشب ذي اللون الفاتح ألوان ناعمة ومحايدة، والأقمشة عادة ما تكون منقوشة وتظهر لونا أو اثنين نابض بالحياة، من بعيد قد يبدو الجو باردًا وغير شخصيًا، ولكنه دافئ وودود وأنيق تمامًا!

فالأسلوب الاسكندنافي هو كل شيء عن الوضوح، لذا فإن الضوء الطبيعي يلعب دورًا مهمًا. قيم النمط وتخلق جوًا غنيًا ومريحًا مع مساحات نظيفة ومتجددة الهواء. كيف تعظم الضوء الطبيعي ، رغم ذلك؟ هناك الحيل التي تسمح باختراق أعمق لأشعة الشمس في الفضاء.

طلاء الجدران في غرفة المعيشة الخاصة بك مع الألوان المحايدة ، مثل الأبيض ، والتي تعزز وتعكس الضوء الطبيعي. يمكنك ترك النوافذ عارية عن طريق إزالة الستائر أو الستائر بحيث يمكن لأشعة الشمس الدخول إلى غرفة دون أن تعيقها المنسوجات. ومع ذلك ، إذا كنت ببساطة لا تستطيع العيش بدون ستائر ، فاختر الستائر الخفيفة بألوان رقيقة.

كما يتيح لك الأثاث بأشكال أخف وزنًا خلق شعور أكثر دفئًا داخل المنزل نظرًا لأن الرؤية لا تتأثر بالعناصر المظلمة. أخيرا ، للحصول على الوضوح الأمثل ، قم بتجريد أثاث منزلك إلى الضروريات العارية.