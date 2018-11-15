5 نغمات رائعة لتصميم مطابخ عصرية

في لحظة، يمكن أن نغير الحالة المزاجية لدينا، أخبرنا إذا كنا جائعين أم لا، أو حتى نحقق مظهر مساحة صغيرة ونشعر بحجم أكبر إذا كان لديك أي شكوك حول ما إذا كان اللون قويًا حقًا، فلا تتردد في قراءته علم نفس اللون.

بالطبع ليس من المستغرب أن يظل اللون واحدًا من أفضل الأدوات المستخدمة من قبل مصممي الديكور الداخلي، نظرًا لأن هذه الصبغات والنغمات تظل طريقة رائعة للتعبير عن الشخصية، ويقودنا ذلك إلى المطبخ ، حيث نلتزم دائمًا برؤية قلب أي منزل بإظهار أكوام من الشخصيات. في الأيام الخوالي ، أخذ المطبخ مقاربة كل شيء أو لا شيء من حيث اللون، من يستطيع أن ينسى تلك الأسطح الخضراء الأفوكادو في السبعينيات؟ لحسن الحظ ، انتقلنا الزمن والاتجاه إلى لوحات ألوان أكثر تقييدًا، مع كون الألوان المحايدة والظلال الترابية هي القاعدة في هذه الأيام.

ولكن بالطبع لا أحد يجبرك على التمسك باللون البيج الأبيض أو البيج الموكا إذا لم يكن ذلك ما تراه مناسبًا لمطبخك، لذلك، بالنسبة إلى كل من لا يحب أكثر من مطبخ ملون بعد أن يختار الابتعاد عن الألوان التي تواجهك مثل اللون الوردي أو الأخضر الفاتح، دعنا نلقي نظرة على بعض الخيارات الأكثر أناقةً.