5 نغمات رائعة لتصميم مطابخ عصرية

في لحظة، يمكن أن نغير الحالة المزاجية لدينا، أخبرنا إذا كنا جائعين أم لا، أو حتى نحقق مظهر مساحة صغيرة ونشعر بحجم أكبر إذا كان لديك أي شكوك حول ما إذا كان اللون قويًا حقًا، فلا تتردد في قراءته علم نفس اللون.
بالطبع ليس من المستغرب أن يظل اللون واحدًا من أفضل الأدوات المستخدمة من قبل مصممي الديكور الداخلي، نظرًا لأن هذه الصبغات والنغمات تظل طريقة رائعة للتعبير عن الشخصية، ويقودنا ذلك إلى المطبخ ، حيث نلتزم دائمًا برؤية قلب أي منزل بإظهار أكوام من الشخصيات. في الأيام الخوالي ، أخذ المطبخ مقاربة كل شيء أو لا شيء من حيث اللون، من يستطيع أن ينسى تلك الأسطح الخضراء الأفوكادو في السبعينيات؟ لحسن الحظ ، انتقلنا الزمن والاتجاه إلى لوحات ألوان أكثر تقييدًا، مع كون الألوان المحايدة والظلال الترابية هي القاعدة في هذه الأيام.
ولكن بالطبع لا أحد يجبرك على التمسك باللون البيج الأبيض أو البيج الموكا إذا لم يكن ذلك ما تراه مناسبًا لمطبخك، لذلك، بالنسبة إلى كل من لا يحب أكثر من مطبخ ملون بعد أن يختار الابتعاد عن الألوان التي تواجهك مثل اللون الوردي أو الأخضر الفاتح، دعنا نلقي نظرة على بعض الخيارات الأكثر أناقةً.
الرمادي الطفل المحب بالأسود والأبيض ولكنه يأتي بصبغات مختلفة كثيرة لدرجة أن المرء لا ينسى أنه لون محايد.
يمكن دائماً الأعتماد على الرمادي لإعطاء التوازن، لأنه يمكن الاعتماد عليه وعملي بالإضافة إلى ذلك، كما يمكن أن يكون اللون الرمادي أيضًا باردًا أو دافئًا، اعتمادًا على اللون الذي تختلط فيه.
أفضل استخدام: جنبا إلى جنب مع التفاصيل الديكورية في المطبخ للمساعدة في تهدئة الحالة المزاجية وتقليل الحرارة البصرية في مساحة الطبخ.
يشيه اللون الأزرق السماوي، اللون الأزرق الفاتح هو لون أزرق المخضر، يتباهى بحيويته الطبيعية، لكنه يمتلك أيضًا يخلق نوعًا معينًا من التوازن والهدوء غير موجود في جميع الألوان الطبيعية، لا سيما الألوان الأكثر برودة.
فائدته الرئيسية هي أنه يستحضر مناخ مريح، مما يجعله أختيار اللون المثالي لمساحة حيث تذهب للاسترخاء في نهاية يوم طويل مثل غرفة النوم،وهذا بالضبط ما يجعله خيارًا فريدًا للمطبخ، والذي يعتبر منطقة عمل فوق كل شيء، بعد كل شيء، من لا يريد أن يشعر بالهدوء والاسترخاء أثناء تقطيع البصل؟
أفضل طريقة لاستخدامها مع الأبيض الشديد والأسطح اللامعة لإضفاء اللمسات الرائعة على هذه الألوان ويجعلنا نفكر في أماكن غريبة شبيهة بالجزيرة .
إذا كنت تبحث عن لون غني وملكي، فإننا نقترح عليك اللون اللأورجواني، هذه النغمة الأرجوانية معروفة بإنطباعها عن الفخامة، إنه مكان ما بين هدوء اللون الأزرق وحيوية اللون الأحمر، وهذا ما يجعله غامضًا جدًا.
أفضل استخدام للون الأورجواني عندما يتعاون مع الرمادي أوالأبيض الناعم، والذي يسمح للبنفسج أن يصبح نجم لوحة الألوان.
الكلاسيكية والتفاصيل الهادئة يمكننا فقط أن نتحدث عن الأزرق النيلي، يشتهر الأزرق النيلي بكونه واحد من الأشكال الزرقاء الأكثر أناقة، حيث يتمتع بسكينة ربما لأن قلة قليلة من الناس يستخدمونه، ويرون أنهم خائفون من أن يبردوا الغرفة أو يجعلونها تبدو ضيقة للغاية.
أفضل استخدام للأزرق النيلي هو رش على واجهات الخزانة الخاصة بك جنبا إلى جنب مع المصابيح البيضاء الحديثة، والكراسي ذات المظهر الريفي ستعطي أسطح المطبخ عنصرًا ترابيًا للأزرق البارد.
إن تسمية اللون الخمري
Russetاللون البني المائل إلى الحمرة يبدو خاطئًا على العديد من المستويات. بدلاً من مجرد تسميته بذلك يمكنك تسميته باللون الخمري كي يعرفه الجميع في عالم التصميمات.
إنها لحقيقة أن النغمات الدافئة والترابية تخلق إحساسًا بالراحة والأمان،صحيح أيضًا أن اللون الأحمر يظل لونًا قويًا لأي شيء يتعلق بالغذاء ، لأنه يحفز شهية المرء/ صحيح أن الخمرية ليس أحمر من الناحية الفنية، ولكنه يوفر بعض من الدفئ، فكر في ذلك كنسخة ترابية من اللون الأحمر أكثر تأصلاً ، ومع ذلك لديه القدرة على أن تبدو أنيقة للغاية!
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