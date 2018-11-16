دليلك من هوميفاي لتصميم غرف معيشة مفتوحة

لقد أثرت العصور الحديثة بالتأكيد على الأتجاهات في صناعات التصميم المعماري والداخلي، وربما كان أفضل دليل على ذلك هو حقيقة أن تخطيطات الخطة المفتوحة أصبحت هي القاعدة،ومع ذلك، فإن غرفة المعيشة ذات المخطط المفتوح التي تشترك بمساحتها مع مطبخ أو منطقة لتناول الطعام أو مكتب منزلي أو أي مساحة عملية أخرى لا تعمل دائمًا بشكل جيد، كيف ذلك؟ عادةً ما يكون التخطيط السيئ هو الجاني ، ولا يأخذ نمط حياة المرء بعين الاعتبار ، بالإضافة إلى الفشل في تصور كيفية عمل الفضاء الجديد فعليًا على أساس يومي.

ولكن لا خوف، هنا في هوميفاي لدينا نصائح وحيل للمساعدة في جعل غرفة المعيشة الخاصة بك خطة مفتوحة على أفضل مساحة في منزلك بأكمله…