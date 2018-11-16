دليلك من هوميفاي لتصميم غرف معيشة مفتوحة

لقد أثرت العصور الحديثة بالتأكيد على الأتجاهات في صناعات التصميم المعماري والداخلي، وربما كان أفضل دليل على ذلك هو حقيقة أن تخطيطات الخطة المفتوحة أصبحت هي القاعدة،ومع ذلك، فإن غرفة المعيشة ذات المخطط المفتوح التي تشترك بمساحتها مع مطبخ أو منطقة لتناول الطعام أو مكتب منزلي أو أي مساحة عملية أخرى لا تعمل دائمًا بشكل جيد، كيف ذلك؟ عادةً ما يكون التخطيط السيئ هو الجاني ، ولا يأخذ نمط حياة المرء بعين الاعتبار ، بالإضافة إلى الفشل في تصور كيفية عمل الفضاء الجديد فعليًا على أساس يومي.
ولكن لا خوف، هنا في هوميفاي لدينا نصائح وحيل للمساعدة في جعل غرفة المعيشة الخاصة بك خطة مفتوحة على أفضل مساحة في منزلك بأكمله…
مشغول تصميم غرفة معيشة مفتوحة في منزلك؟ تخيل أين يمكن وضع الجدران.
إن تصوير المساحة كسلسلة من الغرف بدلاً من مخطط واحد كبير يفرض عليك التفكير في الدورة المناسبة وخيارات التخزين بالإضافة إلى الإضاءة ووضع الأثاث، يعتبر وضع الأثاث أمرًا حيويًا بشكل خاص، حيث لا يمكنك دفع تلك الأرائك والطاولات الجانبية على الجدران – يجب أن تفكر في كيف ستنقل أنت وعائلتك والضيوف غرفة المعيشة من
منطقة إلى أخرى .
تُعرف الخطة المكسورة أيضًا باسم
الخطط شبه المفتوحة، وتراعي المناطق الهادئة ومساحات المراهقين والمكاتب المنزلية وغرف المعيشة الكبيرة. المزيد والمزيد من الناس يهدفون إلى ذلك.
تتضمن مخططات المخطط المفتوح الأكثر نجاحًا طرقًا لإغلاق المساحات عند الحاجة. أحد الأمثلة الرائعة هو انزلاق الأبواب التي تختبئ في تجاويف داخل الجدران عند عدم الحاجة إليها. وتعد الأبواب ثنائية الطي خيارًا آخر ، على الرغم من أنها تشغل مساحة أكبر من الأبواب المنزلقة. الجدران والأبواب المزججة هي أيضًا أفكار رائعة ، حيث أنها تسمح للضوء بالتحرك خلال التخطيط مع الحفاظ على فصل بعض المناطق.
لتجنب هذا الشعور البارد والمبهج بوجود بعض الخطط المفتوحة الكبيرة ، يتم استخدام فواصل الغرف لتفكيك المناطق. حانات الإفطار ووحدات الجزيرة هي بعض الأمثلة الأكثر شهرة ، التي تستخدم لتقسيم المطابخ من مناطق الطعام وغرف المعيشة في تخطيطات مفتوحة.
الجدران الجزئية أو النصف هي أيضا كبيرة للحفاظ على الشعور بالتدفق أثناء إنشاء مناطق منفصلة. تعتبر وحدات التخزين أيضًا رائعة لإنشاء الأقسام مع تحسين إمكانات التخزين في المنزل.
ولا تتغاضى عن المواقد ذات الوجهين أو المواقد القائمة بذاتها، والتي تعمل بشكل جيد خاصة بين غرف المعيشة وقاعات الطعام وتجلب إحساسًا جميلًا بالوحدة في التخطيطات المفتوحة. ضع في اعتبارك أنه إذا كنت ترغب في اختيار هذا في المساحة المفتوحة ، فيجب التخطيط لها في مرحلة التصميم الخاصة بالبناء.
يمكن أن يساعد تبديل اللون البسيط أيضًا في تفكيك تخطيط مفتوح المخطط بشكل مرئي. فكر في رسم منطقة مطبخك ، على سبيل المثال ، لونًا أخف وزناً وأكثر إشراقًا من مساحة الطعام المعيشة لتمييزها عن بعضها البعض على الفور.
ولا تتجاهل أهمية الأرضيات. البلاط في المطبخ ، والخشب في غرفة الطعام ، وربما سجادة جميلة في غرفة المعيشة ذات المخطط المفتوح ليست جميلة فحسب ، ولكن أيضا من الناحية العملية.
تريد شخصية واهتمام في غرفة المعيشة الخاصة بك مفتوحة؟ استخدم أساليب إضاءة مختلفة.
بالنسبة للمطبخ ، نوصي بالإضاءة المستندة إلى المهام ؛ وهكذا، وضعت أضواء لإضاءة أسطح العمل مثل الجزيرة ، الفرن والمغسلة. عندما يتعلق الأمر بمنطقة تناول الطعام، فإن المعلقات المتدلية قليلًا على طاولة الطعام رائعة، بالإضافة إلى أضواء الجدار لتشمل مستوى إضافي من الإضاءة المحيطة.
يحتاج المرء إلى أن يصبح مبدعاً مع الإضاءة في تخطيطات ذات مخطط مفتوح حيث يمكن أن يقلل عدد الجدران المنخفض من خيارات الإضاءة. وبالتالي ، لا تنسَ الخيارات المجربة والاختبار مثل مصابيح الأرضية والمصابيح الجانبية التي تساعد أيضًا في إنشاء الإضاءة ذات الطبقات
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