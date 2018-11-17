نصائح لخلق الجمال في الحدائق الخلفية الصغيرة

البعض يطلق عليها لعنة، والبعض الآخر نعمة، نحن نتحدث ، بالطبع ، عن الحدائق الخلفية الصغيرة ، ولكن في هذه الفئة تقع أيضًا مساحات خارجية أخرى صغيرة مثل التراسات الصغيرة والشرفات المصغرة والباحات الصغيرة.

ولكن من الذي يدعى حديقة صغيرة في الهواء الطلق نعمة؟ حسنًا ، بالنسبة للمبتدئين ، الشخص المسؤول عن الحفاظ على نظافته وترتيبه! فالحدائق الخلفية الصغيرة قليلة الصيانة ، ولكن يمكنها أيضًا توفير فرصة للإبداع يجب على المرء فقط أن يعرف أين يبحث! بعد كل شيء ، لا يقولون أن الأشياء الجيدة تأتي في مجموعات صغيرة؟

ولحسن الحظ ، فنحن نعتمد على أفكار جيدة ونصائح أنيقة هنا ، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالمساحات الخارجية أو الغرف الداخلية. واليوم نحتفظ بأفكار جديدة لتحقيق أقصى استفادة من الحدائق الخلفية الصغيرة والباحات الصغيرة من حيث الوظائف والجماليات البصرية.

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