نصائح لخلق الجمال في الحدائق الخلفية الصغيرة

البعض يطلق عليها لعنة، والبعض الآخر نعمة، نحن نتحدث ، بالطبع ، عن الحدائق الخلفية الصغيرة ، ولكن في هذه الفئة تقع أيضًا مساحات خارجية أخرى صغيرة مثل التراسات الصغيرة والشرفات المصغرة والباحات الصغيرة.
ولكن من الذي يدعى حديقة صغيرة في الهواء الطلق نعمة؟ حسنًا ، بالنسبة للمبتدئين ، الشخص المسؤول عن الحفاظ على نظافته وترتيبه! فالحدائق الخلفية الصغيرة قليلة الصيانة ، ولكن يمكنها أيضًا توفير فرصة للإبداع يجب على المرء فقط أن يعرف أين يبحث! بعد كل شيء ، لا يقولون أن الأشياء الجيدة تأتي في مجموعات صغيرة؟
ولحسن الحظ ، فنحن نعتمد على أفكار جيدة ونصائح أنيقة هنا ، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالمساحات الخارجية أو الغرف الداخلية. واليوم نحتفظ بأفكار جديدة لتحقيق أقصى استفادة من الحدائق الخلفية الصغيرة والباحات الصغيرة من حيث الوظائف والجماليات البصرية.
جاهز؟
أولا وقبل كل شيء ، خطة قبل أن تشتري كثيرا مثل كرسي الحديقة. اعرف حجم حديقتك وما تريد تحقيقه به. يجب أن تصبح بقعة في الهواء الطلق الاسترخاء للقراءة أو التأمل؟ مساحة حيث يمكنك ترفيه بعض الأصدقاء؟ منطقة تجمع صغيرة حميمة للأمسيات الرومانسية؟
قم بقياس حديقتك ، واحصل على خطتك ، واحسب ميزانيتك ، ثم تابع هذه المثل العليا للحدائق الخلفية الصغيرة.
أحصل على مساحة كافية لكرسي أو اثنين في ساحة صغيرة لديك؟ ماذا سيحدث عندما يسقط بعض الأصدقاء وتريد أن تنغمس في كوب من الشاي أو كوب من النبيذ في الهواء الطلق؟
عن طريق إضافة أسرة مرفوعة محاطة بجدران ، تصبح الحديقة الصغيرة على الفور أكثر إتقانا. وهذا أيضًا يسهل عليك العناية بنباتاتك ، بالإضافة إلى أنه سيكون لديك أماكن إضافية للباحثين. يمكنك حتى وضع نبات محفوظ بوعاء أو ثلاثة على الجدران المنخفضة للحصول على نضارة وجاذبية إضافية.
كان هناك وقت عندما تم استخدام الجدران الخضراءالمعيشة لمجرد المنشآت مصمم والمواقع التجارية. لقد ولت تلك الأيام، حيث جعل هذا التصميم الجديد الفريد من نوعه طريقه إلى عدد لا يحصى من المنازل السكنية والحدائق في جميع أنحاء العالم،خاصة الأصغر منها.
تستفيد هذه المزرعات الرائعة من المساحة المحدودة ، حيث لا تشغل أي مساحة للأرجل على الإطلاق. لإنشاء هذه الحدائق العمودية ، تكون النباتات متجذرة في هيكل متصل بجدار. وهناك عالم من الخيارات التي يمكن أن تستخدمها النباتات على جدار حي: النباتات المعمرة العشبية والأعشاب والشجيرات الصغيرة والأعشاب والفواكه والخضروات والزهور المعطرة ، إلخ.
لا تريد الالتزام الكامل بجدار أخضر كامل؟ ببساطة ضع بعض الرفوف على جدار الحديقة ، مما يخلق مناطق سطح إضافية ثمينة للعديد من النباتات المحفوظة في أصص. من الأسهل بكثير إعادة الترتيب أو الإزالة بمجرد تغيير رأيك!
وتحدث عن نباتات الأصيص ، الذي يقول أنك تحتاج إلى حديقة من أجل الاستمتاع بحديقة خضراء؟ القليل من المساحة المخصصة للأرجل ، مواد الأرضيات منخفضة الصيانة مثل الحصى، الكثير من الأواني المليئة بكل شيء من الزهور الصغيرة إلى الأشجار الطويلة والخطرة ، وقد انتهيت!
فقط تأكد من أن لديك مساحة كافية للتحرك!
لا يزال من الممكن تحويل الشرفة الباهتة والحديقة الخلفية غير المستغلة إلى شيء خاص. قصيرة على لقطات مربع؟ ماذا عن شرفة مزروعة للجمع بين الأناقة وانخفاض الصيانة؟ ستحتاج إلى رصف بسيط ، مثل الحجر الجيري أو الحجر التقليدي ، للحصول على مظهر أنيق أو ريفي. ستعمل النباتات والزهور على تخفيف المساحة مع توفير بعض الخصوصية.
ولكن هنا مغير اللعبة: أثاث الحدائق. يجعلون أي مساحة في الهواء الطلق أكثر فريدة وعملية. وهل تعلم أن ألوان مقاعدك لا يجب أن تتطابق؟ بكل الوسائل ، قم برمي بعض الوسائد الوردية الزاهية والبرتقالية إلى هذه الحديقة الخضراء الطازجة – ستكون الصور أكثر إثارة!
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