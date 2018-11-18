غرفة نومك مشرقة بعد هذة النصائح

غروب الشمس لسبب ما ، ونحن لا نحاول الدخول في حوار علمي هنا. لكن تخيل الاضطرار إلى النوم مع أشعة الشمس المشرقة والطازجة التي تتدفق من خلال نافذة غرفة نومك وليست مثالية ، أليس كذلك؟ وهكذا ، من أجل غلق العين المثلى ، كلما كانت غرفة النوم أكثر قتامة ، كان ذلك أفضل ، حيث ثبت أن الضوء يعرقل إنتاج الميلاتونين في الدماغ ، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.
ولكن ماذا لو كانت غرفة نومك مظلمة للغاية ، أم لم تحصل حتى على بريق من نور الشمس خلال النهار؟ لا تقلق ، لأن غرفة النوم المظلمة لا يجب أن تكون مشكلة دائمة في حياتك لفترة أطول!
دعنا نركز على بعض الحيل البسيطة وبعض النصائح التجديدية الصعبة للمساعدة في إزالة الكآبة من غرفة نوم مظلمة والسماح لبعض الضوء ..
الخيار الأول هو الأكثر وضوحًا: إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء في غرفة نومك المظلمة ، فاعرف ما إذا كان لا يمكنك إضافة المزيد! ولكن لا تضيف مصباحًا واحدًا صغيرًا إلى الطاولة واعتبر أن المشكلة قد تم حلها. وجود مصدر ضوء واحد يخلق الكثير من الظل ، والتي يمكن أن تضيف أجواء زاحفة إلى الفضاء.
الإضاءة ذات الطبقات هي الحل ، لذا قم بإضاءة غرفة النوم الخاصة بك مع اثنين على الأقل ثلاثة أفضل من مصادر الضوء. المصباح الموجود على المنضدة الخاص بك هو مصباح مضاء أو مركب مثبت على الحائط ، على الأقل، وإذا قمت بمشاركة السرير مع شخص ما ، فستحتاج إلى مصباح على كل جانب. إذا أمكن ، أضف إلى هذا مصباح السقف – وهنا نوصي بمروحة سقف للحصول على ضعف الفائدة: نسيم بارد لليالي الصيف الحارة وغرفة نوم أكثر إشراقًا.
للحصول على لمسة إضافية من الأجواء ، ضع مصباحًا آخر عبر الغرفة ، ويفضل أن يكون على شكل قطري ، من ضوء السرير. لمزيد من الاهتمام ، اجعل هذا مصباح أرضي.
هل ملفك السقفي يسمح لكوة في السقف؟ ثم الحصول عليه! سوف يرحب بسقف يواجه الشرق أو الغرب أو الجنوب في بعض أشعة الشمس الإضافية.
هل تعتقد أن الجدران البيضاء الثلجية هي أفضل خيار لغرفة نوم مظلمة؟ فكر مرة اخرى. في حين أن الألوان الفاتحة يمكن أن تساعد في ظهور غرفة صغيرة ، إلا أنها ليست رائعة في جعل الغرفة المظلمة تبدو أكثر إشراقًا. تبدو الألوان البيضاء والنغمات الأخرى ناعمة ومبهجة عندما تعكس الضوء ، ولكن يجب أن يكون هناك ما يكفي من الضوء للتأمل. وإلا ، فإن الجدران البيضاء ستأخذ لونا مظللاً باللون الرمادي ، تاركة اللون خافتًا ومملاً.
ننصح بالذهاب إلى لون طلاء غني بالألوان مشبع اللون لهاتين الجدران. يمكنك حتى الذهاب قليلا مشرق. في غرفة نوم مظلمة ، سيخسر هذا اللون الفاتح بعضا من تألقه ولا يظهر هذا الشدة. بالمقارنة مع النغمات الأخف ، لا تعتمد الألوان الأكثر عمقًا على الإضاءة المنعكس لتبدو في أفضل حالاتها ؛ وبالتالي ، ستضيف الجدران القوية اللون والدفء إلى غرفة النوم.
للحصول على مظهر مريح ، استمتع بدرجات ألوان زاهية ودافئة من اللون الأخضر والأزرق والرمادي أو الأرجواني.
وبما أن غرف النوم تتلقى حركة مرور أقل بكثير من غرف المعيشة أو المطابخ مثلاً ، يمكنك التفكير في الذهاب إلى أرضية ملونة أخف. الدهان والقيود كلاهما خياران عظيمان للألواح الخشبية. يمكن أن تساعد الألوان اللطيفة ، مثل بطة البيض الأزرق والوردي الناعم ، على عكس الضوء بشكل جميل. ووضع سجادة شاحبة سيعزز بشكل جميل النعومة والدفء.
إذا كنت تفكر في السجاد لغرفة نومك المظلمة ، اختر درجة خفيفة من اللون الرمادي للدفء البصري ، ولكن ضع لون جدرانك في اعتبارك
بالطبع مرآة الحائط أمر حيوي لغرف النوم ، ولكن هل فكرت في عكس أبواب خزانة الملابس الخاصة بك أيضًا؟ ستضفي خزانة الملابس المجهزة بألواح زجاجية كبيرة لمسة عصرية وتزيد من الشعور بالمساحة البصرية بالإضافة إلى المساعدة في عكس الضوء.
عندما يتعلق الأمر بغرفة نوم مظلمة ، فإن آخر ما يجب أن تشتريه هو الستائر الثقيلة أو أغطية النوافذ التي تحجب القليل من أشعة الشمس المسموح بها. وبدلاً من ذلك ، استخدم الستائر الشفافة على أعمى يمكنك تقليلها للخصوصية في الليل. قم بإلصاقها بأغطية النوافذ ذات الألوان الفاتحة بيضاء اللون، الكريمي، الرمادي الناعم، إلخ لإضافة بعض التباين على الجدران القوية.
اشعي التلميح: إن أعمى تعتيم بسيط هو خيارك الآخر عندما يتم طيه بالكامل ، فإنه يسمح بكمية قصوى من الضوء لإغراق الغرفة. ولكن إذا شعرت أن أعمى المفرد صارم جدًا ، أضف بعض النعومة من خلال تعليق الستائر الشفافة أيضًا – فسيؤدي ذلك إلى إضفاء شكل ملموس وحجم على علاج النوافذ.
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