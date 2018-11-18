غرفة نومك مشرقة بعد هذة النصائح

غروب الشمس لسبب ما ، ونحن لا نحاول الدخول في حوار علمي هنا. لكن تخيل الاضطرار إلى النوم مع أشعة الشمس المشرقة والطازجة التي تتدفق من خلال نافذة غرفة نومك وليست مثالية ، أليس كذلك؟ وهكذا ، من أجل غلق العين المثلى ، كلما كانت غرفة النوم أكثر قتامة ، كان ذلك أفضل ، حيث ثبت أن الضوء يعرقل إنتاج الميلاتونين في الدماغ ، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

ولكن ماذا لو كانت غرفة نومك مظلمة للغاية ، أم لم تحصل حتى على بريق من نور الشمس خلال النهار؟ لا تقلق ، لأن غرفة النوم المظلمة لا يجب أن تكون مشكلة دائمة في حياتك لفترة أطول!

دعنا نركز على بعض الحيل البسيطة وبعض النصائح التجديدية الصعبة للمساعدة في إزالة الكآبة من غرفة نوم مظلمة والسماح لبعض الضوء ..