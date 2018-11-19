أخطاء شائعة في تصميم مدخل المنزل

يعلم الجميع أن الانطباع الأول يعني الكثير ولا أحد منا يريد أن يكون سلبيًا، أليس كذلك؟ وعندما يتعلق الأمر بالترحيب بالناس في منزلك وإظهار ذوقك الشخصي ، يصبح من الأهمية بمكان أن يكون الضيوف متأثرين من كلمة go go. هذا هو السبب في تخصيص هذا المقال إلى أول فضاء داخلي يرى الناس عند دخول المنزل – المدخل القديم الجيد.

سواء كان الممر الضيق الكلاسيكي أو المستطيل الصغير بجوار باب المدخل الأمامي أو المساحة الواسعة ، فإن الممرات في كثير من الأحيان تشكل تحديًا للتصميم. إضافة إلى الشكل والتكاليف المخادعين في بعض الأحيان هو الحاجة إلى إنشاء التخزين في وقت واحد، وإبداء بيان بالأسلوب، والتحمل لارتداء ملابس منزلية معاصرة مزدحم، هذا هو السبب في أنه يعتبر تحديا التصميم حتى من قبل أكبر الخبراء.

أيضا، معظمنا يميل إلى التركيز على التصميم، وتزيين وترتيب المناطق الأخرى مثل المطبخ وغرفة المعيشة ، درج ، غرفة نوم أو حمام ، ببساطة علاج قاعة المدخل إلى مجرد الغبار السريع، هذا ليس كبير! متفق عليه ، المدخل ليس مساحة حيث تميل إلى البقاء لفترة طويلة. ومع ذلك ، فإنه يحتاج إلى أن ننظر بصدق لائق وتكون عملية. لا يمكن لأحد أن ينكر أن الإضاءة المناسبة ، واللوحة ، والأثاث والديكور يمكن أن يحسن المزاج. كما أن خبراء التصميم والديكورات في الغرفة يؤمنون بإمكانية الدخول إلى مدخل المدخل المزخرف بأناقة في الديكورات الداخلية للمنزل. وإلى جانب ذلك ، يمكن أن تعطي جيرانك بعض حسد المنزل خطيرة جدا!

نتحدث اليوم عن بعض الأخطاء الشائعة يحدثها الناس عند تصميم قاعة المدخل ، وكيفية تجنب صنعها. انضم إلى لإلقاء نظرة فاحصة على كيف يمكنك الحصول على وظيفتك مرهفة وجاذبية بصريا. الحصول عليها ، تعيين ، اذهب!