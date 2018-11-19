أخطاء شائعة في تصميم مدخل المنزل

يعلم الجميع أن الانطباع الأول يعني الكثير ولا أحد منا يريد أن يكون سلبيًا، أليس كذلك؟ وعندما يتعلق الأمر بالترحيب بالناس في منزلك وإظهار ذوقك الشخصي ، يصبح من الأهمية بمكان أن يكون الضيوف متأثرين من كلمة go go. هذا هو السبب في تخصيص هذا المقال إلى أول فضاء داخلي يرى الناس عند دخول المنزل – المدخل القديم الجيد.
سواء كان الممر الضيق الكلاسيكي أو المستطيل الصغير بجوار باب المدخل الأمامي أو المساحة الواسعة ، فإن الممرات في كثير من الأحيان تشكل تحديًا للتصميم. إضافة إلى الشكل والتكاليف المخادعين في بعض الأحيان هو الحاجة إلى إنشاء التخزين في وقت واحد، وإبداء بيان بالأسلوب، والتحمل لارتداء ملابس منزلية معاصرة مزدحم، هذا هو السبب في أنه يعتبر تحديا التصميم حتى من قبل أكبر الخبراء.
أيضا، معظمنا يميل إلى التركيز على التصميم، وتزيين وترتيب المناطق الأخرى مثل المطبخ وغرفة المعيشة ، درج ، غرفة نوم أو حمام ، ببساطة علاج قاعة المدخل إلى مجرد الغبار السريع، هذا ليس كبير! متفق عليه ، المدخل ليس مساحة حيث تميل إلى البقاء لفترة طويلة. ومع ذلك ، فإنه يحتاج إلى أن ننظر بصدق لائق وتكون عملية. لا يمكن لأحد أن ينكر أن الإضاءة المناسبة ، واللوحة ، والأثاث والديكور يمكن أن يحسن المزاج. كما أن خبراء التصميم والديكورات في الغرفة يؤمنون بإمكانية الدخول إلى مدخل المدخل المزخرف بأناقة في الديكورات الداخلية للمنزل. وإلى جانب ذلك ، يمكن أن تعطي جيرانك بعض حسد المنزل خطيرة جدا!
نتحدث اليوم عن بعض الأخطاء الشائعة يحدثها الناس عند تصميم قاعة المدخل ، وكيفية تجنب صنعها. انضم إلى لإلقاء نظرة فاحصة على كيف يمكنك الحصول على وظيفتك مرهفة وجاذبية بصريا. الحصول عليها ، تعيين ، اذهب!
الراحة وسهولة التنظيف هو المفتاح هنا، البلاط العادي الملون غامق، والبلاط المرقط أو المزخرف والأرضيات الخشبية هي الرهانات الأكثر أمانا، من المستحسن الابتعاد عن البلاط الملون الخفيف والأرضيات الخشبية الخفيفة.
يمكن أن يكون السجاد صعباً على التنظيف، حيث يكتسح كل هذا الطين العشب والأوساخ من الخارج. لذلك إذا كان يجب أن يكون لديك واحدة،أذهب إلى سجادة منطقة مظلمة مظللة لإضافة بعض الألوان والنقوش.
مدخل القاعة الخاص بك هو جزء لا يتجزأ من منزلك ، مما يعني أنه يجب أن يعكس أسلوبك الشخصي، صور عائلية مؤطرة، اختيارك من الشارات أو ورق الجدران ، تلك المقاعد الرجعية التي تعشقها ببساطة واللوحات التي تعطي لمحة عن الفنان الناشئ فيك -كل هذه يمكن أن يضيف الكثير من التفرد والأناقة إلى الردهة.
الشيء الوحيد الذي عليك التأكد منه هو عدم وضع شيء يمكن أن يعيق فتح أو إغلاق الباب الرئيسي، كقطعة أثاث غير عادي ، مثل هذه اللعبة المرحة ، تضخ شخصية حيوية أيضًا. لا؟
الأحذية التي تتناثر في كل مكان لا تصنع مشهدًا سارًا عند دخولك إلى المنزل. رف الأحذية الواسع هو خيار جيد. بدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على سلة أحذية بسيطة تسمح للجميع بما في ذلك الضيوف بمغادرة حذاءهم القذرة الموحلة أو المتسخة في مكان واحد محدد قبل الدخول إلى المنزل.
ومع ذلك ، ينبغي الحرص على التأكد من أن تخزين الأحذية ليس قذرا أو خطر التعثر. خزائن الحائط المدمجة هي خيار رائع.
مع وجود الأحذية القذرة عند الباب، تحتاج الآن إلى بقعة لإخراج السترات والمعاطف والقبعات والأوشحة، حامل القبعة هو ذهب كلاسيكي. السنانير الجدار هي الاختراق كبيرة كما أنها أيضا مسح بعض المساحة الإضافية على الأرض. على نحو خلاق ، يمكنك تخصيص كل فرد من أفراد الأسرة له أو ربطه بكل بساطة! يمكنك إضافة زوجين آخرين للزوار والزوار أيضًا.
الإضاءة السيئة يمكن أن تجعل المدخل يبدو مثل موتيل مظلل خافت الإضاءة. من الضروري التأكد من إضاءة قاعة المدخل لديك بما يكفي لإضاءة المنطقة. يجب أن يكون تنسيق تركيبات الإضاءة مستخدمًا لدرجة أن السطوع الدافئ يلطف المساحة ويجعل الزائر يشعر بمزيد من الاسترخاء.
إذا كنت من محبي المرايا ، فأختر مرآة الحائط التي ستعزز التألق من خلال التأمل.
المدخل الخاص بك هو مساحة رائعة لتزين بألوان مشرقة حقا. الألوان تؤثر بشكل كبير على مزاجنا وعواطفنا ، لذا فإن الألوان الدافئة التي تعكس الإيجابية مثل هذا التحرير والسرد الوردي والأصفر هي فكرة رائعة. فقط تخيل كيف العودة إلى المنزل لمثل هذا العمل الفني من شأنه أن ينعش مزاجك!
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