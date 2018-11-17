أناقة لا تُنافس في التصميمات الداخلية للشقق الحديثة الإيطالية

تصميم داخلي حديث، حيث كل عنصر، من الأصغر إلى الأكثر تناسقًا، تمت العناية به ومتصل بشكل جيد بالآخرين، هو ما يتطلبه تحويل بيئة بسيطة إلى واحة من التصميم النقي.

هذه هي حالة مشروع اليوم، حيث شقتين مفتوحتين بشكل متناغم، تم تنفيذهما من قبل المهندس المعماري والديكور الداخلي دنيس كونفاليونيري ، والذي ينبض فيه الوريد الحاد المتطور، من اختيار الملاحق إلى نظام الألوان، ومن توزيع المساحات إلى تقنية الإضاءة، فكل عنصر يمثل عنصرًا أساسيَا لأثر النتيجة النهائية الباهرة.