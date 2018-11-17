أناقة لا تُنافس في التصميمات الداخلية للشقق الحديثة الإيطالية

تصميم داخلي حديث، حيث كل عنصر، من الأصغر إلى الأكثر تناسقًا، تمت العناية به ومتصل بشكل جيد بالآخرين، هو ما يتطلبه تحويل بيئة بسيطة إلى واحة من التصميم النقي.
هذه هي حالة مشروع اليوم، حيث شقتين مفتوحتين بشكل متناغم، تم تنفيذهما من قبل المهندس المعماري والديكور الداخلي دنيس كونفاليونيري ، والذي ينبض فيه الوريد الحاد المتطور، من اختيار الملاحق إلى نظام الألوان، ومن توزيع المساحات إلى تقنية الإضاءة، فكل عنصر يمثل عنصرًا أساسيَا لأثر النتيجة النهائية الباهرة.
منطقة المعيشة في الشقة الأولى التي ندخل فيها هي نتيجة لدراسة متأنية للتصميم الداخلي. هنا هو بيئة فريدة متجددة الهواء التي تدخل في حوار مطبخ وغرفة معيشة تخلق جو ترحيبي وحيوي. الهدف ، الذي حققه المصمم تمامًا: لإعطاء المساحة الحالية أكبر خفة ممكنة من خلال إنشاء ألعاب تعليق ورفع من الأرض. لذلك ، تم اختيار الألوان الفاتحة والمواد العاكسة لنقل السكينة دون إهمال الحرف.
تتميز اللقطات المربعة في نفس الوقت بسطوع طبيعي رائع ، بفضل النوافذ الكبيرة في الخارج ، ونظام الألوان العصري الذي لا يتخلى عن التركيبات الجريئة. دعونا نرى بالتفصيل المناطق الوظيفية في القاعة.
تم تطوير المطبخ على عدة مستويات تتفاعل مع بعضها البعض ومع غرفة المعيشة المجاورة. على وجه الخصوص ، خزانة الملابس الجدار هي استراتيجية لأدنى مظهر ولون أبيض: اثنان من العوامل التي تجعله جزءًا لا يتجزأ من نظام الجدار والذي يتم من خلاله تمويهه بشكل أنيق داخل الغرفة. لتوصيل المساحات الرئيسية للفضاء المفتوح بشكل متناغم ، توجد هنا جزيرة حديثة ونحتية مجهزة بطاولة عمل تخدم ، في امتدادها الخارجي ، من عداد للوجبات السريعة.
تتميز غرفة المعيشة بشخصية البوب، التي ينقلها الجدار الرئيسي نفسه ، مع نمط هندسي يغطي بظلال اللون الأرجواني ، وعناصر التأثيث المستوحاة من طراز الريترو والتي تذكر القطع المعاصرة التي تم إعادة النظر فيها بطريقة حديثة. حتى مزيج المواد يساهم في النتيجة: ترتبط الأرائك النسيجية بخزانة حائط في النهاية اللامعة والرائعة ، ولكن أيضًا بخشب وحدة التلفزيون الأساسية وكرسي الفقاعات الممتع في الأكريليك.
وأخيرًا ، لإثراء كلا المنطقتين، تم تصميم الإضاءة بعناية في تلك المساحة المفتوحة، معبرا عنها بمصابيح التعليق الأيقونية ، وأضواء السقف ، ولمحات الإضاءة LED لإضفاء مظهر رائع بشكل عام.
المشروع الثاني الذي نلتقي به خلال جولتنا يتكون من إعادة قلب منطقة معيشة مفتوحة ثانية ، حيث تكون لوحات الألوان المختلفة ذات أهمية أساسية. في حوار حديث بين الأبيض والأحمر والأسود ، تم استخدام الألوان الفاتحة للتخفيف وإضفاء السطوع على المساحات ، والظلال الداكنة للتأكيد على عناصر الأثاث. على واجهة التوزيع ، يتمتع المطبخ بغرفة الطعام وغرفة المعيشة بهوية محددة حتى إذا بقي في اتصال متبادل ثابت.
كنقطة قوية مهيبة ، يعكس الجدار المجهز الحديث خلف وحدة القاعدة التلفزيونية الضوء القادم من النوافذ الجانبية ، مما يعيد إحساس السعة البصرية والبريق دونما أي شك. تهتز ومعايرة بشكل جيد ، كما تبرز التناوب بين الأسود والأبيض ، وتعارض على وجه التحديد للحصول على نتيجة لا تشوبها شائبة.
مرة أخرى، فإنه من الضوء الاصطناعي لإعطاء اللمسات الأخيرة على التصميم الداخلي: يسلط الضوء على طعم أساسي وترتبط المعاصرة بحتة مع ثريا كبيرة في غرفة مركز كتبها وهج فاخرة ومتطورة، في حين تؤكد ملامح المصابيح خطوط نظيفة وعلامة من لقطات مربع مع نهج مستقبلي.
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