أفكار مذهلة لتقسيم مساحة مفتوحة

المنازل التي تتخلى عن الجدران الفاصلة تستفيد بشكل رائع من المساحات الكلية، خاصة أن هذه الطريقة تساعد الشقق الصغيرة على تخطيط المساحات المفتوحة والحصول على بيئات وظيفية مختلفة داخل المنطقة المحدودة، وتسمح المنطقة المفتوحة التي تخلو من الحدود الجدارية، بانتشار وتدفق الضوء والهواء ليتم تدويرها بحرية في جميع أنحاء المكان، ولكن يجب أن يكون ترتيب الأثاث والمفروشات والديكور بطريقة لا تشكل عائقاً أمام الإضاءة والتهوية ، خاصة في المنازل الصغيرة. ومع ذلك، مهما كان حجم منزلك كبيرًا أو صغيرًا، فسيبدو دائمًا رائعًا بعضًا من الجدران الداخلية القليلة.

في الآونة الأخيرة ، يقوم مصممو الديكور الداخلي بتجربة متزايدة في تنفيذ مخطط الطابق المفتوح، كما أن عددًا متزايدًا من المشاريع التي تقدم مساحات غير مقيدة يتم صياغتها في شكل حديث وعائلي. بشكل عام، غرفة المعيشة هي المساحة التي تم تزيينها في الغالب بمفهوم مفتوح ، على الرغم من أن تقسيم الغرفة للاستخدام العملي قد يختلف بشكل كبير.

في هذا المقال من هوميفاي، سوف نقدم لك أمثلة رائعة لكيفية تقسيم مساحة مفتوحة من أجل الوصول إلى مناطق وظيفية!