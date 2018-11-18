أفكار مذهلة لتقسيم مساحة مفتوحة

المنازل التي تتخلى عن الجدران الفاصلة تستفيد بشكل رائع من المساحات الكلية، خاصة أن هذه الطريقة تساعد الشقق الصغيرة على تخطيط المساحات المفتوحة والحصول على بيئات وظيفية مختلفة داخل المنطقة المحدودة، وتسمح المنطقة المفتوحة التي تخلو من الحدود الجدارية، بانتشار وتدفق الضوء والهواء ليتم تدويرها بحرية في جميع أنحاء المكان، ولكن يجب أن يكون ترتيب الأثاث والمفروشات والديكور بطريقة لا تشكل عائقاً أمام الإضاءة والتهوية ، خاصة في المنازل الصغيرة. ومع ذلك، مهما كان حجم منزلك كبيرًا أو صغيرًا، فسيبدو دائمًا رائعًا بعضًا من الجدران الداخلية القليلة.
في الآونة الأخيرة ، يقوم مصممو الديكور الداخلي بتجربة متزايدة في تنفيذ مخطط الطابق المفتوح، كما أن عددًا متزايدًا من المشاريع التي تقدم مساحات غير مقيدة يتم صياغتها في شكل حديث وعائلي. بشكل عام، غرفة المعيشة هي المساحة التي تم تزيينها في الغالب بمفهوم مفتوح ، على الرغم من أن تقسيم الغرفة للاستخدام العملي قد يختلف بشكل كبير.
في هذا المقال من هوميفاي، سوف نقدم لك أمثلة رائعة لكيفية تقسيم مساحة مفتوحة من أجل الوصول إلى مناطق وظيفية!
لا يلزم أن تكون مناطق المخطط المفتوح كبيرة، حيث تكون المساحات الصغيرة أيضًا جذابة بل أكثر استفادة من فكرة هذا الأسلوب التصميمي. في هذا المنزل الصغير هو رائعتين رائعتينتبدو المنطقة المفتوحة رائعة ومُشرقة بفضل النوافذ الكبيرة التي تسمح بتدفق الضوء بين كل من المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة، كما أنها تبدو سهلة الصيانة ومفتوحة تماما مع تناقض لوني أنيق بالأبيض والأسود!
مع أرضية خشبية من الباركيه، فإن هذا الفضاء المفتوح الفسيح الخالي من الانقسام هو ببساطة أمر لا يصدق. الأبواب الزجاجية المنزلقة تهتم بالخصوصية في حين أن استخدام المساحة الذكية يحافظ على عملية التطبيق العملي، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من الفضاء المُريح، بينما تم توظيف الجدار للحصول على ركن للميديا، ومكتب للدراسة والعمل، وأيضًا مساحة لوضع المبرد وخزانة المطبخ.
الإبحار من خلال هذه المساحة التي تنعم بمزيج الخشب واللون الأبيض، يبدو مثيرًا وممتعًا. هنا، يمتد المخطط المفتوح من الباب الأمامي إلى الجزء الخلفي من المنزل، ويسير بك عبر منطقة الجلوس الرصينة والراقية، ومساحة أنيقة لتناول الطعام، وأخيراً المطبخ مع الكسوة الخشبية الجميلة، الامتداد البصري في هذا التصميم يمنح الشقة الضيقة نسبيًا، اتساعًا وعمقًا مثيران.
إذا كنت من بين أولئك الذين لديهم مساحة كبيرة، وتريد أن تستمتع بأناقة المخطط المفتوح، فإن هذه الصورة توضّح بشكل مثالي كيف يمكن أن يبدو منزلك ذو المخطط المفتوح فخمًا، حيث تسمح الأرضية الخشبية الداكنة والنوافذ الواسعة والأثاث المكرر بإضفاء الدفء الأنيق، بينما تأتي الخيارات الفريدة والفاخرة في أقمشة الكراسي وقطعة السجاد المصنوعة من الجلد الطبيعي، لتُثري الأسلوب الفاخر والمميز لهذه المساحة.
تلك الشقة التي تتمتع بالمساحة الطولية، تم تصميمها مع الذوق الخالد الذي يمزج بين الخشب واللون الأبيض، جنبا إلى جنب مع حيوية حديثة مضيئة في اللون الأزرق الغني.
تلك المساحة هي واحدة من الأمثلة الأكثر مثالية لتصميم جدران وظيفية مع منافذ تخدم المخطط المفتوح، وعلى الرغم من أن هذا الفضاء بأكمله يبدو مزدحمًا بعض الشيء بسبب مزيج الألوان غير المتناسق كليًا؛ إلا المناطق الوظيفية محددة بشكل رائع.
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