تشكيلة من أجمل المدافئ لشتاء آمن

هناك من يعتبرونه فصلهم المفضل الذي ينتظرونه بكل حب وشغف من العام للعام ليلتفون حول مدافئهم المنزلية ويستمتعون باحتساء مشروباتهم الساخنة في أجواء حائرة بين الدفء والبرودة، وهناك من يتمنون لو يُحذف نهائيًا من فصول السنة، حيث يرونه فصل الاكتئاب والعُزلة الذي يمنعهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خارج المنزل بسبب طقسه البارد وأمطاره الغزيرة والعواصف، وما بين هذا وذاك، يظل فصل الشتاء فصلًا مميزًا بأجوائه المتغيرة وموضته الأنيقة وديكوراته الجذابة. واليوم ومن خلال هذا المقال سنركز فقط على عرض عنصر ديكوري بالغ الأهمية لا يخلو منه أي منزل بفصل الشتاء، وهو المدفأة المنزلية!
اختيار مدفأة تجمع بين الوظيفية والمظهر الجمالي الأخاذ هي وسيلة رائعة لتزيين أي مساحة داخلية خاصة غرفة المعيشة المعروف بأنها أكثر المساحات حيوية حيث تلم شمل أغلب أفراد العائلة أكثر من مرة يوميًا للنقاش أو مشاهدة التلفاز أو احتساء أحد المشروبات، ولكن مع العديد من الأفكار الرائعة المتاحة من مدافئ تعتمد على الحطب والغاز والكهرباء، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ، وهذا هو السبب في إنشاء هذا الدليل خصيصًا لك الذي يضم تشكيلة من الاقتراحات الرائعة التي تجعل خطوة اختيار المدفأة أبسط بكثير عليك؛ لقضاء شتاء دافئ وآمن بمنزلك.
عندما تنوي تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك على النمط الحديث، سيكون من الممكن التخلي عن التلفاز ووحدته التخزينية ببناء مدفأة أنيقة في قلب الجدار الرئيسي للغرفة لتحل محل العنصرين وتمنحها مظهرًا معاصرًا.
هذا ما فعلته هنا تلك المدفأة المذهلة بتصميمها الذي يجمع بين البساطة والرقي، وهي عبارة عن فتحة مستطيلية في الجدار يتطابق عرضها مع عرض طاولة القهوة التي تتوسط الساحة، كما تقترب من الأرضية لتكون في مستوى مقاعد الجلسة المحيطة.
أما عن هذا النموذج، فهو لمدفأة كهربائية بمظهر جميل وبسيط تخترق فيه أحد الأعمدة الضخمة التي تقع بمنتصف ساحة كبيرة مفتوحة تجمع المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام.
تصميم المدفأة نفسه وشكل شعلة النار الداخلية كفيلان بأن يخلقا شعورًا بالدفء لدى المتطلعين إليها، هذا بالإضافة إلى قدرتها الفعلية على إمداد المكان بالكامل بكل الدفء والرومانسية.
يشبه هذا النموذج إلى حد كبير تصاميم المدافئ قديمة الطراز حيث تحتل الجزء السفلي من أحد الجدران ويحاوطها إطار خشبي سميك ومتين بلون بني فاتح يمنحها إطلالة عصرية.
المزهريات والإطارات وغيرهما من الإكسسوارات الرفيعة التي زينت المنطقة المحيطة بالمدفأة، جميعهم جعلوها تبدو أجمل وأجمل.
على الرغم من أنه عادة ما يتم بناء المدافئ الداخلية في جدران خالية من أية لمسات أخرى ديكورية، إلا أن الخبراء جمعوا في هذا التصميم بين المدفأة وعنصر آخر هام وهو التلفاز مع الاهتمام بتثبيت رف خشبي سفلي له يفصله عن المدفأة ويشكل مساحة تخزينية لملحقات التلفاز الرفيعة.
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من بساطة تصميم هذه المدفأة، يسهل عليك معرفة أنها تنتمي للأسلوب المينيمال/التبسيطي في الديكور حيث تعتمد فقط على هيكل جبسي صغير كالمكعب يثبت على ارتفاع سنتيمترات قليلة من الأرضية وتدنوه شعلة النار، فيما يعتلي الهيكل الجبسي ماسورة معدنية شديدة اللمعان.
إذا كنت تحب اللجوء لفكرة حديثة بشكل لافت للانتباه، ولا تريد أن تضحي بالكثير من المساحة، سيكون الاعتماد على نموذج صغير وحساس كهذا مثاليًا لك ولمنزلك.
تصميم فريد من نوعه ربما لم تشاهد مثله من قبل لمدفأة على شكل كرة مجسمة سطحها الخارجي يجمع بين المعدن الأسود المطفي والزجاج الشفاف.
هذا النموذج الصغير مثالي للمساحات الصغيرة المصممة وفق للنمط الحديث للديكور وهو ما جعلها ملائمة تمامًا لهذه المساحة المنزلية الداخلية. نحن لا نقصد بذلك أنها لا تلائم بقية الأساليب الديكورية الأخرى، بل نخص بالذكر الأسلوب الحديث ومعه الأسلوب الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على اللمسات المعدنية.