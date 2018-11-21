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تشكيلة من أجمل المدافئ لشتاء آمن

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify Living roomFireplaces & accessories
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هناك من يعتبرونه فصلهم المفضل الذي ينتظرونه بكل حب وشغف من العام للعام ليلتفون حول مدافئهم المنزلية ويستمتعون باحتساء مشروباتهم الساخنة في أجواء حائرة بين الدفء والبرودة، وهناك من يتمنون لو يُحذف نهائيًا من فصول السنة، حيث يرونه فصل الاكتئاب والعُزلة الذي يمنعهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خارج المنزل بسبب طقسه البارد وأمطاره الغزيرة والعواصف، وما بين هذا وذاك، يظل فصل الشتاء فصلًا مميزًا بأجوائه المتغيرة وموضته الأنيقة وديكوراته الجذابة. واليوم ومن خلال هذا المقال سنركز فقط على عرض عنصر ديكوري بالغ الأهمية لا يخلو منه أي منزل بفصل الشتاء، وهو المدفأة المنزلية!

اختيار مدفأة تجمع بين الوظيفية والمظهر الجمالي الأخاذ هي وسيلة رائعة لتزيين أي مساحة داخلية خاصة غرفة المعيشة المعروف بأنها أكثر المساحات حيوية حيث تلم شمل أغلب أفراد العائلة أكثر من مرة يوميًا للنقاش أو مشاهدة التلفاز أو احتساء أحد المشروبات، ولكن مع العديد من الأفكار الرائعة المتاحة من مدافئ تعتمد على الحطب والغاز والكهرباء، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ، وهذا هو السبب في إنشاء هذا الدليل خصيصًا لك الذي يضم تشكيلة من الاقتراحات الرائعة التي تجعل خطوة اختيار المدفأة أبسط بكثير عليك؛ لقضاء شتاء دافئ وآمن بمنزلك.

1- تحل محل وحدة التلفاز

Neofocus Fire homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Neofocus Fire

homify
homify
homify

عندما تنوي تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك على النمط الحديث، سيكون من الممكن التخلي عن التلفاز ووحدته التخزينية ببناء مدفأة أنيقة في قلب الجدار الرئيسي للغرفة لتحل محل العنصرين وتمنحها مظهرًا معاصرًا. 

هذا ما فعلته هنا تلك المدفأة المذهلة بتصميمها الذي يجمع بين البساطة والرقي، وهي عبارة عن فتحة مستطيلية في الجدار يتطابق عرضها مع عرض طاولة القهوة التي تتوسط الساحة، كما تقترب من الأرضية لتكون في مستوى مقاعد الجلسة المحيطة. 

2- تخترق أحد الأعمدة

M-Design Room divider, Anglia Fireplaces & Design Ltd Anglia Fireplaces & Design Ltd Living roomFireplaces & accessories
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd

M-Design Room divider

Anglia Fireplaces & Design Ltd
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd
Anglia Fireplaces & Design Ltd

أما عن هذا النموذج، فهو لمدفأة كهربائية بمظهر جميل وبسيط تخترق فيه أحد الأعمدة الضخمة التي تقع بمنتصف ساحة كبيرة مفتوحة تجمع المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام.

تصميم المدفأة نفسه وشكل شعلة النار الداخلية كفيلان بأن يخلقا شعورًا بالدفء لدى المتطلعين إليها، هذا بالإضافة إلى قدرتها الفعلية على إمداد المكان بالكامل بكل الدفء والرومانسية.

3- يحتضنها الخشب من ثلاث جهات

kinder Inset Fire Fiveways Fires & Stoves Living roomFireplaces & accessories
Fiveways Fires &amp; Stoves

kinder Inset Fire

Fiveways Fires & Stoves
Fiveways Fires &amp; Stoves
Fiveways Fires & Stoves

يشبه هذا النموذج إلى حد كبير تصاميم المدافئ قديمة الطراز حيث تحتل الجزء السفلي من أحد الجدران ويحاوطها إطار خشبي سميك ومتين بلون بني فاتح يمنحها إطلالة عصرية.

المزهريات والإطارات وغيرهما من الإكسسوارات الرفيعة التي زينت المنطقة المحيطة بالمدفأة، جميعهم جعلوها تبدو أجمل وأجمل.

4- المدفأة بصحبة التلفاز!

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة المعيشة
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

على الرغم من أنه عادة ما يتم بناء المدافئ الداخلية في جدران خالية من أية لمسات أخرى ديكورية، إلا أن الخبراء جمعوا في هذا التصميم بين المدفأة وعنصر آخر هام وهو التلفاز مع الاهتمام بتثبيت رف خشبي سفلي له يفصله عن المدفأة ويشكل مساحة تخزينية لملحقات التلفاز الرفيعة.

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5- تصميم أبسط ما يمكن

Bespoke Fireplaces, The Platonic Fireplace Company The Platonic Fireplace Company غرفة المعيشة
The Platonic Fireplace Company

Bespoke Fireplaces

The Platonic Fireplace Company
The Platonic Fireplace Company
The Platonic Fireplace Company

من بساطة تصميم هذه المدفأة، يسهل عليك معرفة أنها تنتمي للأسلوب المينيمال/التبسيطي في الديكور حيث تعتمد فقط على هيكل جبسي صغير كالمكعب يثبت على ارتفاع سنتيمترات قليلة من الأرضية وتدنوه شعلة النار، فيما يعتلي الهيكل الجبسي ماسورة معدنية شديدة اللمعان.

إذا كنت تحب اللجوء لفكرة حديثة بشكل لافت للانتباه، ولا تريد أن تضحي بالكثير من المساحة، سيكون الاعتماد على نموذج صغير وحساس كهذا مثاليًا لك ولمنزلك.

6- كرة مجسمة من الزجاج والمعدن

Edofocus DA homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Edofocus DA

homify
homify
homify

تصميم فريد من نوعه ربما لم تشاهد مثله من قبل لمدفأة على شكل كرة مجسمة سطحها الخارجي يجمع بين المعدن الأسود المطفي والزجاج الشفاف.

هذا النموذج الصغير مثالي للمساحات الصغيرة المصممة وفق للنمط الحديث للديكور وهو ما جعلها ملائمة تمامًا لهذه المساحة المنزلية الداخلية. نحن لا نقصد بذلك أنها لا تلائم بقية الأساليب الديكورية الأخرى، بل نخص بالذكر الأسلوب الحديث ومعه الأسلوب الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على اللمسات المعدنية.

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