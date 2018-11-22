شقة ستوديو لندنية بها الكثير من التفاصيل الغنيّة

يأتي مصدر إلهامنا اليوم من لندن وتحديدًا من شركة الهندسة المعمارية الداخلية Aorta التي تدعونا لإلقاء نظرة على واحد من أحدث إنجازاتها لشقة ستوديو في منتهى الأناقة تتمتع بالكثير من التفاصيل الغنية.

كانت عملية تصميم وتأثيث هذه الشقة بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة لشركة Aorta، وذلك بسبب مساحتها المحدودة في المقام الأول، لكن ذكاء خبرائها في التعامل مع ذلك العائق مع مشروعات عدة على مدار 14 عام طوال -وهي سنوات خبرتها- جعل الأمر سهلًا عليهم، فتغلبوا على الوضع باتباع مبدأ الخطة المفتوحة وتطبيقه على غرف المجال الحيوي من مطبخ ومعيشة وغرفة طعام.

لنشاهد معًا فيما يلي النتيجة النهائية المذهلة لما قام به خبراء تلك الشركة من أعمال تصميم وتأثيث.