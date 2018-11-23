دليلك من هوميفاي لتصميم غرفة نوم مثالية بنغمات الأبيض

مَن يقول إن الفضاء الذي يعتمد على اللون الأبيض بالكامل هو مجرد مساحة عادية وغير عملية؟! هذا حديث خاطئ ومنافي تمامًا للواقع، بل على النقيض تمامًا، فهو مرن لأقصى درجة حيث يمكنك اعتباره كاللوحة الفنية الفارغة التي تستطيع رسمها بأسلوبك الخاص، وبالشكل الذي تفضله وحدك، وهذا ببساطة هو موضوع مقالنا اليوم من هوميفاي، والذي سنكون فيه دليلك الخاص لتصميم وتأثيث غرفة نوم مثالية بنغمات الأبيض الحيادية.

كل نموذج من النماذج التي سنعرضها هنا فيما يلي لغرف نوم ناصعة البياض، يمكنها أن تكون مصدرًا لإلهامك بالعديد من الأفكار، لذا ندعوك للانتباه لأدق التفاصيل التي تترك بصمتها الجمالية بكل غرفة على حدة.