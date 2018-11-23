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دليلك من هوميفاي لتصميم غرفة نوم مثالية بنغمات الأبيض

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Multicolored
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مَن يقول إن الفضاء الذي يعتمد على اللون الأبيض بالكامل هو مجرد مساحة عادية وغير عملية؟! هذا حديث خاطئ ومنافي تمامًا للواقع، بل على النقيض تمامًا، فهو مرن لأقصى درجة حيث يمكنك اعتباره كاللوحة الفنية الفارغة التي تستطيع رسمها بأسلوبك الخاص، وبالشكل الذي تفضله وحدك، وهذا ببساطة هو موضوع مقالنا اليوم من هوميفاي، والذي سنكون فيه دليلك الخاص لتصميم وتأثيث غرفة نوم مثالية بنغمات الأبيض الحيادية.

كل نموذج من النماذج التي سنعرضها هنا فيما يلي لغرف نوم ناصعة البياض، يمكنها أن تكون مصدرًا لإلهامك بالعديد من الأفكار، لذا ندعوك للانتباه لأدق التفاصيل التي تترك بصمتها الجمالية بكل غرفة على حدة.  

اختر درجة محددة من اللون الأبيض

Freezeland Barn SDA Architecture Ltd غرفة نوم
SDA Architecture Ltd

Freezeland Barn

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

هل تعتقد أن اختيار اللون الأبيض لجدران غرفة نومك هو الطريق الأسهل في تصميمها؟! إن كانت الإجابة نعم، فأنت حتمًا مخطئ، لأن هناك عدد لا يحصى من درجات اللون الأبيض المختلفة للعب بهم! بعضها يكون بلمسة دافئة، والبعض الآخر يوفر نظرة أكثر برودة، وهذا يعود لأمر هام عليك وضعه في الاعتبار دعنا به؛ لتجعل غرفة نومك تبدو وكأنها جزء من إحدى السحابات بدلاً من هيئة المستشفيات.

كلمة السر ببساطة هي الإضاءة، وهنا نقصد النوعين سواء الطبيعية أو الاصطناعية، والتي تتحكم بشكل كبير في إطلالة الغرفة النهائية بانعكاسها على التصميم الداخلي لها، فإن كانت صفراء تجعل الجدران بلون أبيض دافئ، وإن كانت بيضاء أو زرقاء، تُظهر الغرفة بنظرة أكثر برودة.  

جرّب اللعب بالألوان!

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Bedroom LuxDeco BedroomBeds & headboards bedroom,bedside table,monochrome,monochromatic,black,white
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Bedroom

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

هل وجدت درجة اللون الأبيض المثالية لغرفة نومك؟ الآن تحتاج إلى تقديمها للفضاء الخاص بك.

إذا كنت قد اخترت لونًا أبيضًا به نغمات رملية دافئة، سيكون عليك اختيار لمسات ديكورية بألوان ترابية في مكان آخر بغرفة نومك؛ لضمان تحقيق حالة من التناغم بين كافة العناصر، أما إن كنت قد اخترت طبقة بيضاء ناصعة، سيتوجب عليك اختيار ديكورات بألوان جريئة كالأزرق أو الأسود أو الأصفر أو الوردي، مع العلم أن الجمع بين الثلاث درجات الأخيرة سيكون مدهشًا لغرفة نوم بذوق اسكندنافي.

انتقي قطع الأثاث بشكل صحيح

Driftwood House, Golant Laurence Associates غرفة نوم
Laurence Associates

Driftwood House, Golant

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

إن كنت ترغب في أن تجعل غرفة نومك بمظهر عصري وشخصية قوية، عليك باقتناء قطع أثاث بخطوط نظيفة وزوايا صلبة ومواد أكثر برودة، وبالمثال، إذا كنت ترغب في أن تكون بمظهر دافئ وجذاب، اختار لها أثاث مغطى بالكتان أو مصنوع من الخشب بدرجة البني البرتقالية بدلاً من الأثاث المطلي باللون الأبيض.

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أضف بعض اللمسات الخضراء المنعشة

Egyptian Cotton SATIN STRIPE Bed Linen King of Cotton BedroomTextiles قطن White Egyptian,Cotton,Satin,bedlinen,bed,bedroom
King of Cotton

Egyptian Cotton SATIN STRIPE Bed Linen

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

بعد الانتهاء من المراحل الهامة السابقة في تصميم وتأثيث الغرفة، نوصيك بشيء آخر هام متعلق بالتأثيث، وهو إضافة بعض اللمسات الخضراء المنعشة -من مزهريات وأصص زرع- للزوايا المختلفة من الغرفة، كحواف النوافذ أو على الكومود وربما بجوار خزانة الملابس.

تلك الإضافة لن تمثل لمسة تجميلية فقط للغرفة من حيث الشكل، بل ستقوم بتزويدها أيضًا برائحة عطرة تفوح حولك بجميع أرجائها. 

التقط أفضل الأعمال الفنية

Sea Side Pixers غرفة نوم Multicolored beach,sea,ocean,wall mural,wallpaper
Pixers

Sea Side

Pixers
Pixers
Pixers

تعد القطع الفنية وخاصة اللوحات الإبداعية واحدة من أكثر الإكسسوارات التي تضيف شخصية قوية لأي مساحة خاصة بك، وبالطبع ليس هناك أهم من غرفة نومك لتقتني بها قطعة فنية من الإكسسوارات أقرب لقلبك، ولكن هناك قاعدة هامة عليك اتباعها في هذا الشأن، وهي إن كانت غرفتك خالية تمامًا من أية إكسسوارات، يمكنك اللجوء للوحة فنية كبيرة حتى لو غطت بحجمها جدار كامل.

أما إن كانت مزدحمة بالديكورات الملونة، فمن الأفضل أن تقتني قطعة واحدة فقط بحجم معقول مع مراعاة تثبيتها في مكان ملحوظ يلفت الأنظار بمجرد دخول الغرفة.

شقة ستوديو لندنية بها الكثير من التفاصيل الغنيّة

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