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5 معلّقات بأرقى وأحدث التصميمات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Lighting, CasaNora CasaNora مطبخ
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ليس هناك جدال على أن للإضاءة دور حيوي وهام بأي مساحة على وجه الأرض بنوعيها على حد سواء، وهما الطبيعية -والمقصود بها المستمدة من ضوء الشمس- والاصطناعية -أي التي تعتمد على مصادر الكهرباء لإنارتها.

وسواء كانت تلك المساحة داخلية أو خارجية، مفتوحة أو مغلقة، بطابع سكني أو تجاري، ورغم البصمة المؤثرة التي تتركها الإنارة الطبيعية بأي مساحة تكون جزء منها، إلا أننا سنركز اليوم فقط على النوع الآخر الاصطناعي من خلال عرض تشكيلة رائعة من أرقى المعلقات، والتي تناسب النمطين الحديث والصناعي على وجه التحديد.

1- كرات نحاسية متوهجة

Lighting, CasaNora CasaNora مطبخ
CasaNora

Lighting

CasaNora
CasaNora
CasaNora

كرات نحاسية صغيرة تتدلى من سقف مساحة داخلية أنيقة بأحد المنازل ومثبتة على خط مستقيم، كل كرة من تلك الكرات المتوهجة على حدة يصدر عنها بريق ساحر نابع من المادة المصنعة منها وليس من اللمبات نفسها. 

المميز حول هذا النموذج الراقي ليس فقط تصميمه الملفت للانتباه أو صغر حجمه، وإنما مرونته وقابليته للاستخدام في أغلب غرف منزلك، سواء مطبخ أو غرفة طعام، أو غرفة معيشة، كما يمكن الاستعانة بواحدة فقط من تلك المعلقات وليست المجموعة كاملة حسب رغبتك.

2- هيكل بقوام معدني تزينه لمسات الزجاج الشفاف

Lighting Ruth Noble Interiors KitchenLighting
Ruth Noble Interiors

Lighting

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

ثاني نموذج معنا اليوم مختلف تمامًا عن النموذج الأول، حيث يتكون من هيكل مستطيلي كبير محاط بأطر معدينة علوية وسفلية، ومزين من الجوانب بألواح زجاجية شفافة تظهر ما بالداخل من لمبات برتقالية ثٌبِتت باللوح العلوي منه، حيث يصل عددهم لخمس لمبات.

تم تصميم هذه المعلقة وفقًا للأسلوب الصناعي في الديكور، وثُبتت بسقف أحد المطابخ بشكل أفقي، لتتدلى منه بسلاسل معدنية سميكة.

3- شجرة مقلوبة ومتجمدة!

Lighting, CasaNora CasaNora إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
CasaNora

Lighting

CasaNora
CasaNora
CasaNora

ثريا بتصميم إبداعي مبتكر مستوحى في الأساس من شكل شجرة صغيرة متجمدة بفضل فصل الشتاء. بتدقيق النظر لتفاصيل الثريا، نتفاجئ أنها مقلوبة، فنجد جذورها ملتصقة بالسقف، وأوراقها على وشك التساقط بفعل الجاذبية، لكنها تجمدت قبل حدوث ذلك!

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4- على شكل عنكبوت!

Lighting, Charles Lethaby Lighting Charles Lethaby Lighting Dining roomLighting
Charles Lethaby Lighting

Lighting

Charles Lethaby Lighting
Charles Lethaby Lighting
Charles Lethaby Lighting

نموذج آخر مدهش يُضاهي النموذج السابق في الابتكار والإبداع وقد يتفوق عليه لثريا ذهبية مصممة على شكل عنكبوت مثبت بمركزها لمبتين معاكستين، إحداهما توزع الضوء بالجزء العلوي من المساحة، والأخرى تتولى مهمة إنارة الجزء السفلي، فيما تقوم الأرجل بدور تزييني مثير للإعجاب.

إن كنت من الأشخاص المحبين لاقتناء كل ما هو جديد وخارج عن المألوف، فثريا مذهلة كهذه ستكون بالطبع محط اهتمامك! 

5- لمحبي الألوان

Lighting, Charles Lethaby Lighting Charles Lethaby Lighting BedroomLighting
Charles Lethaby Lighting

Lighting

Charles Lethaby Lighting
Charles Lethaby Lighting
Charles Lethaby Lighting

إن كنت من محبي الألوان وتؤمن بقدرتها على بث البهجة والطاقة الإيجابية بأي مكان توضع فيه، لا تتردد في اقتناء مجموعة معلقات بألوان متنوعة كالمعروضة هنا بالصورة، لتزين بها المساحة المفضلة لديك بالمنزل، سواء المطبخ أو غرفة المعيشة وربما المدخل أو غرفة الطعام! 

يمكن لهذا النوع من المعلقات أيضًا أن يثبت كمجموعة مثلما هو الحال بالنموذج رقم 1، أو تستخدم كلًا منها على حدة بمفردها لتضيء مساحة مستقلة، الأمر يتوقف عليك وعلى تفضيلك.

4 خامات يمكنك استخدامها في الحوائط والأرضيات

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