5 معلّقات بأرقى وأحدث التصميمات

ليس هناك جدال على أن للإضاءة دور حيوي وهام بأي مساحة على وجه الأرض بنوعيها على حد سواء، وهما الطبيعية -والمقصود بها المستمدة من ضوء الشمس- والاصطناعية -أي التي تعتمد على مصادر الكهرباء لإنارتها.

وسواء كانت تلك المساحة داخلية أو خارجية، مفتوحة أو مغلقة، بطابع سكني أو تجاري، ورغم البصمة المؤثرة التي تتركها الإنارة الطبيعية بأي مساحة تكون جزء منها، إلا أننا سنركز اليوم فقط على النوع الآخر الاصطناعي من خلال عرض تشكيلة رائعة من أرقى المعلقات، والتي تناسب النمطين الحديث والصناعي على وجه التحديد.