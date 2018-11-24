الأزرق والبرتقالي.. أحدث ألوان طلاء الجدران لعام 2019

أنيقة، مُشرقة، ومفعمة بالحيوية.. كلها صفات يمكنك الحصول عليها باستخدام لوحة ألوان العام الجديد 2019، والتي أفصح عنها الخبراء بالفعل مع بدء نهايات العام الحالي، لمنحك الإلهام والفرصة للاختيار حتى يكون لديك أفضل الألوان من 2019 لتزيين جدران المنزل.

يمكنك أن تترك اتجاهات الوان السنة الحالية على عتبة الباب خلف الباستيل الأكثر خجلاً وحساسية، مستكشفًا أكثر التغبيرات حسمًا وقوة، مع بالتة الألوان الجديد لعام 2019، والتي تمكنك من تحويل منزلك إلى مربعات من الحيوية والطاقة، بدءًا من غرفة المعيشة، ومرورًا بالمطبخ وغرفة الطعام، وحتى غرفة النوم.

في هذا المقال من هوميفاي، نمنحك الإلهام بشأن اثنين من أحدث ألوان طلاء الجدران للعام الجديد 2019، شاركنا جولتنا في هذا المقال واستمتع بالأفكار التي يطرحها الخبراء لتوظيف الأزرق والبرتقالي في طلاء منزلك!