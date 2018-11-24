الأزرق والبرتقالي.. أحدث ألوان طلاء الجدران لعام 2019

أنيقة، مُشرقة، ومفعمة بالحيوية.. كلها صفات يمكنك الحصول عليها باستخدام لوحة ألوان العام الجديد 2019، والتي أفصح عنها الخبراء بالفعل مع بدء نهايات العام الحالي، لمنحك الإلهام والفرصة للاختيار حتى يكون لديك أفضل الألوان من 2019 لتزيين جدران المنزل.
يمكنك أن تترك اتجاهات الوان السنة الحالية على عتبة الباب خلف الباستيل الأكثر خجلاً وحساسية، مستكشفًا أكثر التغبيرات حسمًا وقوة، مع بالتة الألوان الجديد لعام 2019، والتي تمكنك من تحويل منزلك إلى مربعات من الحيوية والطاقة، بدءًا من غرفة المعيشة، ومرورًا بالمطبخ وغرفة الطعام، وحتى غرفة النوم.
في هذا المقال من هوميفاي، نمنحك الإلهام بشأن اثنين من أحدث ألوان طلاء الجدران للعام الجديد 2019، شاركنا جولتنا في هذا المقال واستمتع بالأفكار التي يطرحها الخبراء لتوظيف الأزرق والبرتقالي في طلاء منزلك!
معتم أو مشرق؟ على الرغم من أن الخيار حتى لا يكون هناك كشف بسيط كما يبدو، شيء واحد مؤكد: رشقات نارية وحة زرقاء مع قوة في اتجاهات اللون للجدران التسلق والرسوم البيانية في 2019 وتصل إلى المنصة. ونتيجة مستحقة بسبب اختلافات كثيرة، وكلها مناسبة جدا لوصف التصميم الداخلي واعية، من تلك التي غمز لأحدث الاتجاهات لأولئك الذين، على النقيض من ذلك، تهدف إلى أن تصبح دائمة الخضرة الحقيقية.
تضفي قوة الاسترخاء والقوة الزرقاء اللون المثالي لأولئك الذين يريدون الذهاب إلى الجانب الآمن حتى مع المزيد من الطاقة. كما نعلم جميعا، والأزرق والأزرق الفاتح هي أفضل الألوان لجدران غرفة النوم، والمعروف دائما أن معظم – وفقا لدراسات العلاج بالألوان – لتنفيذ السكن وتسهيل الاسترخاء والرفاه، فضلا عن جدران الحمام للإشارة الواضحة للعنصر الطبيعي الذي تعكسه.
ومع ذلك ، ففي عام 2019 ، تمتد هذه الظلال إلى منطقة النوم لدخول البيئة المعيشية للعيش المشترك المحلي ، وبالتالي التفافها ، على نحو أو بآخر ، على جدران غرفة المعيشة.
وهناك فائدة من هذه الفروق الباردة ولكن رائعة للغاية قد يكون أيضا واحدة أو أكثر من جدران الاستوديو، أو حتى تلك الممرات والردهات، والآن المزيد والمزيد من اللاعبين في ديكور المنزل نظام. حتى الجدران المجهزة وخزانات الحائط لا تبقى منفصلة عن الاحتمال ، تليها أسطح أحجام الحاويات الكبيرة ، خاصة في الشقق الصغيرة.
المهم هو معرفة كيفية تحديد انحراف اللون الأزرق الذي يناسب جدران منزلك. من بين الخيارات الأكثر شعبية بالنسبة لل2019 تحسب فندق Cerulean، التي تثير سماء صافية وذات بعد واحد، وقلم رصاص الذي يرسم في الوقت نفسه من عالم التكنولوجيا العالية ومن الحجر الأصلي والشفق الأزرق.
الأزرق الفاتح والأزرق في بعض الأحيان ، وهو مثالي لرسم جدران غرفة المعيشة وغرفة النوم والحمام ، خلال موسم الصيف ، يشق طريقه من خلال ظلال زرقاء داكنة. يمكن بالتأكيد الطازجة والبهجة هذه ظلال شمبانيا أن تعتبر واحدة من ألوان الجدران الاتجاهات 2019. عزيزة جدا مع اتجاه التصميم الداخلي الاسكندنافية المفضلة، وأنها قادرة على تخفيف كميات هامة وبصريا تضخيم الفضاء عند وضعه في البيئات من لقطات مربع سخية قصيرة.
الوضوح عبر الجدران لا يكاد يخرج من الصيحات الحديثة، والذي يعرف أيضا كيفية تشغيل الأسطح التي تلامس: نحن نتحدث من الصدأ، وآخر من بين أفضل الألوان للجدران 2019 التي تركز على عينيه مغلقة للطعن والداخلية العصرية. يشار إلى زوايا المطبخ المخصّصة بصنابير التأثير من النحاس أو الذهب ، ولكن أيضًا كألوان لجدران غرفة المعيشة ، لتعزيزها بمصابيح نفيسة وأقمشة منسّقة.
مع انعكاساتها البرونزية وجاذبية عتيقة الطراز ، يمكن أيضًا دمج الصدأ مع العديد من أنماط الأثاث ، من الطراز التقليدي إلى الكلاسيكي الحديث ، ومرة أخرى ، من الطراز الصناعي إلى الكلاسيكي.
في هذه الصورة، يُعطي لون الصدأ أفضل ما في تأثيراته، فهنا على سبيل المثال يتم تفسيره بحجاب طفيف على جدار ضيق وعالي يظهر فيه النداء القوي والواضح للتصميم الشرقي. ذلك المنفذ الصغير هو كل ما يحتاجه الجدار من ديكور، فاللون البرتقالي هو الديكور في حد ذاته وجماله لا يتحاج إلى مساعدة للوضوح.
ثم يفتح الصدأ الأكثر خريفًا المسار إلى لون برتقالي أكثر ، والذي يظهر في عام 2019 طابعه فيتامين يصبغ بعض جدران المنزل للحصول على نتيجة جمالية مع تأثير بصري قوي. يعني اختيار اللون البرتقالي إيلاء اهتمام خاص للمجموعات مع المواد والألوان الأخرى الموجودة في السياق.
وكونه تدرجًا مهيمنًا بشدة ، فإنه يميل إلى الإحاطة بالمكملات والملحقات التي ليست قوية بنفس القدر ، وبالتالي المخاطرة بالظهور أكثر من اللازم في لقطات مربعة ، أو حتى أكثر من ذلك إذا كانت صغيرة. ولذلك يصبح من الضروري اختيار كل قطعة من الأثاث في الغرفة بعناية وبدقة اللون – أفضل في الجمع بين بعضها في نفس نطاق الألوان – لتلطيف النتيجة.
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