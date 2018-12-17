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الأصفر والأرجواني.. أفضل خياران لطلاء الجدران في 2019

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartament inny niż wszystkie, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors مطبخ
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أنيقة، مُشرقة، ومفعمة بالحيوية.. كلها صفات يمكنك الحصول عليها باستخدام لوحة ألوان العام الجديد 2019، والتي أفصح عنها الخبراء بالفعل مع بدء نهايات العام الحالي، لمنحك الإلهام والفرصة للاختيار حتى يكون لديك أفضل الألوان من 2019 لتزيين جدران المنزل.

يمكنك أن تترك اتجاهات الوان السنة الحالية على عتبة الباب خلف الباستيل الأكثر خجلاً وحساسية، مستكشفًا أكثر التغبيرات حسمًا وقوة، مع بالتة الألوان الجديد لعام 2019، والتي تمكنك من تحويل منزلك إلى مربعات من الحيوية والطاقة، بدءًا من غرفة المعيشة، ومرورًا بالمطبخ وغرفة الطعام، وحتى غرفة النوم.

 في هذا المقال من هوميفاي، نمنحك الإلهام بشأن اثنين من أحدث ألوان طلاء الجدران للعام الجديد 2019، شاركنا جولتنا في هذا المقال واستمتع بالأفكار التي يطرحها الخبراء لتوظيف اصفر الخردل والأرجواني في طلاء منزلك!


أصفر الخردل

Apartament inny niż wszystkie, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors مطبخ
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

ستجد نفسك تتذكر التوابل والفاكهة الغريبة واللهجات المدارية، عندما ترى الظلال الصفراء التي توفرها اتجاهات الألوان لعام 2019. لنبدأ بحقيبة الخريف والشتاء الأساسية، حيث لون الخردل الذي يميل في بعض الأحيان إلى الكاري، في بعض الأحيان إلى الكركم، إوالكثير من استعارات الطهي في مجموعة واسعة من المقادير التي يعتنقها هذا اللون دون أن يعرف حدود للتطبيق في الفضاء.

في المطبخ، على سبيل المثال، في السياقات الحديثة والتقليدية، يمكن استخدامه لتوصيف الجدار الرئيسي؛ وفي غرفة المعيشة الخاصة كذلك يمكن استخدامه مع المنسوجات والمصابيح وترتبط بلون رمادي أنيق ؛ في غرفة النوم بدلا من ذلك ، على جدار اللوح الأمامي لقرصة حاره. ومرة أخرى ، في الحمام ، داخل الأسطح ذات نمط نغمتين أو كألوان سائدة.



استراتيجية متقنة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify


وفقا للمحللين ، فإن مرافقة جدران المنزل من فصل الشتاء إلى موسم دافئ سيكون أكثر حدة وحيوية ، مستوحاة من ربيع الربيع. مرة أخرى ، سوف تكون الجدران كبيرة أو أكثر للاستفادة منها ، وهذا يتوقف على عدد وأية الأحجام الهيكلية التي يجب التأكيد عليها. وأخيرًا، نجد أن المانغو الأصفر هو الشكل الأكثر إثارةً ، وهو أكثر دفئًا من الأول ولكنه حيوي جدًا. يمكن أن تكون طلاء بعض جدران المنزل بالأصفر إستراتيجية حيث الأرضية عبارة عن أرضية خشبية ، والأثاث في الغالب محايدة وحيث تفوز التشطيبات بالسحر الصناعي.





HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

تعد محاولات تحديد الاتجاه أمرًا ضروريًا لإنشاء مجموعات ألوان غريبة.مثل مزج التورتورا والكاري واللؤلؤ الرمادي، مع إبراز لون الأصفر الخردل في غرفة مليئة بالطاقة والانتعاش.

عتمد العام الجديد على مبدأ الأسلوب المحايد من توليفات عصرية من النغمات المحايدة مثل البيج، ولون الجليد، مع الألوان الترابية التي تحافظ على موقعها في قائمة التفضيلات لألوان الطلاء.


الأرجواني الجديد

Obra Europa, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

من المتوقع أن يصل الأرجواني إلى ذروة شعبيته في عام 2019، خاصة بعد أن شهدنا انتشاره بقوة في العام الحالي وكان واحد من أحدث صيحات الطلاء، وسوف يظل مسيطرًا في العام الجديد.

هذا العام، سوف تسيطر تلك النغمة التي تقف في منتصف الطريق بين الفوشيا ولون النبيذ، وهو لون بلا شك غير مألوف، ولكن يمكن أن يثبت أنه مناسب بشكل خاص إذا كانت الغرف في المنزل صغيرة، وبالتالي فهي في حاجة إلى طاقة متدفقة.

لوحة لونية ساحرة

Casa MS.2, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

هذه اللوحة الساحرة تستمد قوتها من الضوء والمواد الطبيعية مثل الخشب والحجر، كما تضم مفروشات عصرية بسيطة، تضفي على الغرفة أجواء متنوعة.

بالنسبة لأولئك الذين لا يفضلون الألوان الناعمة مثل الوردي، ولكنهم لايريدون التخلي عنه تماما، يمكنهم اعتماد مثل هذه اللوحة من النغمات المستوحاة من الزهور والتي من المتوقع أن تسرق الأضواء في قائمة أفضل الألوان للتصميم الداخلي والأزياء في العام الجديد.

لمزيد من التصميمات والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، الأزرق والبرتقالي.. أحدث ألوان طلاء الجدران لعام 2019

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