روعة الإلهام الداخلي: طاولات خشبية مناسبة لكل الغرف

في بداية الأمر عندما يتعلق الموضوع بالانتقاء المتقن واختيار قطع الأثاث، فإنه حتما لا يقتصر فقط على قطع الأثاث الكبيرة التي تشمل الأرائك والخزائن والأسرة، ونظرا لهذه الأمور فإن كل فرد أو عميل لابد من التركيز والحرص على تخصيص وقت أو مدة زمنية مناسبة حتى يصل ويعثر على الأشياء الصغيرة والتفاصيل الدقيقة الخاصة بالمنزل والتي تشبه في بعض الأحيان الأشياء الثمينة والصغيرة والتي تتمثل في طاولات البن والقهوة والطاولات الجانبية، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض الأمور التي تساعدكم من قبل المصمم العالمي الإيطالي المحترف إيبانيستيريا كافالارو.

يعتبر كل من إيبانيستيريا كافالارو، جوارديا أسيرالي متخصصين ومبدعين في

الأثاث اليدوي الحديث والعصري مع بعض من اللمحات الريفية الخاص بفترة منتصف القرن، كما يمكنك أن ترى هذا النوع من الطاولات برؤية مميزة، وكل هذا يكون من أفضل أنواع الأخشاب والأقمشة والخامات، حتى يحصل العميل على أفضل النتائج المرضية بالنسبة له.

وبما أن هذه الطاولات تخرج من مصنعه بشكل مباشر، نظرا لهذا الأمر لا يوجد وسطاء وبالتالي لا يوجد زيادة أو خفض في الأسعار، كما أنه من الممكن عمل تصميمات وفقا للآراء والمتطلبات والاحتياجات والذوق الخاص بالعملاء المميزين، وإليكم نظرة على بعض التصميمات الإبداعية المميزة التي تعبر عن رؤيته.

Ebanisteria Cavallaro