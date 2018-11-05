روعة الإلهام الداخلي: طاولات خشبية مناسبة لكل الغرف

في بداية الأمر عندما يتعلق الموضوع بالانتقاء المتقن واختيار قطع الأثاث، فإنه حتما لا يقتصر فقط على قطع الأثاث الكبيرة التي تشمل الأرائك والخزائن والأسرة، ونظرا لهذه الأمور فإن كل فرد أو عميل لابد من التركيز والحرص على تخصيص وقت أو مدة زمنية مناسبة حتى يصل ويعثر على الأشياء الصغيرة والتفاصيل الدقيقة الخاصة بالمنزل والتي تشبه في بعض الأحيان الأشياء الثمينة والصغيرة والتي تتمثل في طاولات البن والقهوة والطاولات الجانبية، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض الأمور التي تساعدكم من قبل المصمم العالمي الإيطالي المحترف إيبانيستيريا كافالارو.
يعتبر كل من إيبانيستيريا كافالارو، جوارديا أسيرالي متخصصين ومبدعين في
الأثاث اليدوي الحديث والعصري مع بعض من اللمحات الريفية الخاص بفترة منتصف القرن، كما يمكنك أن ترى هذا النوع من الطاولات برؤية مميزة، وكل هذا يكون من أفضل أنواع الأخشاب والأقمشة والخامات، حتى يحصل العميل على أفضل النتائج المرضية بالنسبة له.
وبما أن هذه الطاولات تخرج من مصنعه بشكل مباشر، نظرا لهذا الأمر لا يوجد وسطاء وبالتالي لا يوجد زيادة أو خفض في الأسعار، كما أنه من الممكن عمل تصميمات وفقا للآراء والمتطلبات والاحتياجات والذوق الخاص بالعملاء المميزين، وإليكم نظرة على بعض التصميمات الإبداعية المميزة التي تعبر عن رؤيته.
يرجع الفضل في هذا التصميم إلى الذوق الخاص بمنتصف القرن؛ حيث أن هذه
القطعة تتميز بلمحة من الأناقة التي تساهم في منح لمسة مبتكرة وإبداعية، ومناسب لغرف المعيشة أي كانت، بغض النظر عن التصميم والحجم.
أما في هذا التصميم فيأخذنا المصمم إلى النمط الإسكندنافي الرائع، الذي
يتميز بهيمنة العنصر الخشبي الواضح والظاهر، على الرغم من صغر حجم الطاولة الجانبية ولكنها بالفعل لها استخدام كبير، ولكن من المؤكد لا يمكن أن يجبرك أحدا على وضعها في غرفة النوم، وحيث تبدو مناسبة للإستخدام في كل من المداخل، غرف المعيشة والدراسة وغيرها.
يعود هذا التصميم إلى التصميمات الخاصة بمنتصف القرن؛ حيث يعمل على مزج اللون البني مع الكراميل الذي يتميز بالهدوء وتناسبها مع ألوان الغرفة، ويتمتع هذا التصميم بسطح مسطح مناسب لوضع النباتات مع الكتب وما تريده.
من الواضح أن هذا التصميم له عدة استخدامات راجعة إلى حداثة التصميم
المعاصر، كما أن هذه الطاولة من الممكن أن نضعها تتوسط غرفة المعيشة حتى تصبح المحور الرئيسي، كما أنها من الممكن وضعها على جانب الحائط عند المدخل واستخدامها كمقعد للجلوس المريح وذو الحجم الصغير الكلاسيكي.
هيا بنا نتعمق في العالم الخاص بالمصمم المبدع إيبانيستيريا كافالارو وإليكم بعض الصور الخاصة بتصميماته.
يبرز لنا هذا التصميم الإبداع الخاص بالمصمم، بالإضافة إلى مناسبته إلى
المداخل المنزلية بالإضافة إلى الممرات نظرا لوجود الدرج، أما الألوان فهناك مزيج بين اللون الأسود المط والخشبي التقليدي، واستخدامها في وضع بعض المزهريات النباتية والساعة وبعض المقتنيات الخاصة.
يتمتع ذلك التصميم بالبساطة من خلال استخدام العنصر الخشبي مع المقابض
والأرجل من الألومنيوم، بالإضافة إلى وجود الأدراج، أما أماكن وضعها في غرفة المعيشة أو الاستقبال.
على الرغم من صغر الحجم والمساحة الخاصة بهذه الطاولة إلا أن هذا يعتبر من
المميزات؛ حيث أنها من الممكن وضعها في ركن بمفردها ومرفقة بمقعد أو مقعدين مريحين للتمتع بتناول القهوة وقراءة الصحف، أما تخطيط الخشب يمنحه الأناقة والرقة.
من الجميل في هذا التصميم تعدد الأغراض الخاصة به؛ حيث من الممكن وضعها في الانتريه
أو غرفة المعيشة أو في الحديقة، وهي من الخشب الخالص ما بين اللون البني الغامق والفاتح.