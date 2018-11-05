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روعة الإلهام الداخلي: طاولات خشبية مناسبة لكل الغرف

Mai Elkholy Mai Elkholy
Tavolino da Caffè Basso in Legno Massello di Iroko /Coffee table / Mid century coffee table solid wood /, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro غرفة المعيشة خشب متين
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في بداية الأمر عندما يتعلق الموضوع بالانتقاء المتقن واختيار قطع الأثاث، فإنه حتما لا يقتصر فقط على قطع الأثاث الكبيرة التي تشمل الأرائك والخزائن والأسرة، ونظرا لهذه الأمور فإن كل فرد أو عميل لابد من التركيز والحرص على تخصيص وقت أو مدة زمنية مناسبة حتى يصل ويعثر على الأشياء الصغيرة والتفاصيل الدقيقة الخاصة بالمنزل والتي تشبه في بعض الأحيان الأشياء الثمينة والصغيرة والتي تتمثل في طاولات البن والقهوة والطاولات الجانبية، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض الأمور التي تساعدكم من قبل المصمم العالمي الإيطالي المحترف إيبانيستيريا كافالارو.

يعتبر كل من إيبانيستيريا كافالارو، جوارديا أسيرالي متخصصين ومبدعين في
الأثاث اليدوي الحديث والعصري مع بعض من اللمحات الريفية الخاص بفترة منتصف القرن، كما يمكنك أن ترى هذا النوع من الطاولات برؤية مميزة، وكل هذا يكون من أفضل أنواع الأخشاب والأقمشة والخامات، حتى يحصل العميل على أفضل النتائج المرضية بالنسبة له.

وبما أن هذه الطاولات تخرج من مصنعه بشكل مباشر، نظرا لهذا الأمر لا يوجد وسطاء وبالتالي لا يوجد زيادة أو خفض في الأسعار، كما أنه من الممكن عمل تصميمات وفقا للآراء والمتطلبات والاحتياجات والذوق الخاص بالعملاء المميزين، وإليكم نظرة على بعض التصميمات الإبداعية المميزة التي تعبر عن رؤيته.

Ebanisteria Cavallaro

1-طاولة خشبية صلبة من منتصف القرن

Tavolino da Caffè Basso in Legno Massello di Iroko /Coffee table / Mid century coffee table solid wood /, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro غرفة المعيشة خشب متين
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

يرجع الفضل في هذا التصميم إلى الذوق الخاص بمنتصف القرن؛ حيث أن هذه
القطعة تتميز بلمحة من الأناقة التي تساهم في منح لمسة مبتكرة وإبداعية، ومناسب لغرف المعيشة أي كانت، بغض النظر عن التصميم والحجم.

2-طاولة مع درج خشبي مميز

Comodino / Comodino con cassetto in noce in stile scandinavo / Console in Valcromat e noce massello / Arredamento design camera da letto, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro BedroomBedside tables خشب متين Brown
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

أما في هذا التصميم فيأخذنا المصمم إلى النمط الإسكندنافي الرائع، الذي
يتميز بهيمنة العنصر الخشبي الواضح والظاهر، على الرغم من صغر حجم الطاولة الجانبية ولكنها بالفعل لها استخدام كبير، ولكن من المؤكد لا يمكن أن يجبرك أحدا على وضعها في غرفة النوم، وحيث تبدو مناسبة للإستخدام في كل من المداخل، غرف المعيشة والدراسة وغيرها.

3-طاولة القهوة من خشب الروز وود والتامول

Tavolino da caffè mid century quadrato in legno / Tavolo design basso per living, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro Living roomSide tables & trays خشب متين Brown
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

يعود هذا التصميم إلى التصميمات الخاصة بمنتصف القرن؛ حيث يعمل على مزج اللون البني مع الكراميل الذي يتميز بالهدوء وتناسبها مع ألوان الغرفة، ويتمتع هذا التصميم بسطح مسطح مناسب لوضع النباتات مع الكتب وما تريده.

4-طاولة القهوة العصرية بالخشب القوي

Tavolino da caffè Moderno in legno massello di Doussiè Africa / Panca in legno Mid Century, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro Dining roomChairs & benches خشب متين
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

من الواضح أن هذا التصميم له عدة استخدامات راجعة إلى حداثة التصميم
المعاصر، كما أن هذه الطاولة من الممكن أن نضعها تتوسط غرفة المعيشة حتى تصبح المحور الرئيسي، كما أنها من الممكن وضعها على جانب الحائط عند المدخل واستخدامها كمقعد للجلوس المريح وذو الحجم الصغير الكلاسيكي.

هيا بنا نتعمق في العالم الخاص بالمصمم المبدع إيبانيستيريا كافالارو وإليكم بعض الصور الخاصة بتصميماته.

5-درج معلق وجانبي

Comodino / Piccolo comodino sospeso grigio pietra con frontale antico in legno di abete / Console a muro / Tavolino da parete con cassetto, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro BedroomBedside tables خشب Grey
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

يبرز لنا هذا التصميم الإبداع الخاص بالمصمم، بالإضافة إلى مناسبته إلى
المداخل المنزلية بالإضافة إلى الممرات نظرا لوجود الدرج، أما الألوان فهناك مزيج بين اللون الأسود المط والخشبي التقليدي، واستخدامها في وضع بعض المزهريات النباتية والساعة وبعض المقتنيات الخاصة.

6-المزج ما بين الخشب والألومنيوم

Comodino Mid Century con cassetti in legno antico di botte / Mobili camera da letto in stile scandinavo con gambe inox, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro Living roomAccessories & decoration خشب متين
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

يتمتع ذلك التصميم بالبساطة من خلال استخدام العنصر الخشبي مع المقابض
والأرجل من الألومنيوم، بالإضافة إلى وجود الأدراج، أما أماكن وضعها في غرفة المعيشة أو الاستقبال.

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7-تصميم بسيط لطاولة صغيرة

Solid wood coffee Table/Tavolino da Caffe in legno massello / Comodino in stile scandinavo fatto a mano / Tavolo per sofà moderno / Pezzo unico realizzato a Mano, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro غرفة نوم خشب
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

على الرغم من صغر الحجم والمساحة الخاصة بهذه الطاولة إلا أن هذا يعتبر من
المميزات؛ حيث أنها من الممكن وضعها في ركن بمفردها ومرفقة بمقعد أو مقعدين مريحين للتمتع بتناول القهوة وقراءة الصحف، أما تخطيط الخشب يمنحه الأناقة والرقة.

8-تصميم متعدد الأغراض

Tavolo da caffè rotondo acciaio e legno antico / Tavolino Basso in Stile Scandinavo/ Tavolino Rotondo in Ferro Mid Century /, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro Living roomSide tables & trays الحديد / الصلب Black
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

من الجميل في هذا التصميم تعدد الأغراض الخاصة به؛ حيث من الممكن وضعها في الانتريه
أو غرفة المعيشة أو في الحديقة، وهي من الخشب الخالص ما بين اللون البني الغامق والفاتح.

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روعة الإلهام الداخلي: طاولات خشبية مناسبة لكل الغرف1

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