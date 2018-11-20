دليلك من هوميفاي لإختيار السرير المناسب

في عالم مثالي، سيكون لدينا على الأقل 45 سم من المساحة الخالية على جانبي أسرتنا من أجل الفراغ بشكل كاف وتغيير الملاءات، ولكن بطبيعة الحال، يتم وضع مساحة سريعة على قائمة الأنواع المهددة بالأنقراض، مما يعني أننا لا نستطيع الخروج والتقاط تصاميم بحجم كينغ لغرف النوم لدينا.

عندما يتعلق الأمر بالإقامة في السرير ، فإنها تستهلك مساحة أكبر وخاصة النوع المنمق، والأرضيات المنجدة والأسرّة المزلقة الخشبية. ومع ذلك ، عادةً ما يأتي كل من المقسمات ودوائر السرير في أقسام ، مما يجعل من الأسهل الحصول عليها في أركان أو صعود الدرج.

لا شك أن شخصين بالغين يتشاركان سريرًا سيتعاملان مع نوم ليلة مريحة من خلال اختيار تصميم بحجم كينغ بدلاً من سرير مزدوج قياسي. على أقل تقدير، يجب أن يكون كلا الطرفين قادرين على الاستلقاء على السرير مع وضع الأيدي خلف رؤوسهم ومرفقيه دون لمس،ومن المفترض أن يكون طول السرير 10-10 سم أطول من أطول شخص ينام فيه.