دليلك من هوميفاي لإختيار السرير المناسب

هل تعاني من تعب دائم وأوجاع في جميع أنحاء جسمك؟ يمكن أن يكون السرير الخاص بك هو السبب هل تعلم ذلك؟، خاصة إذا كان عمره أكثر من سبع سنوات.
حتى أن أفضل سرير يمكن أن يتدهور بنسبة تصل إلى 70٪ خلال 10 سنوات من الشراء، ولكن يبدو أن غالبية الناس يستمرون في استخدام نفس السرير لمدة 15 سنة قبل الذهاب للتسوق، هذه أخبار سيئة لأي شخص يبحث عن نوم هانئ، والأخبار أسوأ لأي شخص يقيم صحته تظهر الأبحاث أننا نترك وراءنا نصف لتر من السوائل كل ليلة، ونحو رطل من الجلد سنوياً على أسرتنا.
لذلك إليك أفضل النصائخ من هوميفاي لإختيار السرير المناسب فيغرفة نومك.
في عالم مثالي، سيكون لدينا على الأقل 45 سم من المساحة الخالية على جانبي أسرتنا من أجل الفراغ بشكل كاف وتغيير الملاءات، ولكن بطبيعة الحال، يتم وضع مساحة سريعة على قائمة الأنواع المهددة بالأنقراض، مما يعني أننا لا نستطيع الخروج والتقاط تصاميم بحجم كينغ لغرف النوم لدينا.
عندما يتعلق الأمر بالإقامة في السرير ، فإنها تستهلك مساحة أكبر وخاصة النوع المنمق، والأرضيات المنجدة والأسرّة المزلقة الخشبية. ومع ذلك ، عادةً ما يأتي كل من المقسمات ودوائر السرير في أقسام ، مما يجعل من الأسهل الحصول عليها في أركان أو صعود الدرج.
لا شك أن شخصين بالغين يتشاركان سريرًا سيتعاملان مع نوم ليلة مريحة من خلال اختيار تصميم بحجم كينغ بدلاً من سرير مزدوج قياسي. على أقل تقدير، يجب أن يكون كلا الطرفين قادرين على الاستلقاء على السرير مع وضع الأيدي خلف رؤوسهم ومرفقيه دون لمس،ومن المفترض أن يكون طول السرير 10-10 سم أطول من أطول شخص ينام فيه.
بالطبع من المنطقي أن تشتري أفضل مرتبة تتناسب مع ميزانيتك. خيار الداعم والمرونة هو فراش جيب سبرنغ الفاخرة. خيار متوسط السعر هو الانبثاق المستمر ، شبكة منسوجة من الملفات. لميزانيات أقل، انظر إلى المراتب ذات الزنبركات المفتوحة ، مع الينابيع الرملية الفردية.
إذا لم تكن حريصًا على استخدام الينابيع، ففكر في مرتبة مطاطية مرنةهذه مصممة للرد على وزن جسمك ثم العودة إلى شكلها الأصلي بمجرد أن تستيقظ.
كما أن التصاميم الحديثة تعاملنا أيضًا مع السيارات الهجينة يمكن أن تحتوي مراتب سبرانج على طبقة من رغوة الذاكرة، بينما تضمن المراتب ذات الوسائد أو الوسادات طبقة إضافية لسرير أكثر نعومة ورفاهية.
في نهاية اليوم، يلعب التفضيل الشخصي دورًا كبيرًا عند الاختيار بين أنماط السرير. يمكن تجهيز كل من السرير والأسرّة بمرتبة من اختيارك. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تقديم بيان دراماتيكي مع سريرك ، ففكر في سرير الفراش منجد في المخمل الفاخر أو الكتان ، على سبيل المثال.
أو ماذا عن سرير أنيق مغطى بأربعة أعمدة، يكمل نمط غرفتك العصري والخطية؟ قد يكون الديوان هو الاختيار الأسهل، ولكن هذه الأسِرة تكون محترفة عندما يتعلق الأمر بإمكانيات تخزين إضافية.
إذا كانت ميزانيتك على الجانب الأصغر، فانتقل إلى ديوان أساسي ، ثم أضف اللوح الأمامي المناسب لعمل بيان نمط من اختيارك.
هل فكرتك عن السرير المثالي تشمل الاستلقاء ومشاهدة الأفلام؟ أو مجرد القيلولة بقدر ما تستطيع؟ ثم يمكن أن يكون السرير القابل للتعديل هو الحل.
في الإصدارات المزدوجة ، يمكن ضبط كل جانب على حدة ، مع خيارات مختلفة لرفع رأسك ، والساقين والجسم. ولكن شراء المرتبة في وقت واحد ، لأن هذه مصنوعة خصيصا. ودائما تحقق من أن الأجزاء الكهربائية تأتي مع ضمان ومتوافقة مع أنظمة المملكة المتحدة.
بكل الوسائل ، امتد على تلك الأسرّة في المتجر. حاول وضعه لمدة تصل إلى 10 دقائق ، مع تغيير الوضع بشكل منتظم لمعرفة كيفية استيعابه لجسمك. ضع يدك أيضًا أسفل الجزء السفلي من ظهرك: إذا كان بإمكانك تحريكه بسهولة ، تكون المرتبة مفرطة في الصلابة ، وإذا لم تكن قادرًا على ذلك ، فهي ناعمة جدًا.
يتدحرج على السرير: إذا كان ضعيفًا جدًا ، فسيحتاج إلى الكثير من الجهد ؛ إذا كان الأمر صعباً للغاية ، فسوف تشعر بالضغط على الوركين والكتفين.
إذا كنت تشتري سريرًا لك ولشريكك ، فاستلقي عليه معًا. من غير المرجح أن تتدحرج مع مرتبة زنبرك جيب. ولكن إذا كان هناك اختلاف كبير في أوزانك ، فقد تحتاج إلى التفكير في سرير بسحاب ورقم مع فرشتين.
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