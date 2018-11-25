خلفية غرفة النوم: أفكار وحلول

مرة أخرى، سُلطت الأضواء في الآونة الأخيرة على الخلفية كواحدة من الاتجاهات المفضلة لتزيين المساحات الداخلية المنزلية. اليوم سنركز على العديد من الاحتمالات التي توفرها خلفية مميزة لغرفة النوم، وما تجلبه إلى بيئة المنزل من الراحة والاسترخاء التام، حيث يمكنك أن تنغمس في الحقيقة في اختيار لمسات ديكورية أو الحلول الكلاسيكية بحيث تصميم منطقة النوم مع دلالة أكثر دقة.
لنبدأ بالقول إن ورق الحائط يتناسب تمامًا مع الجدار الحر، وأثاث بسيط من ارتفاع متواضع مثل السرير أو أريكة أو خزانة ذات حجم متوسط. إذا كنت مفتونًا بشكل خاص بهذا العنصر الزخرفي ، يمكنك تحقيق نتائج دراماتيكية عن طريق تغطية جدار واحد فقط من الغرفة، بطريقة تعطيها دورًا رائدًا في الفضاء.
يمكن اختيار خلفية وفقا للنمط السائد من المنزل أو في غرفة النوم، وإدراج خلفية وراء السرير يسمح فراغ، ربما اختيار تباين طفيف عن النمط السائد في الغرفة. إن إمكانيات اختيار الأنماط لا حصر لها تقريباً، ما بين حديثة ، رومانسية ، ديكور ، هندسي ، زهري ، مع أنماط عتيقة ، مع ألوان زاهية أو ناعمة ، زهور كبيرة ونسيج ثلاثي الأبعاد.. في هذا المقال سوف منحك بعض الإلهام لتضيق الخيارات!
المثال الأول من ورق الجدران الذي نقترحه يناسبه غرفة النوم في سياق يتميز بظلال خفيفة للغاية، مع لمسات أكثر وضوحا، في حين أن طراز الأثاث هو عتيق أنيق. تأتي الخلفية مع أغصان مغطاة بالكاد بأوراق الشجر وكأنها مغطاة بطبقة من السقيع الذي يجلب الكثير من الخيال إلى قلب الغرفة!
تقدم غرفة النوم هذه التفاصيل التي تضفي عليها أناقة لا مثيل لها: من بينها ورق جدران رمادي ، بنمط متعرج ولكنه دقيق ، يساهم بشكل رائع في خلق جو عصري ورومانسي يميز المساحة. اللوح الرأسي الرمادي يعطي لمسة فخمة قليلاً للمساحة ، وفي الخلفية ، تحتل خزانة الأبواب المنزلقة الجدار بأكمله بطريقة سرية وفعالة.
غرفة النوم هذه هي أولا وقبل كل شيء معاصرة ومشرقة ، وذلك بفضل مزيج من الأثاث مع خطوط نظيفة وأنماط عصرية. وهنا أيضا ، فإن العنصر المدهش هو ورق الحائط الرائع ، الذي يوضع بالقرب من اللوح الأمامي للسرير ويتميز باضطرابات الكاميليا ، التي تلتقط العين وتضفي على نمط الفضاء بطريقة أكثر دقة.
يعرض هذا الاقتراح مشرق جدا ومليئة بالسحر: سرير مزدوج كبير مع مظلة هو الشخصية الرئيسية في المنطقة بأسرها، الذي هو بفعل ورقة وراء جدران، استنساخ الأوسمة من الحقبة الجميلة في نطاقات رأسية كبيرة الطابع الرومانسي: له زخارف نباتية التي تعطي الطابع الرومانسي إلى غرفة التي تتراوح من الكلاسيكية إلى أسلوب الصناعية، وهذا بكسل ينظر في الزينة، مثل المائدة المستديرة أو المصابيح التي ينزل من السقف.
لم يتم اختيار ورق الجدران ورق الكلاسيكي لغرفة النوم التي تحتوي على الصورة من قبل خبراء ليكون بطل الرواية من الفضاء لأن البيئة نفسها تقدم المفروشات جذابة للغاية، ولكن الحديث الكلاسيكي في نفس الوقت، خاصة إذا كنت نطيل على المرآة الكبيرة أو على الأبات-الفخم على طاولات السرير.
لؤلؤة رمادية وحديثة الطراز.. مرة أخرى نعرض لك غرفة نوم حديثة مع ورق جدران مزخرف بخفة ، مما يثري الفضاء مع الخيال الثمينة والرقيقة. اللآلئ والظلال البيضاء للجدران وبياضات السرير تبرز طاولات السرير المظلمة والمحددة جيداً ، والتي تتدلى فيها الأشكال الهندسية والحد الأدنى من المصابيح.
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