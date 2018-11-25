خلفية غرفة النوم: أفكار وحلول

مرة أخرى، سُلطت الأضواء في الآونة الأخيرة على الخلفية كواحدة من الاتجاهات المفضلة لتزيين المساحات الداخلية المنزلية. اليوم سنركز على العديد من الاحتمالات التي توفرها خلفية مميزة لغرفة النوم، وما تجلبه إلى بيئة المنزل من الراحة والاسترخاء التام، حيث يمكنك أن تنغمس في الحقيقة في اختيار لمسات ديكورية أو الحلول الكلاسيكية بحيث تصميم منطقة النوم مع دلالة أكثر دقة.

لنبدأ بالقول إن ورق الحائط يتناسب تمامًا مع الجدار الحر، وأثاث بسيط من ارتفاع متواضع مثل السرير أو أريكة أو خزانة ذات حجم متوسط. إذا كنت مفتونًا بشكل خاص بهذا العنصر الزخرفي ، يمكنك تحقيق نتائج دراماتيكية عن طريق تغطية جدار واحد فقط من الغرفة، بطريقة تعطيها دورًا رائدًا في الفضاء.

يمكن اختيار خلفية وفقا للنمط السائد من المنزل أو في غرفة النوم، وإدراج خلفية وراء السرير يسمح فراغ، ربما اختيار تباين طفيف عن النمط السائد في الغرفة. إن إمكانيات اختيار الأنماط لا حصر لها تقريباً، ما بين حديثة ، رومانسية ، ديكور ، هندسي ، زهري ، مع أنماط عتيقة ، مع ألوان زاهية أو ناعمة ، زهور كبيرة ونسيج ثلاثي الأبعاد.. في هذا المقال سوف منحك بعض الإلهام لتضيق الخيارات!