شقة ستوديو يزينها مزيج من الألوان الباردة والساخنة

مشروع آخر مميز من مشروعات شركة KRAUPE STUDIO تبهرنا فيه بقدرة خبرائها على تقسيم المساحات بعملية واستغلالها بذكاء شديد، كما تبرز حُسن انتقائهم للألوان وتوزيعها بشكل متناغم على العناصر الديكورية، وذلك يتضح لنا عندما نراهم وازنوا بين الألوان الباردة والساخنة في آنٍ واحد، وهما الرمادي والأزرق في مقابل الأصفر والبرتقالي بالمطبخ وغرفة المعيشة على وجه التحديد.

لذا، إن كنت تسعى لاستخدام مزيج مماثل من تلك الألوان الباردة والساخنة في منزلك أو حتى بغرفة واحدة منه فقط، ننصحك بالاطلاع على هذا المشروع والتدقيق في تفاصيل جميع المساحات لتحصل على الإلهام والكثير من الأفكار! استمتع معنا الآن بمشاهدة كل غرفة عن قًرب..