5 تصميمات كلاسيكية متنوعة لغرفة المعيشة

من المعروف والمؤكد بالنسبة للجميع أن تختلف الأذواق الخاصة بالأفراد، وقد ينطبق ذلك الأمر بالطبع على الاختيار والذوق الخاص بالأثاث والديكور المنزلي، أما فيما يخص الأثاث فنجد النوعان المسيطران على الذوق هو النمط الكلاسيكي حيث العراقة والأصالة والأناقة بما يتمتع ويتميز بكل من الزخارف والنقوش واستخدام اللون الذهبي في التصميمات الخاصة به، وما بين العصرية والحداثة أو كما يطلق عليه البعض بالمودرن وتمتعه بالألوان الزاهية المبهجة التي تبعث على التصميم نوعا من الحيوية والنشاط وسوف نستعرض في هذا المقال مجموعة مبتكرة ومميزة من التصميمات الكلاسيكية لغرفة المعيشة مع الحرص على استخدام الألوان التقليدية القاتمة، بالإضافة إلى أنه لا شك فيما يخص الأهمية لغرف المعيشة في كل بيت أو منزل سواء ذو مساحة صغيرة أو كبيرة أو كلاسيكي أو عصري، وتكمن هذه الأهمية في أنه المكان الخاص الذي يتجمع فيه العائلة بشكل يومي لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية والعائلية من كل من مشاهدة التلفاز، الحديث سويا وغير ذلك من الأمور.
عند النظر إلى هذا التصميم نلاحظ أمران؛ الأمر الأول المساحة الخاصة بالتصميم، الثاني هو توسط غرفة المعيشة وحدات الاستقبال، مما يميل النمط إلى الاستعماري؛ حيث تداخل أكثر من عنصر مع بعضهم البعض، أما إذا جئنا إلى قطع الأثاث فهي مشتركة في كونها مجموعة من الأرائك المريحة بالإضافة إلى مقاعد ولكنها متباينة في الألوان على الرغم من تقارب الألوان إلا أن النقوش مختلفة، فيما يخص السجاد والأرضيات فنجد تداخل ما بين اللونين الأبيض والأسود، والسجادة تحمل لمحات متقاربة من الألوان، وتلعب الإضاءة الصناعية الدور الأكبر في ذلك التصميم؛ حيث نجد الأباجورات الجانبية مع النجف المتدلي، ولا يخلو التصميم من لمسات الديكور المناسبة إلى حد كبير مع التصميم ككل.
يتمتع ذلك التصميم بنوع من الهدوء والراحة النفسية والشعور بالدفء وذلك يرجع إلى البساطة التي يضمها التصميم، فنجد المقاعد المريحة الخاصة بالجلوس وفي المنتصف طاولة كلاسيكية لوضع بعض التحف والديكورات، أما فيما يخص الألوان فهي تتألف من اللون الزيتي للجدران الذي يتناسب مع لون الأرضيات الخشبية التقليدية، أما الإضاءة فهي صناعية، ولا يخلو التصميم من اللمسات النباتية من خلال تواجد النباتات الطبيعية.
تهيمن الكلاسيكية على هذا التصميم إلى أقصى حد؛ حيث يبرز كل العناصر التي تميزها ويتضح ذلك من خلال المساحة الواسعة، الأضواء العالية، استخدام اللون الذهبي وقطع الأثاث ذات الثقل والعراقة والأناقة بالإضافة إلى وحدات الإضاءة الكثيرة الجانبية، كل هذا يجتمع مع وجود العنصر النباتي، ولا نقف عند هذا الحد بل نتطرق لنجد الستائر ذات الطابع الكلاسيكي، وهذا التصميم يشمل عدد كبير من غرف الاستقبال ليمنحنا نظرة شاملة للطابع الكلاسيكي.
يرجع بنا هذا التصميم إلى الزمن القديم، والتصميمات التي كانت في نهاية القرن العشرين وما سبق ذلك، فقد كان كل بيت يحوي هذه القطع الأثاث ذات الفخامة والعراقة وكانت تسمى سابقا بغرفة الضيوف أو الصالون لما فيها من خصائص تمنحها إمكانية استقبال الضيوف والزائرين؛ حيث الأرضيات الخشبية الرائعة ذات اللون الفاتح الذي يتناسب بشكل كبير مع الإضاءة القوية واللون الذهبي مع اللون السكري.
منذ الوهلة الأولى عند النظر إلى هذا التصميم نجد الفخامة والعراقة تتأصل في ذلك التصميم؛ حيث اللون الرمادي القاتم المحايد الذي يتداخل مع اللون الذهبي الكلاسيكي، كل هذا يجتمع مع الأرضيات الرخامية الفاتحة مع الستائر الرائعة وكذلك الجدران الأنيقة، ولا يمكننا أن نغفل وسائل الإضاءة التي تلعب الدور الأكبر في إبراز روعة وجمال التصميم.
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