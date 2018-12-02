6 ديكورات مميزة لغرف الأطفال بالنمط الاستوائي

من الواضح على هذا التصميم اختلافه التام عن كافة التصميمات الخاصة بغرف الأطفال، كما أنه ملائم بشكل كبير للأطفال الذكور في الأعمار ما بين العامان حتى العام الثاني عشر، ويخلق ذلك التصميم روح الإبداع والبهجة لدى الطفل؛ حيث المساحة الواسعة لتمنحه إمكانية التحرك واللعب وتفريغ الطاقة الخاصة به، وإذا نظرنا للألوان نجد اللون المهيمن هو اللون الأبيض الواضح من خلال الأرضيات اللامعة بالإضافة إلى الجدران وكذلك السقف، ولكن لا نتوقف عند هذا الأمر بل يتخللها بعض الألوان المتناسبة مع بعضها البعض؛ حيث اللون الأخضر والأزرق وبعض الإطارات ذات شكل مميز، بالإضافة إلى وجود طاولات ذات مقاعد لتجميع أكبر عدد من الأطفال، وات نغفل الدور الكبير التي تلعبه المساحة مع الإضافة حتى يخرج لنا التصميم على هذه الهيئة.