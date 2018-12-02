6 ديكورات مميزة لغرف الأطفال بالنمط الاستوائي

بلا شك كلنا على علم ودراية أن لكل نمط من الأنماط الخاصة بديكور المنازل خصائص ومميزات خاصة به، ولكن في هذا المقال سوف نتحدث عن النمط الاستوائي وبروز هذه الخصائص في التصميمات الخاصة بغرف الأطفال، وفي البداية من المعروف عن النمط الاستوائي أنه يتمتع بألوان تشع البهجة والحيوية والنشاط، ويأخذ الرسومات التي تميزه من الطبيعية الخاصة بالغابات الاستوائية؛ حيث كل التفاصيل والألوان؛ حيث نجد ذلك الديكور عند النظر إليه ينقلنا إلى حد كبير إلى الطبيعة الخلابة التي تعمل بشكل كبير على الشعور براحة الأعصاب وكذلك الهدوء النفسي المطلوب للأطفال، وسوف نستعرض لكم في هذا المقالات ستة تصميمات لغرف الأطفال ذات النمط الاستوائي، ونجمع لكم مجموعة من التصميمات التي تجمع بين الطبيعية النباتية الاستوائية والألوان المبهجة التي تمنح الطفل الحيوية والنشاط وحب الحياة.
من الواضح على هذا التصميم اختلافه التام عن كافة التصميمات الخاصة بغرف الأطفال، كما أنه ملائم بشكل كبير للأطفال الذكور في الأعمار ما بين العامان حتى العام الثاني عشر، ويخلق ذلك التصميم روح الإبداع والبهجة لدى الطفل؛ حيث المساحة الواسعة لتمنحه إمكانية التحرك واللعب وتفريغ الطاقة الخاصة به، وإذا نظرنا للألوان نجد اللون المهيمن هو اللون الأبيض الواضح من خلال الأرضيات اللامعة بالإضافة إلى الجدران وكذلك السقف، ولكن لا نتوقف عند هذا الأمر بل يتخللها بعض الألوان المتناسبة مع بعضها البعض؛ حيث اللون الأخضر والأزرق وبعض الإطارات ذات شكل مميز، بالإضافة إلى وجود طاولات ذات مقاعد لتجميع أكبر عدد من الأطفال، وات نغفل الدور الكبير التي تلعبه المساحة مع الإضافة حتى يخرج لنا التصميم على هذه الهيئة.
عند إمعان النظر في هذا التصميم، نجد أن المصمم قد استوحى روح الطبيعة مما يدل على استخدامه النمط الاستوائي، بالإضافة إلى أن هذا التصميم ملائم بأكبر درجة للبنات الصغار، ويتضح ذلك من خلال الألوان المستخدمة ما بين اللوز الروز المتداخل مع الفيروزي، وهذا التصميم يعتبر من التصميمات المكتملة من خلال المكان المخصص للنوم، ويجاوره المكتب للمذاكرة ولا نقف عند هذا الحد، بل ومكان لجلوس الأمهات بجانب الطفلة مع الديكورات الخاصة بوضع الألعاب، والإضاءة مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية بالإضاءة الجانبية والأباجورات.
يتميز هذا التصميم بالبساطة التي تمنحنا الهدوء والراحة، ولعل هذا يكمن نتيجة من كونه تصميم خاص بغرف الأطفال البنات؛ حيث أن ذلك يتجلى من خلال استخدام اللون الوردي الفاتح مع لمحات بسيطة من البينك، أما الأرضيات فهي من الأخشاب باللون البني الغامق، ولا يخلو التصميمات من اللمحات التي تميز غرف الأطفال وهي الستائر ذات النقوش المعبرة بالإضافة إلى بعض الملصقات على الجدران، أما بالنسبة للإضاءة فتلعب الطبيعية الدور الأكبر من خلال ضوء الشمس.
عند النظر إلى ذلك التصميم نشعر وكأننا وسط غابة أو حديقة الحيوان، وذلك نتيجة استخدام المصمم للورق الحائط على شكل غابة من أرض خضراء وسماء صافية وحيوانات أقرب إلى الأشكال المجسمة، ومع كل ذلك نجد أرضية الغرفة خشبية باللون الفاتح، وكذلك الطاولة التي يحاوطها المقاعد ذات الألوان المتعددة، بالإضافة إلى المكتبة الجانبية صغيرة الحجم، أما الإضاءة فهي مشتركة ما بين النوعين سواء الطبيعية أو الصناعية.
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تلعب كل من المساحة والترتيب الدور الأكبر في هذا التصميم؛ حيث أن المساحة تساعد بشكل كبير في تنظيم الأشياء وخاصة الألعاب الخاصة بالأطفال، وهذا التصميم هو عبارة عن مستويان ومناسب بشكل أكبر للأطفال الذكور حيث الألوان الأزرق واللبني، ويكتمل التصميم بكل من الأرضيات الخشبية والستائر البيضاء.
يسيطر الأخضر بشكل كبير على التصميم ككل مع تخلل الأخشاب التصميم، على الرغم من صغر المساحة إلا أن التصميم مناسب لفردين أي طفلين؛ حيث السرير المزدوج ومكان المذاكرة بالإضافة إلى المكان المخصص بتخزين الأشياء والألعاب.
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