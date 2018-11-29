تجديد شقة 80 متر في بريشيا

عندما تكون الأمتار المربعة المتاحة تحت تصرفك قليلة، ولكنك لا تنوي التخلي عن جميع وسائل الراحة لمنزل أكبر، عليك فقط الاعتماد على فريق متمرس لتحسين تصميم منزلك!
هذا ما حدث في بريشيا، حيث قرر العميل، لتجديد شقة مساحتها 80 متر مربع، الاعتماد على فريق إعادة هيكلة محترف، وقد قام فريق إعادة الهيكلة، بقيادة
ماتيا سيلينتو، بضمان النجاح التام، وتلبية لجميع طلبات العميل ذات الذوق الجمالي والعين الدقيقة، على الرغم من المساحة المحدودة المتاحة. دعونا نعرف بالتفصيل ما هي خيارات التصميم التي تم اتخاذها!
في جميع أنحاء المنزل، تم الحفاظ على الاهتمام المستمر بالتفاصيل، وتم التعامل مع الغرف بعناية فائقة ، مع التركيز على التباين الماهر في اللون والمادة لتعزيز كل قطعة أثاث بحيث تمنح جوًا ترحيبيًا للبيئة. يتم الاتفاق دائمًا على كل خيار مع العملاء، بحيث يمكن للعميل أن يشعر بالمشاركة الكاملة في إعادة هيكلة منزله، وتخصيص تصميم الغرف حسب الرغبة.
أول مساحة كبيرة ترحب بنا داخل الشقة، عبارة عن مساحة كبيرة مفتوحة، حيث يتألف الخشب الأنيق والمطبخ المصنوع من خشب أنثراسايت من جزيرة وجدار كبير مجهز بشكل مثالي مع الألوان الخشبية الدافئة التي تميز وحدات الجدران، والأرضيات، وأيضًا الإضاءة، سواء فوق الجزيرة أو في بقية المنزل.
وتغطي الأريكة التي على شكل حرف L والمطابقة تمامًا للمطبخ، حائطًا كبيرًا بنوافذ نصف ارتفاع؛ حيث تعمل بمثابة عنصر فاصل بين غرفة المعيشة والمنطقة المستخدمة كدراسة. الأغطية المستخدمة لتزيين الأريكة الرمادية مع خطوطخا الملونة، تُضفي الشعور بالحيوية والانتعاش، كما تُضفي شيء من المرح على الأجواء الهادئة للمنزل.
يضمن الزجاج الموجود في الجدار انتشارًا شاملًا للضوء في جميع الغرف ، ويعمل كعنصر في نفس الوقت من التمييز والاتصال المرئي بين منطقة المعيشة في الفضاء المفتوح والبيئة الأكثر خصوصية في الاستوديو.
خصصت غرفة منفردة للدراسة والعمل، حيث تحتوي البيئة على خزانة كتب خشبية كبيرة وأريكة صغيرة، مع مكتب وكرسي وبعض التفاصيل الديكورية التي تسمح أيضًا استخدامها كغرفة ضيوف إذا لزم الأمر. لوحة الألوان المستخدمة مُشرقة ودافئة وترحيبية، مما يوفر الأجواء المثالية للتركيز والانجاز.
يستمر استخدام الخشب في الغرف الأخرى ، كما هو الحال في غرفة النوم الكبيرة. أيضا في هذه الحالة ، اخترنا زيادة استخدام الفضاء ، وذلك بفضل توجيه المهندس المعماري: جدار الجصي يعمل كعنصر فاصل بين السرير المزدوج وخزانة كاملة الارتفاع وراء. بجانب عنصر الخشب ، اختيار ورق الحائط ذو الطراز العتيق مع الألوان الفاتحة التي تمزج بشكل مثالي مع أرجواني الستائر.
تمت معالجة الحمام أخيرًا بالاستمرارية مع الإضاءة الصناعية والنمط القديم للغرف الأخرى في المسكن. بلاط الأسمنت وضع داخل الحمام ليُعطي لمسة دافئة على البيئة التي تغطت بزيج من البيج والأبيض.
تجهيزات الحمام اختير بعناية للحفاظ على إطلالة حديثة وعملية، وحتى في هذه الحالة، هناك اللمسة الشخصية للمالكين الذين زخرفوا الجدران بشبكة تحتوي على صور وبطاقات بريدية، ولم ينسوا اللمسات الخضراء حيث خصص رف مرتفع لعرض اثنين من المزهريات مع النباتات المناسبة للبيئة الرطبة للحمام.
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