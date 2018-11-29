تجديد شقة 80 متر في بريشيا

عندما تكون الأمتار المربعة المتاحة تحت تصرفك قليلة، ولكنك لا تنوي التخلي عن جميع وسائل الراحة لمنزل أكبر، عليك فقط الاعتماد على فريق متمرس لتحسين تصميم منزلك!

هذا ما حدث في بريشيا، حيث قرر العميل، لتجديد شقة مساحتها 80 متر مربع، الاعتماد على فريق إعادة هيكلة محترف، وقد قام فريق إعادة الهيكلة، بقيادة ماتيا سيلينتو ، بضمان النجاح التام، وتلبية لجميع طلبات العميل ذات الذوق الجمالي والعين الدقيقة، على الرغم من المساحة المحدودة المتاحة. دعونا نعرف بالتفصيل ما هي خيارات التصميم التي تم اتخاذها!