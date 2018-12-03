5 تصميمات للحمام بملسة مبتكرة على النمط المتوسطي

لا شك أن نمط البحر المتوسط أو كما يطلق عليه طراز المتوسطي، له عدة مزايا التي بدورها تخدم كل من المصمم وكذلك العميل في اختيار التصميم الأقرب والأنسب للذوق الشخصي وكذلك الذوق العام للمنزل، كما أنه من المعروف أيضا أن لتصميمات الحمامات أهمية خاصة تكمن في كونه مكان للراحة والاسترخاء بعد يوم شاق من العمل، نحتاج للاستحمام ضمن أجواء هادئة، بالإضافة إلى إمكانية تواجد أكثر من حمام في المنزل الواحد ولعل النمط المتوسطي هو من يمنحك هذا الشعور، ويتميز هذا الطراز بأنه يجمع ما بين ألوان الطبيعة الساحرة والخلابة للسماء والخضرة مع اللون الأبيض الرئيسي الذي يعتمد عليه المصمم بشكل كلي، ومن الممكن في بعض الأحيان الاستعانة بكل من الأحجار والفسيفساء، كما يمكننا الاستعاضة عنه بالسيراميك ذو الحجم الصغير مع بروز النقوش، والعميل بالطبع يبحث ويحلم بتصميم فيه من الروعة والإبهار والاختلاف، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة مميزة من تصميمات الحمام على هذا الطراز.