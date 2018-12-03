5 تصميمات للحمام بملسة مبتكرة على النمط المتوسطي

لا شك أن نمط البحر المتوسط أو كما يطلق عليه طراز المتوسطي، له عدة مزايا التي بدورها تخدم كل من المصمم وكذلك العميل في اختيار التصميم الأقرب والأنسب للذوق الشخصي وكذلك الذوق العام للمنزل، كما أنه من المعروف أيضا أن لتصميمات الحمامات أهمية خاصة تكمن في كونه مكان للراحة والاسترخاء بعد يوم شاق من العمل، نحتاج للاستحمام ضمن أجواء هادئة، بالإضافة إلى إمكانية تواجد أكثر من حمام في المنزل الواحد ولعل النمط المتوسطي هو من يمنحك هذا الشعور، ويتميز هذا الطراز بأنه يجمع ما بين ألوان الطبيعة الساحرة والخلابة للسماء والخضرة مع اللون الأبيض الرئيسي الذي يعتمد عليه المصمم بشكل كلي، ومن الممكن في بعض الأحيان الاستعانة بكل من الأحجار والفسيفساء، كما يمكننا الاستعاضة عنه بالسيراميك ذو الحجم الصغير مع بروز النقوش، والعميل بالطبع يبحث ويحلم بتصميم فيه من الروعة والإبهار والاختلاف، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة مميزة من تصميمات الحمام على هذا الطراز.
من الواضح على هذا التصميم أنه لحمام رئيسي، ونرى الجهد المبذول من قبل المصمم حتى يقدم لنا كل هذه التفاصيل بشكل متناسق ومناسب مع استخدام مزيج من الألوان ما بين البيج وكذلك الأبيض، ولا يخلو هذا التصميم من وجود العنصر الخشبي واستغلاله على هيئة وحدة تخزينية خاصة بمتطلبات الحمامات من مناشف وغيرها، ولعل موقعه ومساحته مناسبة إلى حد كبير مع توسط المرآة، وكذلك السقف الخشبي، أما الإضاءة تلعب دور ليس بصغير في التصميم، بل تلعب الدور الرئيسي وهي صناعية مع تداخل بسيط للطبيعية، ويهتم المصمم بالديكورات سواء في الجوانب أو الأرضية.
نجد في هذا التصميم الاهتمام بشكل كبير بالألوان من حيث الجدران باللون الرمادي المحايد وتداخله مع الخلفيات التي تجمع ما بين اللون الأبيض واللبني، وعلى الرغم من مساحة التصميم الصغيرة إلا إنه يجمع كل التفاصيل اللازمة للتصميم مع الإكسسوار الخاص سواء بالمقابض ووحدة وضع المناشف وكذلك المرآة، ولا يخلو التصميم من ادخال العنصر النباتي مع استخدام الخشب في الوحدات أسفل الحوض، أما فيما يخص الإضاءة فهي خافتة ومريحة للأعصاب ويمكنك التحكم بها.
لعل ما يميز هذا التصميم استخدام المصمم البساطة في اختيار كل من الألوان وكذلك الديكور، فنجد مزج ما بين اللون الأبيض، واللون البيج مع استخدام السيراميك على هيئة قطع صغيرة ذات أشكال سداسية، والإضاءة الطبيعية تهيمن على التصميم مع اللمحة النباتية التي تأخذنا إلى روح الطبيعة.
نجد هنا في هذا التصميم استخدام المصمم بعض الألوان والخامات، فاللون المسيطر هو اللون البيج في السيراميك مع اللون الأبيض، بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي وتوظيفه بشكل سليم ومقبول، ودائما تمنح المساحة الراحة للمصمم في التحرك وعمل التصميم بالشكل الذي يخدم التصميم، يا لها من لمحة رائعة من تصميم مكان جانبي واستغلاله في وضع متطلبات الحمام أو للجلوس، بالإضافة إلى وجود كابينة الاستحمام، أما الإضاءة فهي مهمة للغاية في إبراز جمال وروعة التصميم.
منذ النظرة الأولى للتصميم وسوف يأتي لك الانطباع وكأنك في جزء من حديقة نظرا لعبقرية المصمم في استخدام النقوش والرسومات على الجدران، ويتعمد في استخدام اللون الأخضر الغامق مع الإكسسوار البني وبالطبع اللون الأبيض، أما وجود مكتبة لوضع الكتب لمن يفضل القراءة في لحظات الاسترخاء، والإضاءة هنا طبيعية لتكمل الصورة.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 ديكورات مميزة لغرف الأطفال بالنمط الاستوائي