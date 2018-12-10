5 اختيارات جذابة للأرضيات والجدران

كلنا على علم ودراية بالأهمية الخاصة بالأرضيات والجدران سواء فيما يخص تصميم المنازل باختلاف المساحات سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، ومن منا لا يبحث عن أرضيات وجدران ذات تصميمات رائعة ومبهرة تجذب العيون، وتختلف أنواع وأشكال الجدران، ما بين جدار بلون فقط، ورق حائط، جدران من الخشب، جدران من الطوب اللبن، جدران بلمسة من الطبيعة، جدران من الحجر أو الصخر أو من الرخام أو الجرانيت، وكما تختلف أشكال الجدران تختلف أيضا أشكال وأنواع الأرضيات، فنجد الأرضيات من السيراميك، الرخام، الخشب، الحجر، الحصى، وكذلك الفينيل، بلاط الفوم المتداخل أو قطع الموكيت، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة من التصميمات المميزة التي توضح التباين في أنواع الارضيات والأنسب لك من حيث المساحة والإمكانيات المادية، وتلعب الإضاءة دور ليس بصغير في إبراز الشكل الخاص بالتصميم.
نرى في هذا التصميم أنه مناسب إلى حد كبير في بيوت عرض الأزياء، واللوحات الفنية، ونجد في ذلك استخدام الأرضيات الخشبية المميزة التي تناسب ذلك التصميم، أما الجدران البيضاء فهي تساهم في توسيع المساحة، ولا شك أن تداخل اللون الأصفر يمنح التصميم نوعا من الاختلاف، وتلعب الإضاءة دور كبير في إبراز روعة التصميم.
هذا التصميم مناسب للمداخل المنازل وكذلك وحدات الاستقبال، بالإضافة إلى الممرات، أما فيما يخص هذه النوعية من الأرضيات فهي تحتاج لمساحات واسعة حتى تبرز لمعان وروعة التصميم، وانعكاس الإضاءة على الأرضية هو عامل الجذب الأساسي، ولا شك أن استخدام اللون الأبيض يساهم بشكل كبير في منح التصميم نوعا من الرقي والبساطة، وهذا النوع من الخشب ذو تكلفة مناسبة لكثير من العملاء، وهذا النوع يكون مريح بالنسبة للمصمم لأنه يناسب كافة أنواع الأثاث.
هذه النوعية من الأرضيات مناسبة بشكل كبير وتلائم الذوق العام والخاص بغرف المعيشة والاستقبال الرئيسية، وليس ذلك فحسب، بل من الممكن أن يكون ملائم لتنفيذه في غرف الأطفال وكذلك الغرف الرئيسية، ولا شك أن اللون الفاتح واستخدام اللون الرمادي الفاتح المحايد، ولا نقف عند هذا الحد بل نتطرق لكي نصل إلى الجدران المتناسبة مع الأرضيات التي تعمل على عرض المساحة بشكل أفضل، ومن الواضح أن هذا التصميم يعرض الفكرة الخاصة بالمصمم بشكل رائع ومميز، يجعل كثير من الناس يميلون إلى هذا النمط والطراز.
بالطبع عند النظر إلى التصميم ذو ألوان فاتحة ومبهجة، فإن هذا يضيف على التصميم جو من الحيوية والنشاط التي تجعلك تشعر بالراحة والهدوء المطلوبان في أي تصميم، وهذا التصميم يخص غرف الاستقبال الرئيسية ذات جدران ودهانات باللون الأبيض التي تعمل على شعورك باتساع المساحة، ومن المؤكد أن الإضاءة الطبيعية تلعب دور كبير في المساعدة على خروج التصميم بالشكل المرغوب فيه، وهذا اللون يناسب جميع ألوان الأثاث؛ حيث أنه لون محايد، أما فيما يخص الأرضيات فهي من الرخام ذو الألوان الفاتحة ومدى وملاءمتها مع التصميم ككل.
يقوم المصمم في هذا التصميم بمزج كل من العنصر الخشبي من خلال استخدامه في الأرضيات بمساحة كبيرة مع العنصر الحجري عن طريق تواجد الأعمدة الجانبية التي تدعم التصميم إلى حد كبير، ولا يكتفي المصمم بذلك بل يتطرق ليستخدم الجدران التقليدية باللون الأبيض التي تزيد من مساحة التصميم، أما الإضاءة فهي طبيعية في المستوى الأول، وتدخل الصناعية كعنصر ديكور.
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