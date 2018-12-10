5 اختيارات جذابة للأرضيات والجدران

كلنا على علم ودراية بالأهمية الخاصة بالأرضيات والجدران سواء فيما يخص تصميم المنازل باختلاف المساحات سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، ومن منا لا يبحث عن أرضيات وجدران ذات تصميمات رائعة ومبهرة تجذب العيون، وتختلف أنواع وأشكال الجدران، ما بين جدار بلون فقط، ورق حائط، جدران من الخشب، جدران من الطوب اللبن، جدران بلمسة من الطبيعة، جدران من الحجر أو الصخر أو من الرخام أو الجرانيت، وكما تختلف أشكال الجدران تختلف أيضا أشكال وأنواع الأرضيات، فنجد الأرضيات من السيراميك، الرخام، الخشب، الحجر، الحصى، وكذلك الفينيل، بلاط الفوم المتداخل أو قطع الموكيت، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة من التصميمات المميزة التي توضح التباين في أنواع الارضيات والأنسب لك من حيث المساحة والإمكانيات المادية، وتلعب الإضاءة دور ليس بصغير في إبراز الشكل الخاص بالتصميم.