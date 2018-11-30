تجديد وتصميم شقة 130 متر مربع في روما

يوفر اختيار الأثاث العصري والمشرق والأنيق؛ االإطلالة الفريدة التي تسعى إلى تحقيقها في المنزل، حيث الأفكار الإبداعية التي ينفذها المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، تُثري الذوق والأناقة في أجواء الشقة وتُشكل هيكل معاصر بإطلالة حيوية دافئة.
في هذا المشروع، تُقدم المساحة المفتوحة حلولًا عصرية مثالية لتقسيم البيت كله، وقد تم المزج بين الإكسسوارات المصنوعة مع أعلى جودة في العلامة التجارية الإيطالية والعالمية في صناعة الإضاءة والسيراميك والزجاج والأثاث.
للحصول على الإلهام، لا تفوت مشاهدة تفاصيل التصميم الداخلي لهذه الشقة الأنيقة التي صُممت بإطلالة إيطالية معاصرة أصيلة!
أعادت شركة Mob Architects تصميم الشقة بالكامل، حيث وفرت لها نظام إضاءة قادر على غمرها بالضوء الطبيعي الدافئ، مما يمنحها الأجواء الرتحيبية المثالية للضيافة.
هذا المشروع يتشارك فيه اثنين من المساكن المختلفة، والتي تم لم شملهما وجمعت من خلال الأثاث للحصول على مساحة متكاملة. شقة واسعة 130 متر مربع، وقد أعيد تصميمها مع الرعاية والاهتمام بالتفاصيل، وتعزيز الحلول المًريحة لتصميم وظيفي وحديث.
المساحة المفتوحة التي تضم مختلف البيئات المعيشية، هي النقطة المحورية الحقيقية للمنزل، وقد تم اثرائها بمدفأة حديثة ومجموعة من الإضاءات الخفية، والمصابيح الحديثة، مع تغطية الأرضية بالكامل بالكسوة الخشبية التي تحقق التدفق والاستمرارية.
تتمتع غرفة المعيشة بالاتساع الذي يوفر شعور قوي بالراحة، مع لوحة ألوان محايدة تمزج بين الأبيض والرمادي مع تدخل طفيف ولكن قوي التأثير من الأسود، بالإضافة إلى الأرضية الخشبية بلونها العسلي.
الأريكة اختيرت بتصميم معاصر أنيق، وقد اتخذت موقعها أسفل النافذة الرئيسية، بينما تزين الجدار المقابل بشاشة مسطحة، ومدفأة حديثة تجعل من هذه المساحة منطقة مثالية للجلوس والاسترخاء طوال اليوم.
تم تجهيز منطقة تناول الطعام في الشقة بطاولة زجاجية أنيقة وراقية، وهي عنصر يوفر الضوء والشفافية للبيئة بأكملها. حتى غرفة الطعام، تم تزيينها بمجموعة من المصابيح الواضحة، وقد رُتبت بعناية ومهارة، قادرة على خلق تأثيرات الافتة للنظر، والتي تجعل الأجواء دافئة وودية ومشرق. قاعدة الطاولة تصنع نقطة جذب بصرية ومحورية للغرفة.
الحمام، كما تعلمون، هو واحد من أهم الغرف في المنزل، حيث يمكنك العثور على المأوى للاسترخاء الصحيح ونسيان صعوبات الحياة اليومية، وتخفيف التوتر واستعادة الروح؛ لذا فقد اختار مهندسو روما، لإعادة تزيين هذه الشقة، إثراء الحمام مع عناصر الزجاج والخزف، والتي تعطي الضوء والدفء خاصة بعد مزجها مع المرايا والبلاط.
حتى المطبخ هو نقطة محورية في المنزل، فهي منطقة حيث تقضي لحظات ممتعة لإعداد وجبات الطعام، وإعادة اكتشاف الألفة والحميمية في المنزل، وبالنسبة للأثاث الحديث، فقد فكرت شركة Mob Architects في العناصر الوظيفية والمريحة، وهي قادرة على إعطاء الضوء والنظافة وسهولة الاستخدام.
ترتيب أجهزة الطهي في مكان واحد، مع دمج جزيرة المطبخ وطاولة الطعام، واختيار مدخنة اسطوانية بإطلالة ديكورية.. كلها تفاصيل تُثري الإطلالة الحديثة والطابع الوظيفي المثالي لهذا المطبخ.
سمحت المواد والملحقات التي اختارها المهندسون المعماريون في روما بتجديد غرفة نوم كاملة ومرضية، بدءًا من إطار السرير المريح، ومرورًا بنظام إضاءة مصمم خصيصًا للاسترخاء والنوم الهادئ، وحتى اختيار المفروشات المنقوشة التي تعوض الطابع المحايد للغرفة.
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