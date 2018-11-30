تجديد وتصميم شقة 130 متر مربع في روما

يوفر اختيار الأثاث العصري والمشرق والأنيق؛ االإطلالة الفريدة التي تسعى إلى تحقيقها في المنزل، حيث الأفكار الإبداعية التي ينفذها المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، تُثري الذوق والأناقة في أجواء الشقة وتُشكل هيكل معاصر بإطلالة حيوية دافئة.

في هذا المشروع، تُقدم المساحة المفتوحة حلولًا عصرية مثالية لتقسيم البيت كله، وقد تم المزج بين الإكسسوارات المصنوعة مع أعلى جودة في العلامة التجارية الإيطالية والعالمية في صناعة الإضاءة والسيراميك والزجاج والأثاث.

للحصول على الإلهام، لا تفوت مشاهدة تفاصيل التصميم الداخلي لهذه الشقة الأنيقة التي صُممت بإطلالة إيطالية معاصرة أصيلة!