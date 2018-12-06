5 نماذج لتصميم غرفة مراهقين بديكورات كلاسيكية

من المؤكد أن التصميمات الخاصة بغرف الأطفال تعد من أهم التصميمات التي يداوم الآباء والأمهات البحث عنها؛ وذلك لكونها ذات طابع خاص ومميز وتندرج تحت نوع معين من التصميمات، لأنها لا تعتبر غرف أطفال ولا غرف نوم رئيسية كبيرة، فهي تتوسط هذه النوعية من التصميمات؛ حيث أنها تخاطب فئة عمرية معينة وهي فئة المراهقين، ولا شك أن التصميمات تميل بعض الشيء إلى الغرف الشبابية، لأن المراهقين دائمي التطلع لأن يصبحوا من الفئة الكبيرة، ونظرا لكل ذلك فإنهم يتطلعوا بشكل دائم لفرض الرأي والذوق الخاص بهم حتى يشعروا بشخصيتهم، ودائما ما يحاول الوالدين منحهم الحرية في الاختيار، ويبحثوا على تصميمات مناسبة من كافة الجوانب سواء أكانت الفئة العمرية أو الإمكانيات المادية أو المساحات سواء أكانت كبيرة أو صغيرة، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات مميزة تجعلك تختار الأفضل والأنسب بالنسبة لك والذي يلبي متطلباتك واحتياجاتك من أي تصميم.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجد المصمم يلعب بميزة المزج ما بين البساطة من حيث استخدام الألوان المحايدة وهي اللون الرمادي وكذلك الأبيض، وبين الألوان الزاهية حيث هذا الجمع يوضح طبيعة الغرفة لكونها للمراهقين، أما المساحة فهي مناسبة إلى حد كبير، والتفاصيل متناغمة مع الديكورات من خلال وجود كل من السرير المريح ويجاوره المكتب ذو المقعد الرائع حتى يتسنى له المذاكرة في جو رائع، أما الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية من خلال ضوء الشمس الساطع وكذلك الصناعية البارزة والجانبية، وبالنسبة للمفروشات، كل من السجاد والستائر وأغطية السرير متوافقة مع بعضها البعض بشكل كبير، ولا يخلو التصميم من الديكورات مع اللمحة النباتية، وهذا التصميم مناسب لكل من الإناث والذكور.
يتمتع هذا التصميم بمناسبته لكي يكون تصميم لغرفة الأطفال ذات الأعمار الصغيرة أو لكونه تصميم يخص المراهقين، وعند النظر إلى هذا التصميم، نجد روعة المصمم في انتقاء الألوان بحرفية شديدة بحيث تصبح متناغمة مع بعضها؛ حيث اللون الأبيض المشرق والهادئ الذي يكون مريح للعين للغاية بالإضافة إلى كونه يمنح للغرفة مساحة أكبر، مع اللون الفيروزي بأول درجة فيه الفاتحة والهادئة، وهذا التصميم مصمم خصيصا لغرفة مزدوجة فنجد السرير ذو الدورين بالإضافة إلى المكتب المزدوج مع الأرضيات الخشبية الفاتحة والمفروشات الرائعة، وتلعب الإضاءة الدور الأكبر في إبراز التصميم بهذا الشكل.
منذ الوهلة الأولى عند إمعان النظر في هذا التصميم، نجد عبقرية المصمم تتبلور في كونه تصميم مختلف، وتخدمه المساحة بشكل كبير حتى يتبلور بهذا الشكل، ومن الواضح أيضا أن هذا التصميم مناسب إلى أبعد حد كغرف إناث في سن المرهقة، وهو تصميم متكامل مع مزج كل من اللون الأبيض مع اللون الرمادي الفاتح وكذلك الوردي أو كما يسمى بالبينك.
من الواضح على هذا التصميم أنه مائل لكونه غرفة شبابية أو مراهقين من الذكور وذلك من خلال استخدام الألوان ما بين الأبيض بشكل عام والأزرق مع لمحات من الديكور الأحمر بشكل بسيط، مع المكتب، أما عنصر الإضاءة فهو له دور كبير في هذا التصميم من خلال الأضواء الجانبية وكذلك الطبيعية.
على الرغم من صغر المساحة إلا أن التصميم موظف بشكل سليم ومناسب إلى أقصى مع غرف المراهقين، ولعل الألوان نفسها تبعث إلينا نوعا من الراحة، ولعل وجود المكتبة أمر رائع وعملي وكل هذا في تلك المساحة وهو مايعد استغلال رائع وعملي للمساحة الصغيرة.
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