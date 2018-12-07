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7 غرف نوم بتصميمات وديكورات بسيطة ومبتكرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
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غرفة نومك هي مكان راحتك، لذلك كل شخص دائم البحث على المكان الذي يحتضنه بعد قضاء يوم طويل من العمل الشاق، ويشعر بالسكون والهدوء الذي يبحث عنه طوال فترة النهار سواء أكان في العمل أو مع الأصدقاء، حتى يستطيع مواجهة العالم في صباح اليوم التالي بكل نشاط وتفاؤل، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ثمانية تصميمات مدهشة ومبتكرة وحديثة لغرف النوم العصرية حتى يسهل عليك الدقة والاختيار بعناية بما يناسب شخصيتك والذوق الخاص لك والعام للمنزل ككل، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الخاصة بك، وبالطبع الألوان والديكورات وقطع الأثاث والإضاءة هي المقومات الرئيسية لأي تصميم والتي تكون عاكسة لشخصيتنا سواء أكانت هادئة أو الحالمة والخيالية، أما فيما يخص السرير فهو أول ما يلفت نظر كل شخص حيث أنه المأمن الرئيسي وسوف يظهر ذلك في المقال التالي.

1-غرفة عصرية بتصميم مختلف

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

هذا التصميم يمتلك من العصرية الذي تميزه عن سائر التصميمات الأخرى؛ حيث أنه يميل إلى الطابع الشبابي، وتلعب الألوان المحايدة الدور الأكبر في هذا التصميم ما بين كل من اللون الأبيض مع الرمادي والأسود، ولا يخلو التصميم من وجود اللمحة النباتية من خلال وجود الأصيص النباتية الجانبية، أما فيما يخص الإضاءة فهي صناعية عصرية بالأضواء المتدلية مع الإضاءة الطبيعية كل هذا يجتمع مع الأرضيات الخشبية.

2-مطلات رائعة لغرفة النوم

ÁLBUM: Ejemplos de algunos trabajos realizados., Listed Foto Listed Foto غرفة نوم
Listed Foto

Listed Foto
Listed Foto
Listed Foto

برغم قلة التفاصيل الخاصة بهذا التصميم إلا أنه في النهاية تصميم رائع ومميز ومبتكر ومدهش يتمتع بمطلات طبيعية وخلابة مع شرفة بانوراما حتى تستيقظ يوميا لترى منظر طبيعي ومريح، وبالطبع تعم أرجاء التصميم الإضاءة الطبيعية مع لمسات بسيطة من الإضاءة الصناعية، أما قطع الأثاث فهي قليلة ولكنها تقدم لك الغرض المطلوب وهو سرير مريح مع خلفية رمادية وبأرضيات خشبية.

3-مساحة صغيرة لغرفة فندقية

日光簡約舒適宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة نوم
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

على الرغم من صغر المساحة الخاصة بذلك التصميم، إلا إنه تصميم متميز، يتمتع بتداخل ما بين مجموعة من الألوان المميزة البيج مع الأزرق بالإضافة إلى السجادة باللون الرمادي على الأرضيات اللامعة، أما المفروشات فهي باللون الأخضر المتناسب بشكل كبير مع لون الخضرة والمطلات الطبيعية الخاصة بالتصميم، أما الإضاءة فهي نوعان مشتركة ما بين الصناعية الجانبية والمباشرة والطبيعية من خلال ضوء الشمس الساطع في التصميم ككل.

4-تصميم مشرق لغرفة نوم عصرية

Remodelação de Interiores - Alcobaça, Pedro Palma Arquiteto Pedro Palma Arquiteto غرفة نوم Grey
Pedro Palma Arquiteto

Pedro Palma Arquiteto
Pedro Palma Arquiteto
Pedro Palma Arquiteto

يتمتع هذا التصميم باللمحة المشرقة، وذلك من خلال استخدام المصمم اللون الأبيض في مختلف أرجاء الغرفة لتمنحنا الجو الهادئ والمريح المناسب لأجواء النوم مع سرير مميز، ويجتمع اللون الأبيض مع اللون الرمادي الفاتح، كل هذا يجتمع مع استخدام العنصر الخشبي من خلال الأرضيات الفاتحة، أما المطلات فهي من خلال شرفة رائعة على مناظر طبيعية خلابة وجذابة وهي عبارة عن سماء صافية ونباتات خضراء، أما الديكورات فهي ثلاث لوحات جدارية تعبر عن روح التصميم مع مزج ما بين الإضاءة الطبيعية الساطعة وأضواء صناعية مدفونة.

5-بروز العنصر الخشبي

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

يهيمن العنصر الخشبي على هذا التصميم الخاص بغرفة النوم، ويظهر ذلك من خلال استخدام الأرضيات الخشبية ذات اللون المتوسط، بالإضافة إلى استخدامه كجدران جانبية بالإضافة إلى وجوده في النافذة مع المكتب الخشبي الذي يميز التصميم بكونه مناسب لعدة أغراض، ولا شك أن الديكور الخاص بالغرفة مدهش وهادئ، أما اللون المستخدم في التصميم هو اللون الكريمي الرقيق الفاتح، أما الإضاءة فهي متنوعة ما بين الطبيعية مع الصناعية الجانبية والمدفونة والبارزة.

7-تصميم ذو مساحة واسعة

CASA RGV , GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos غرفة نوم خشب Brown
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

يتميز هذا التصميم بكونه ذو مساحة كبيرة مع أرضيات خشبية، ولا يخلو هذا التصميم من استخدام العنصر الحجري بالإضافة إلى المطلات الطبيعية مع توظيف الإضاءة بشكل صحيح حتى تتناسب مع التصميم.

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5 نماذج لتصميم غرفة مراهقين بديكورات كلاسيكية
7 غرف نوم بتصميمات وديكورات بسيطة ومبتكرة

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