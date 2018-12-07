7 غرف نوم بتصميمات وديكورات بسيطة ومبتكرة

غرفة نومك هي مكان راحتك، لذلك كل شخص دائم البحث على المكان الذي يحتضنه بعد قضاء يوم طويل من العمل الشاق، ويشعر بالسكون والهدوء الذي يبحث عنه طوال فترة النهار سواء أكان في العمل أو مع الأصدقاء، حتى يستطيع مواجهة العالم في صباح اليوم التالي بكل نشاط وتفاؤل، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ثمانية تصميمات مدهشة ومبتكرة وحديثة لغرف النوم العصرية حتى يسهل عليك الدقة والاختيار بعناية بما يناسب شخصيتك والذوق الخاص لك والعام للمنزل ككل، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الخاصة بك، وبالطبع الألوان والديكورات وقطع الأثاث والإضاءة هي المقومات الرئيسية لأي تصميم والتي تكون عاكسة لشخصيتنا سواء أكانت هادئة أو الحالمة والخيالية، أما فيما يخص السرير فهو أول ما يلفت نظر كل شخص حيث أنه المأمن الرئيسي وسوف يظهر ذلك في المقال التالي.