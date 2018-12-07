7 غرف نوم بتصميمات وديكورات بسيطة ومبتكرة

غرفة نومك هي مكان راحتك، لذلك كل شخص دائم البحث على المكان الذي يحتضنه بعد قضاء يوم طويل من العمل الشاق، ويشعر بالسكون والهدوء الذي يبحث عنه طوال فترة النهار سواء أكان في العمل أو مع الأصدقاء، حتى يستطيع مواجهة العالم في صباح اليوم التالي بكل نشاط وتفاؤل، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ثمانية تصميمات مدهشة ومبتكرة وحديثة لغرف النوم العصرية حتى يسهل عليك الدقة والاختيار بعناية بما يناسب شخصيتك والذوق الخاص لك والعام للمنزل ككل، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الخاصة بك، وبالطبع الألوان والديكورات وقطع الأثاث والإضاءة هي المقومات الرئيسية لأي تصميم والتي تكون عاكسة لشخصيتنا سواء أكانت هادئة أو الحالمة والخيالية، أما فيما يخص السرير فهو أول ما يلفت نظر كل شخص حيث أنه المأمن الرئيسي وسوف يظهر ذلك في المقال التالي.
هذا التصميم يمتلك من العصرية الذي تميزه عن سائر التصميمات الأخرى؛ حيث أنه يميل إلى الطابع الشبابي، وتلعب الألوان المحايدة الدور الأكبر في هذا التصميم ما بين كل من اللون الأبيض مع الرمادي والأسود، ولا يخلو التصميم من وجود اللمحة النباتية من خلال وجود الأصيص النباتية الجانبية، أما فيما يخص الإضاءة فهي صناعية عصرية بالأضواء المتدلية مع الإضاءة الطبيعية كل هذا يجتمع مع الأرضيات الخشبية.
برغم قلة التفاصيل الخاصة بهذا التصميم إلا أنه في النهاية تصميم رائع ومميز ومبتكر ومدهش يتمتع بمطلات طبيعية وخلابة مع شرفة بانوراما حتى تستيقظ يوميا لترى منظر طبيعي ومريح، وبالطبع تعم أرجاء التصميم الإضاءة الطبيعية مع لمسات بسيطة من الإضاءة الصناعية، أما قطع الأثاث فهي قليلة ولكنها تقدم لك الغرض المطلوب وهو سرير مريح مع خلفية رمادية وبأرضيات خشبية.
على الرغم من صغر المساحة الخاصة بذلك التصميم، إلا إنه تصميم متميز، يتمتع بتداخل ما بين مجموعة من الألوان المميزة البيج مع الأزرق بالإضافة إلى السجادة باللون الرمادي على الأرضيات اللامعة، أما المفروشات فهي باللون الأخضر المتناسب بشكل كبير مع لون الخضرة والمطلات الطبيعية الخاصة بالتصميم، أما الإضاءة فهي نوعان مشتركة ما بين الصناعية الجانبية والمباشرة والطبيعية من خلال ضوء الشمس الساطع في التصميم ككل.
يتمتع هذا التصميم باللمحة المشرقة، وذلك من خلال استخدام المصمم اللون الأبيض في مختلف أرجاء الغرفة لتمنحنا الجو الهادئ والمريح المناسب لأجواء النوم مع سرير مميز، ويجتمع اللون الأبيض مع اللون الرمادي الفاتح، كل هذا يجتمع مع استخدام العنصر الخشبي من خلال الأرضيات الفاتحة، أما المطلات فهي من خلال شرفة رائعة على مناظر طبيعية خلابة وجذابة وهي عبارة عن سماء صافية ونباتات خضراء، أما الديكورات فهي ثلاث لوحات جدارية تعبر عن روح التصميم مع مزج ما بين الإضاءة الطبيعية الساطعة وأضواء صناعية مدفونة.
يهيمن العنصر الخشبي على هذا التصميم الخاص بغرفة النوم، ويظهر ذلك من خلال استخدام الأرضيات الخشبية ذات اللون المتوسط، بالإضافة إلى استخدامه كجدران جانبية بالإضافة إلى وجوده في النافذة مع المكتب الخشبي الذي يميز التصميم بكونه مناسب لعدة أغراض، ولا شك أن الديكور الخاص بالغرفة مدهش وهادئ، أما اللون المستخدم في التصميم هو اللون الكريمي الرقيق الفاتح، أما الإضاءة فهي متنوعة ما بين الطبيعية مع الصناعية الجانبية والمدفونة والبارزة.
يتميز هذا التصميم بكونه ذو مساحة كبيرة مع أرضيات خشبية، ولا يخلو هذا التصميم من استخدام العنصر الحجري بالإضافة إلى المطلات الطبيعية مع توظيف الإضاءة بشكل صحيح حتى تتناسب مع التصميم.
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