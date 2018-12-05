افكار مبتكرة في 5 تصاميم لغرف السفرة

مما لا يدعو مجال للشك أن غرفة السفرة هي الطاولة الرئيسية التي يجتمع أفراد الأسرة بشكل يومي، وذلك بالطبع يكون مفيد لكل أسرة حتى يقوم بتقوية الترابط الأسري وفتح الأحاديث وعرض المشكلات ومحاولة حلها، ولا شك أيضا أن التصميم الخاص بغرفة السفرة لا يعتبر مساحة فقط لتناول الطعام فقط، هي مكان رائع لسرد الذكريات السعيدة وتذكرها وصنع ذكريات جديدة، بالإضافة إلى كونه تصميم في بعض الأحيان يكون منفردا في غرفة مستقلة، وفي أحيان أخرى يكون تصميم تابع أو يتوسط عدة تصميمات مثل غرف الاستقبال، وهذا يجعله محط أنظار الزائرين؛ لذلك لابد من الاهتمام بالتصميم وبالذوق الخاص وبكل تفاصيله بداية من الطاولة وكذلك المقاعد المريحة، وبالطبع كل ذلك يتحدد وفقا للمساحة والإمكانيات المادية المتاحة، وكذلك قطع الأثاث وأحجامها، وطبعا باختلاف الذوق وكذلك الطابع المفضل لديك سواء أكان العصري أو كما يسمى بالمودرن أو الكلاسيكي، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مجموعة من الأفكار والتصميمات التي تساعدك في انتقاء واختيار التصميم الأنسب لك.
يعتبر ذلك التصميم من التصميمات المتميزة التي تصلح لكثير من المنازل، وخصوصا ذات المساحات الواسعة، وإذا جئنا إلى التفاصيل فنجدها متقنة ومختارة بعناية بداية من الطاولة ذات التعاريج الرخامية المميزة ذات الأرجل من المعدن لتمنح الطاولة متانة وجودة أعلى، بالإضافة إلى أن نجد في هذا التصميم الابتعاد بشكل كبير عن التقليدية، كل هذا يجتمع مع استخدام الأرضيات ذات اللون الأبيض، كل هذا يجتمع مع الديكورات المميزة، ويشترك ذلك لكون التصميم مائل إلى الطابع الاستعماري.
تلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم حيث يستخدم المصمم اللعب بالألوان حتى يستطيع إبراز التصميم بشكل أفضل، ولا نقف عند ذلك فقط بل نتطرق حتى نستخدم العنصر الخشبي في مختلف أرجاء التصميم بداية من الأرضيات وكذلك المقاعد، ولا يخلو التصميم من اللمحة التقليدية من خلال استخدام البوفيه ذو الطابع الكلاسيكي مع النجفة من الكريستال، ولا شك أن الإضاءة تلعب دور كبير في التصميم من حيث أنها تعرض شكل الغرفة بطريقة أفضل، وتسيطر الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس.
يتمتع ذلك التصميم بكونه يحمل من الأناقة والفخامة التي تتبلور في اختيار الألوان الغامقة، والتي بدورها تعبر عن رؤية المصمم في إبراز كافة التفاصيل بداية من الطاولة ذات الشكل المستطيل ويحاوطها مقاعد رئيسية مميزة ومريحة، أما على الجانب فنجد وحدة خاصة بالديكورات من الخشب، ولا يخلو التصميم من توظيف الجدران بشكل سليم، فنجد جدار من الخشب، أما الجدار الآخر من الخشب، وهنا الإضاءة مشتركة ما بين الصناعية من خلال الأضواء الجانبية والمدفونة وكذلك الطبيعية بضوء الشمس الساطع.
عند النظر إلى هذا التصميم نشعر بعبقرية المصمم في استخدام وتوظيف اللون الأسود بالشكل السليم والملفت للانتباه، وذلك يظهر من خلال الطاولة ذات السطح الخشبي بالإضافة إلى الفواصل باللون الأسود، كل هذا يجتمع مع عناصر الديكور الرئيسية من خلال اللوحات الزيتية مع اللمحة النباتية، أما الإضاءة فهي مميزة ومتوافقة ويجتمع كل ذلك مع اللون البيج.
يختلف هذا التصميم بشكل كبير في الابهار حيث استخدام طاولة مكونة من قطعتين، السطح من الزجاج وأرجل مميزة، بالإضافة إلى مقاعد ذات اللون المميز، أما الديكورات فهي مختلفة، أما الدهانات فهي بيضاء لتمنحنا المساحة بالإضافة إلى الأرضية المدهشة، أما ديكور الإضاءة فهي متنوعة ومبتكرة.
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