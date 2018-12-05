افكار مبتكرة في 5 تصاميم لغرف السفرة

مما لا يدعو مجال للشك أن غرفة السفرة هي الطاولة الرئيسية التي يجتمع أفراد الأسرة بشكل يومي، وذلك بالطبع يكون مفيد لكل أسرة حتى يقوم بتقوية الترابط الأسري وفتح الأحاديث وعرض المشكلات ومحاولة حلها، ولا شك أيضا أن التصميم الخاص بغرفة السفرة لا يعتبر مساحة فقط لتناول الطعام فقط، هي مكان رائع لسرد الذكريات السعيدة وتذكرها وصنع ذكريات جديدة، بالإضافة إلى كونه تصميم في بعض الأحيان يكون منفردا في غرفة مستقلة، وفي أحيان أخرى يكون تصميم تابع أو يتوسط عدة تصميمات مثل غرف الاستقبال، وهذا يجعله محط أنظار الزائرين؛ لذلك لابد من الاهتمام بالتصميم وبالذوق الخاص وبكل تفاصيله بداية من الطاولة وكذلك المقاعد المريحة، وبالطبع كل ذلك يتحدد وفقا للمساحة والإمكانيات المادية المتاحة، وكذلك قطع الأثاث وأحجامها، وطبعا باختلاف الذوق وكذلك الطابع المفضل لديك سواء أكان العصري أو كما يسمى بالمودرن أو الكلاسيكي، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مجموعة من الأفكار والتصميمات التي تساعدك في انتقاء واختيار التصميم الأنسب لك.