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افكار مبتكرة في 5 تصاميم لغرف السفرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة السفرة
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مما لا يدعو مجال للشك أن غرفة السفرة هي الطاولة الرئيسية التي يجتمع أفراد الأسرة بشكل يومي، وذلك بالطبع يكون مفيد لكل أسرة حتى يقوم بتقوية الترابط الأسري وفتح الأحاديث وعرض المشكلات ومحاولة حلها، ولا شك أيضا أن التصميم الخاص بغرفة السفرة لا يعتبر مساحة فقط لتناول الطعام فقط، هي مكان رائع لسرد الذكريات السعيدة وتذكرها وصنع ذكريات جديدة، بالإضافة إلى كونه تصميم في بعض الأحيان يكون منفردا في غرفة مستقلة، وفي أحيان أخرى يكون تصميم تابع أو يتوسط عدة تصميمات مثل غرف الاستقبال، وهذا يجعله محط أنظار الزائرين؛ لذلك لابد من الاهتمام بالتصميم وبالذوق الخاص وبكل تفاصيله بداية من الطاولة وكذلك المقاعد المريحة، وبالطبع كل ذلك يتحدد وفقا للمساحة والإمكانيات المادية المتاحة، وكذلك قطع الأثاث وأحجامها، وطبعا باختلاف الذوق وكذلك الطابع المفضل لديك سواء أكان العصري أو كما يسمى بالمودرن أو الكلاسيكي، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مجموعة من الأفكار والتصميمات التي تساعدك في انتقاء واختيار التصميم الأنسب لك.

1-تصميم عصري لغرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يعتبر ذلك التصميم من التصميمات المتميزة التي تصلح لكثير من المنازل، وخصوصا ذات المساحات الواسعة، وإذا جئنا إلى التفاصيل فنجدها متقنة ومختارة بعناية بداية من الطاولة ذات التعاريج الرخامية المميزة ذات الأرجل من المعدن لتمنح الطاولة متانة وجودة أعلى، بالإضافة إلى أن نجد في هذا التصميم الابتعاد بشكل كبير عن التقليدية، كل هذا يجتمع مع استخدام الأرضيات ذات اللون الأبيض، كل هذا يجتمع مع الديكورات المميزة، ويشترك ذلك لكون التصميم مائل إلى الطابع الاستعماري.

2-ألوان زاهية لغرفة السفرة العصرية

Un Haussmannien décoré, Dominique Marcon Dominique Marcon غرفة السفرة
Dominique Marcon

Dominique Marcon
Dominique Marcon
Dominique Marcon

تلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم حيث يستخدم المصمم اللعب بالألوان حتى يستطيع إبراز التصميم بشكل أفضل، ولا نقف عند ذلك فقط بل نتطرق حتى نستخدم العنصر الخشبي في مختلف أرجاء التصميم بداية من الأرضيات وكذلك المقاعد، ولا يخلو التصميم من اللمحة التقليدية من خلال استخدام البوفيه ذو الطابع الكلاسيكي مع النجفة من الكريستال، ولا شك أن الإضاءة تلعب دور كبير في التصميم من حيث أنها تعرض شكل الغرفة بطريقة أفضل، وتسيطر الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس.

3-ألوان غامقة لتصميم مميز

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يتمتع ذلك التصميم بكونه يحمل من الأناقة والفخامة التي تتبلور في اختيار الألوان الغامقة، والتي بدورها تعبر عن رؤية المصمم في إبراز كافة التفاصيل بداية من الطاولة ذات الشكل المستطيل ويحاوطها مقاعد رئيسية مميزة ومريحة، أما على الجانب فنجد وحدة خاصة بالديكورات من الخشب، ولا يخلو التصميم من توظيف الجدران بشكل سليم، فنجد جدار من الخشب، أما الجدار الآخر من الخشب، وهنا الإضاءة مشتركة ما بين الصناعية من خلال الأضواء الجانبية والمدفونة وكذلك الطبيعية بضوء الشمس الساطع.

4-تصميم أنيق ومدهش

《暢意之居》, 辰林設計 辰林設計 غرفة السفرة Brown
辰林設計

辰林設計
辰林設計
辰林設計

عند النظر إلى هذا التصميم نشعر بعبقرية المصمم في استخدام وتوظيف اللون الأسود بالشكل السليم والملفت للانتباه، وذلك يظهر من خلال الطاولة ذات السطح الخشبي بالإضافة إلى الفواصل باللون الأسود، كل هذا يجتمع مع عناصر الديكور الرئيسية من خلال اللوحات الزيتية مع اللمحة النباتية، أما الإضاءة فهي مميزة ومتوافقة ويجتمع كل ذلك مع اللون البيج.

5-تصميم مبهر ومشرق

Home Staging en Piso de Lujo en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة السفرة البلاط Amber/Gold
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

يختلف هذا التصميم بشكل كبير في الابهار حيث استخدام طاولة مكونة من قطعتين، السطح من الزجاج وأرجل مميزة، بالإضافة إلى مقاعد ذات اللون المميز، أما الديكورات فهي مختلفة، أما الدهانات فهي بيضاء لتمنحنا المساحة بالإضافة إلى الأرضية المدهشة، أما ديكور الإضاءة فهي متنوعة ومبتكرة.

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افكار مبتكرة في 5 تصاميم لغرف السفرة

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