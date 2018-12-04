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5 ديكورات في فن تصميم المطبخ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Family Kitchen, Micasa Design Micasa Design وحدات مطبخ Grey
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لا شك أن التصميمات الخاصة بالمطبخ تشغل بنسبة كبيرة جدا السيدات في المستوى الأول، سواء أكانت هذه السيدة ترغب في تجديد المطبخ الخاص بها،
أو من الممكن أن تكون ترغب في عمل تصميم مطبخ جديد، وتكمن أهمية غرفة المطبخ أو التصميم الخاص به بسبب كونه المكان الذي تقضي فيه السيدة أو ربة المنزل معظم فترات يومها، بالإضافة إلى أن ذلك التصميم يكون من أكثر التصميمات استهلاكا بشكل دوري، وفي بعض الأحيان لا يقتصر عن كونه مكان لتحضير الطعام، يمكنه أن يكون مكان لتناول الطعام وذلك عن طريق وضع طاولة بداخل المطبخ لتناول الطعام، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى بعض المقومات والتي هي عبارة عن مساحة كبيرة، وتبحث كل سيدة أيضا على شكل وحدات مناسب لذوقها بالإضافة إلى الإكسسوار التي من الممكن استخدامها وسوف نستعرض كل هذه التفاصيل المتعلقة بتصميمات المطابخ بالإضافة إلى النقاط الرئيسية والتي تخص كل من الألوان والإضاءة وغيرها.

1-تصميم متكامل للمطبخ العصري

Family Kitchen, Micasa Design Micasa Design وحدات مطبخ Grey
Micasa Design

Micasa Design
Micasa Design
Micasa Design

كما حدثناكم من قبل في المقدمة عن بعض التصميمات الخاصة بالمطابخ والتي تحوي ضمنها وحدة تناول الطعام، ليصبح التصميم بشكل كبير أقرب إلى التكامل، فنجد وحدة تناول الطعام تتوسط التصميم وبحجم متوسط يكفي لأربعة أشخاص أو أكثر بالإضافة إلى كونها من الرخام ذو اللون الرمادي المحايد، بالإضافة إلى المقاعد الجلدية المريحة، وإن تطرقنا إلى محتوى التصميم نفسه فنجد اللون الرمادي المحايد مهمين على كل من الأرضيات والوحدات مع تواجد ما تسمى بالجزيرة وبها وحدة تنظيف الأواني، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية من خلال وجود النباتات الطبيعية بالإضافة إلى اشتراك كل من الإضاءة الصناعية مع الطبيعية .

2-تصميم باللون البني مميز

Elegant 3BHK Interior Design at Prestige Bella Vista, Interios by MK Design Interios by MK Design مطبخ
Interios by MK Design

Interios by MK Design
Interios by MK Design
Interios by MK Design

نادرا ما نجد ظهور اللون البني في التصميمات الخاصة بالمطابخ؛ حيث أنه يعد من الألوان القاتمة التي لا يميل لها معظم السيدات، ولكن في هذا التصميم الوضع مختلف فنجد هذا التصميم لامع ومميز ومسيطر على التصميم ككل من الأرضيات والوحدات والسطح الرخام مع تداخل كل ذلك مع اللون الأبيض، وهذا التصميم على شكل مستطيل، وتلعب الإضاءة الصناعية الدور الأكبر في إبراز ذلك التصميم.

3-تصميم مطبخ أقرب إلى الطبيعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عند النظر إلى هذا التصميم نجده يقارب بشكل كبير إلى الطبيعة والريف؛ حيث يظهر ذلك من خلال استخدام الطاولة الخشبية التي تتوسط التصميم، ولا نقف عند ذلك بل نتطرق إلى اللون الفاتح الخاص بها مع مجموعة من النباتات الطبيعية ذات اللون الأخضر التي يمنحنا نوعا من الراحة، بل ويضيف المصمم لمحة الزهور المتدلية، أما الوحدات فهي باللون الكريمي الفاتح مع الأرضيات الخشبية، والجدران البيضاء ووسائل الإضاءة المتنوعة ما بين الطبيعية من خلال النافذة بضوء الشمس وكذلك الصناعية من خلال الأضواء المتدلية.

4-تصميم بسيط لمطبخ عصري

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto مطبخ Beige
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

ولعل البساطة هنا تكمن في قلة التفاصيل الخاصة بالتصميم، فما نجد أمامنا هو عبارة عن تصميم بسيط يتكون من وحدات بألوان فاتحة وذو مساحة متوسطة، كل هذا يجتمع مع الأرضيات الخشبية، وليس هذا فقط بل أيضا المطلات الرائعة والطبيعية من خلال النافذة الزجاجية التي تبلور فكرة البانوراما، ونستنبط من ذلك الأمر أن الإضاءة مشتركة ما بين الصناعية والطبيعية وإن تفوقت الإضاءة الطبيعية.

5-تصميم لمطبخ عصري بلون مميز

Kitchen, Fuze Interiors Fuze Interiors مطبخ ذو قطع مدمجة
Fuze Interiors

Fuze Interiors
Fuze Interiors
Fuze Interiors

أول ما يشد انتباهنا في هذا التصميم هو اللون الخاص بالوحدات، وهو اللون ما بين اللون الكموني مع اللون الأصفر، ويشترك هذا مع البيج والأبيض، وهذا التصميم يعد من التصميمات المفتوحة أقرب إلى الطراز الأمريكي.

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