5 تصميمات حدائق صخرية ابداعية

مما لا يدعو مجالا للشك أن وجود حدائق ذات أحجام متباينة داخل المنزل، يعتبر هذا شيء جميل بالنسبة لكثير من الأفراد حتى يصبح ذلك الأمر في وقتنا الحالي نوعا من الخروج والترفيه داخل المنزل دون حاجة أهل المنزل للخروج بشكل يومي، فيمكنك مع وجود حديقة في المنزل، من الممكن تناول وجبة الإفطار في الهواء الطلق مع أجواء من الشمس الصحية، وكذلك اجتماع الأسرة بشكل يومي في الحديقة للمناقشات والترابط العائلي وكذلك تناول الطعام، كما أنها توفر جو رائع من الطبيعة والهدوء والراحة التي تضفي نوعا من الاسترخاء والأجواء المنعشة، وبالطبع تختلف أنواع الحدائق وفقا للأرضيات الخاصة بها حيث توجد أرضيات من الرخام وأخرى من الجرانيت وكذلك الحجرية، ويوجد بعضها من النجيل أو الحشائش، وفي بعض الأحيان توجد حدائق تتضمن حمام سباحة بداخلها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات فيها من الإبداع والابتكار الخاص بالحدائق الصخرية مع اختلاف المساحات الخاصة بها بما يناسب الأذواق وكذلك الإمكانيات المادية، كما يمكنك تحويل جزء صغير من منزلك بشرط أن يصلح، لكي يصبح حديقة منزلية.