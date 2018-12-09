5 تصميمات حدائق صخرية ابداعية

مما لا يدعو مجالا للشك أن وجود حدائق ذات أحجام متباينة داخل المنزل، يعتبر هذا شيء جميل بالنسبة لكثير من الأفراد حتى يصبح ذلك الأمر في وقتنا الحالي نوعا من الخروج والترفيه داخل المنزل دون حاجة أهل المنزل للخروج بشكل يومي، فيمكنك مع وجود حديقة في المنزل، من الممكن تناول وجبة الإفطار في الهواء الطلق مع أجواء من الشمس الصحية، وكذلك اجتماع الأسرة بشكل يومي في الحديقة للمناقشات والترابط العائلي وكذلك تناول الطعام، كما أنها توفر جو رائع من الطبيعة والهدوء والراحة التي تضفي نوعا من الاسترخاء والأجواء المنعشة، وبالطبع تختلف أنواع الحدائق وفقا للأرضيات الخاصة بها حيث توجد أرضيات من الرخام وأخرى من الجرانيت وكذلك الحجرية، ويوجد بعضها من النجيل أو الحشائش، وفي بعض الأحيان توجد حدائق تتضمن حمام سباحة بداخلها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات فيها من الإبداع والابتكار الخاص بالحدائق الصخرية مع اختلاف المساحات الخاصة بها بما يناسب الأذواق وكذلك الإمكانيات المادية، كما يمكنك تحويل جزء صغير من منزلك بشرط أن يصلح، لكي يصبح حديقة منزلية.
يتمتع ذلك التصميم بمساحته الكبيرة التي تمنح المصمم الإمكانية في التصرف في التصميم كيفما يشاء، فنجد الأرضيات من مجموعة من الأحجار الأرضية ويعلوها قطع ذات حجم كبير من الرخام باللون المناسب للأرضيات، أما الجدران فهي من الخامة التي يمكنها أن تواجه عوامل التعرية، أما التصميمات الخاصة بالأرائك فهي مريحة للجلوس والاسترخاء، ولا يخلو التصميم من وجود المقعد الأرجوحة، أما الإضاءة فهي طبيعية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى وجود العنصر الطبيعي الذي يتمثل في النباتات الخضراء، أما السقف فهو من الألومنيوم وليس من الخرسانة الأسمنتية حتى يتحمل مواجهة الأمطار وكذلك يعكس أشعة الشمس.
هذا التصميم مناسب إلى حد كبير، الموقع الأمامي للمنزل؛ حيث أنها مساحة كبيرة من النجيل الأخضر المنظم بالإضافة إلى الأشجار ذات الطول مع الحجم الصغير، مع دخول العنصر الخشبي في الأرضيات المرتبة والمنظمة، كما أن هذا التصميم يناسب مجموعة من الفيلات المشتركة مع بعضها البعض، وهذا التصميم يمكنك وضع به البر جولات أو طاولة خشبية لتناول الطعام.
عند النظر إلى هذا التصميم نجده عبارة عن جزء أو ركن أشبه إلى حد كبير بالمشتل، فهو يعتبر حوض كبير من النباتات الخضراء، وهذا السور أو الحوض من الأحجار الخشنة ذات الحجم الصغير، أما الأرضيات المحيطة لهذه الحديقة فهي من الأرضيات المنزلية التقليدية من السيراميك ذو الألوان الغامقة حتى تناسب الجو العام للحديقة، ولا شك أن الإضاءة الطبيعية هي المسيطرة بشكل كبير مع الأضواء الصناعية فهي مركزة حول الحوض الزراعي.
يتميز هذا التصميم بكونه تصميم مناسب للمنازل وكذلك بعض الفيلات بالإضافة إلى بعض المراكز التجارية، ونجد براعة المصمم في استخدام اللون الرمادي في الأرضيات الحجرية التي توجد بها مساحة خضراء من النجيل، مع تواجد النخل ذو الحجم الصغير والمميز والملائم بشكل كبير للحدائق المنزلية، أما الأضواء فهي طبيعية مع الأضواء الجانبية المسلطة على أحواض الزرع.
يعتمد هذا التصميم بشكل كبير على العنصر الحجري في المقام الأول؛ حيث أنه عبارة عن مجموعات حجرية بالألوان البيضاء وكذلك السوداء، أما النباتات فهي مزروعة في دوائر من الطين، وهذا التصميم يصلح كحوض أمامي ولا نستطيع أن نستخدم التصميم كحديقة للجلوس.
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