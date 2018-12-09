الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 تصميمات حدائق صخرية ابداعية

Mai Elkholy Mai Elkholy
LUXURIOUS HOME, inDfinity Design (M) SDN BHD inDfinity Design (M) SDN BHD حديقة صخرية
Loading admin actions …

مما لا يدعو مجالا للشك أن وجود حدائق ذات أحجام متباينة داخل المنزل، يعتبر هذا شيء جميل بالنسبة لكثير من الأفراد حتى يصبح ذلك الأمر في وقتنا الحالي نوعا من الخروج والترفيه داخل المنزل دون حاجة أهل المنزل للخروج بشكل يومي، فيمكنك مع وجود حديقة في المنزل، من الممكن تناول وجبة الإفطار في الهواء الطلق مع أجواء من الشمس الصحية، وكذلك اجتماع الأسرة بشكل يومي في الحديقة للمناقشات والترابط العائلي وكذلك تناول الطعام، كما أنها توفر جو رائع من الطبيعة والهدوء والراحة التي تضفي نوعا من الاسترخاء والأجواء المنعشة، وبالطبع تختلف أنواع الحدائق وفقا للأرضيات الخاصة بها حيث توجد أرضيات من الرخام وأخرى من الجرانيت وكذلك الحجرية، ويوجد بعضها من النجيل أو الحشائش، وفي بعض الأحيان توجد حدائق تتضمن حمام سباحة بداخلها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات فيها من الإبداع والابتكار الخاص بالحدائق الصخرية مع اختلاف المساحات الخاصة بها بما يناسب الأذواق وكذلك الإمكانيات المادية، كما يمكنك تحويل جزء صغير من منزلك بشرط أن يصلح، لكي يصبح حديقة منزلية.

1-تصميم بمساحة واسعة لحديقة صخرية

LUXURIOUS HOME, inDfinity Design (M) SDN BHD inDfinity Design (M) SDN BHD حديقة صخرية
inDfinity Design (M) SDN BHD

inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD

يتمتع ذلك التصميم بمساحته الكبيرة التي تمنح المصمم الإمكانية في التصرف في التصميم كيفما يشاء، فنجد الأرضيات من مجموعة من الأحجار الأرضية ويعلوها قطع ذات حجم كبير من الرخام باللون المناسب للأرضيات، أما الجدران فهي من الخامة التي يمكنها أن تواجه عوامل التعرية، أما التصميمات الخاصة بالأرائك فهي مريحة للجلوس والاسترخاء، ولا يخلو التصميم من وجود المقعد الأرجوحة، أما الإضاءة فهي طبيعية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى وجود العنصر الطبيعي الذي يتمثل في النباتات الخضراء، أما السقف فهو من الألومنيوم وليس من الخرسانة الأسمنتية حتى يتحمل مواجهة الأمطار وكذلك يعكس أشعة الشمس.

2-تصميم لحديقة أمامية ذات مساحة كبيرة

homify حديقة صخرية
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم مناسب إلى حد كبير، الموقع الأمامي للمنزل؛ حيث أنها مساحة كبيرة من النجيل الأخضر المنظم بالإضافة إلى الأشجار ذات الطول مع الحجم الصغير، مع دخول العنصر الخشبي في الأرضيات المرتبة والمنظمة، كما أن هذا التصميم يناسب مجموعة من الفيلات المشتركة مع بعضها البعض، وهذا التصميم يمكنك وضع به البر جولات أو طاولة خشبية لتناول الطعام.

3-ركن مميز لحديقة منزلية

居家庭園設計, 大地工房景觀公司 大地工房景觀公司 حديقة صخرية
大地工房景觀公司

大地工房景觀公司
大地工房景觀公司
大地工房景觀公司

عند النظر إلى هذا التصميم نجده عبارة عن جزء أو ركن أشبه إلى حد كبير بالمشتل، فهو يعتبر حوض كبير من النباتات الخضراء، وهذا السور أو الحوض من الأحجار الخشنة ذات الحجم الصغير، أما الأرضيات المحيطة لهذه الحديقة فهي من الأرضيات المنزلية التقليدية من السيراميك ذو الألوان الغامقة حتى تناسب الجو العام للحديقة، ولا شك أن الإضاءة الطبيعية هي المسيطرة بشكل كبير مع الأضواء الصناعية فهي مركزة حول الحوض الزراعي.

4-تصميم مميز لحديقة منزلية

Roof Garden, Alam Asri Landscape Alam Asri Landscape حديقة صخرية خشب Green
Alam Asri Landscape

Alam Asri Landscape
Alam Asri Landscape
Alam Asri Landscape

يتميز هذا التصميم بكونه تصميم مناسب للمنازل وكذلك بعض الفيلات بالإضافة إلى بعض المراكز التجارية، ونجد براعة المصمم في استخدام اللون الرمادي في الأرضيات الحجرية التي توجد بها مساحة خضراء من النجيل، مع تواجد النخل ذو الحجم الصغير والمميز والملائم بشكل كبير للحدائق المنزلية، أما الأضواء فهي طبيعية مع الأضواء الجانبية المسلطة على أحواض الزرع.

5-تصميم لحديقة صخرية من الطراز الأول

homify حديقة صخرية
homify

homify
homify
homify

يعتمد هذا التصميم بشكل كبير على العنصر الحجري في المقام الأول؛ حيث أنه عبارة عن مجموعات حجرية بالألوان البيضاء وكذلك السوداء، أما النباتات فهي مزروعة في دوائر من الطين، وهذا التصميم يصلح كحوض أمامي ولا نستطيع أن نستخدم التصميم كحديقة للجلوس.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 7 غرف نوم بتصميمات وديكورات بسيطة ومبتكرة

5 ديكورات مميزة لغرفة المعيشة على الطراز الاستعماري
5 تصميمات حدائق صخرية ابداعية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً