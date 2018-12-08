5 ديكورات مميزة لغرفة المعيشة على الطراز الاستعماري

من المعروف عن النمط الاستعماري أنه يتميز بوجود مجموعة من الزخارف التي تعمل على المحافظة على النمط واللمحات الكلاسيكية، بالإضافة إلى دخول عنصر الطبيعة، مع قلة قطع الأثاث المستخدمة في التصميم، وفي نفس ذات الوقت يقوم بالعمل على جمع أكثر من قطعة أثاث في مكان واحد، على سبيل المثال جمع غرف الاستقبال، أو المطبخ وهكذا، كما أن النمط الاستعماري يهتم بشكل كبير بكل من الديكور والتفاصيل وخاصة المصابيح، ومن ثم يدخل أكثر من نمط سواء كان الشرقي والأوربي، ويكون ذلك ظاهر في كل من الجدران والسقف، بالإضافة إلى أنه يدخل بعض عناصر الطبيعية التي تتمتع بالبساطة ولكن ذات أحجام كبيرة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة من التصميمات التي توضح خصائص ومميزات هذا النمط ولكن على أرض الواقع، ويتركك تختار التصميم الأنسب لك من حيث مساحة المنزل وكذلك الإمكانيات المادية.