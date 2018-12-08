5 ديكورات مميزة لغرفة المعيشة على الطراز الاستعماري

من المعروف عن النمط الاستعماري أنه يتميز بوجود مجموعة من الزخارف التي تعمل على المحافظة على النمط واللمحات الكلاسيكية، بالإضافة إلى دخول عنصر الطبيعة، مع قلة قطع الأثاث المستخدمة في التصميم، وفي نفس ذات الوقت يقوم بالعمل على جمع أكثر من قطعة أثاث في مكان واحد، على سبيل المثال جمع غرف الاستقبال، أو المطبخ وهكذا، كما أن النمط الاستعماري يهتم بشكل كبير بكل من الديكور والتفاصيل وخاصة المصابيح، ومن ثم يدخل أكثر من نمط سواء كان الشرقي والأوربي، ويكون ذلك ظاهر في كل من الجدران والسقف، بالإضافة إلى أنه يدخل بعض عناصر الطبيعية التي تتمتع بالبساطة ولكن ذات أحجام كبيرة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة من التصميمات التي توضح خصائص ومميزات هذا النمط ولكن على أرض الواقع، ويتركك تختار التصميم الأنسب لك من حيث مساحة المنزل وكذلك الإمكانيات المادية.
من الواضح أن أول شيء يلفت الانتباه في هذا التصميم هي استخدام المصمم الألوان الزاهية التي لها رونق خاص وواقع مختلف على العين، ويظهر في هذا التصميم خصائص النمط الاستعماري من حيث كونه ذو قطع أثاث قليلة، والجمع ما بين أكثر من قطعة في تصميم واحد، أما إذا جئنا للألوان فالأرائك باللون الرمادي المحايد، مع استخدام اللون المبهج الفوشيا بالإضافة إلى الستائر الصفراء وكل هذا مع السجاد الملون مع أرضيات وجدران ذات ألوان غامقة، أما المطلات فهي طبيعية تعطي التصميم اللمحة الطبيعية الموجودة في الطابع الاستعماري والمأخوذة من الطراز الأوروبي، أما الإضاءة فهي صناعية وطبيعية أيضا.
هذا التصميم يلقي على نفس العميل نوعا من التفاؤل والنشاط والبهجة والحيوية حيث استخدام اللون البنفسجي الهادئ مع دمج هذا اللون مع الأبيض والرمادي بالإضافة إلى الأرضيات التي تميل إلى اللون البني الفاتح، ويجتمع تصميم غرفة المعيشة مع تصميم غرفة تناول الطعام صغيرة الحجم مما يبرز خصائص النمط الاستعماري، ولا يخلو التصميم من لمحات الديكور الرائعة من خلال اللوحة الجدارية، أما الإضاءة فهي طبيعية.
نجد في هذا التصميم المزج ما بين كل من النمطين، النمط الشرقي وكذلك الغربي أو كما يسمى بالأوروبي، فنجد مساحات بين قطع الأثاث وبعضها البعض، فنجد الأرائك باللون البيج ومناسبة ذلك مع الأرضيات الفاتحة وكذلك دهانات الجدار، كل هذا يجتمع مع ألوان الوسائد الملونة التي تمنحنا نوعا من البهجة، بالإضافة إلى بعض عناصر الديكور وهي اللوحة الجدارية، ولا يخلو هذا التصميم من وجود اللمحات النباتية الواضحة من خلال بعض النباتات الجانبية التي تزين التصميم ذات حجم كبير.
عند النظر إلى هذا التصميم، نجد هيمنة النمط الشرقي وهذا يتضح من خلال الأرضيات القريبة إلى النمط الأندلسي برسومات الأرابيسك المتداخلة مع بعضها البعض، وتختلف قطع الأثاث ما بين بعضها البعض، فنجد الأريكة باللون الرمادي المحايد مع المقعد باللون البرتقالي، أما البوفيه فهو من الخشب لوجود لمحة العنصر الخشبي داخل التصميم، كل ذلك مع ألوان الجدران بالإضافة إلى وجود أكثر من قطعة في نفس المكان وهي وحدات تناول الطعام مع مساحة كبيرة، أما الإضاءة فهي طبيعية ومشتركة مع صناعية ولا يخلو التصميم من النباتات الخضراء التي تبلور النمط الاستعماري.
واحدة من أهم المميزات التي تميز النمط الاستعماري هي وجود الزخارف والنقوش على الجدران، كل ذلك مع تداخل مجموعة من الألوان الزاهية، ما بين الأزرق والبني والأخضر مع الأبيض، وهذه الديكورات تتمتع بشكل مختلف.
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